Mark Zuckerberg ya ha puesto a trabajar a su mayordomo digital: ¿qué es lo que puede hacer?

Como ocurre con Elon Musk o Tim Cook, cuando habla Zuckerberg sube el pan y este año lo empezaba fuerte hablando de una inteligencia artificial (AI) que prometía ser un asistente muy completo. Ahora, a finales de año, Mark cumple su objetivo de tener una especie de mayordomo digital, ¿pero qué es lo que puede hacer?

El desafío que se planteaba Zuckerberg era algo así como "el Jarvis de Iron Man", según dijo textualmente, y de hecho éste es el nombre del proyecto, el cual detalla nuevamente en su red social. Una labor personal que empezó desde cero y que justo ahora nos presenta detallando el proceso de creación y sus valoraciones personales.

Actualización: Hemos añadido el nuevo vídeo que Mark Zuckerberg ha publicado en su perfil recientemente.

La inteligencia artificial al servicio de la familia Zuckerberg

Explicaba Mark en su anuncio inicial que la intención era lograr construir una AI con la que pudiese controlar aplicaciones del hogar como las luces, la temperatura, la seguridad o la reproducción de música. De ahí que el objetivo básico es que su Jarvis aprendiese sus gustos, patrones de actividad e incluso nuevas palabras y conceptos, logrando una mejor interacción y que fuese tanto asistente como entretenimiento.

Según cuenta, Mark empezó enseñando pequeños comandos con palabras simples ("luces", "habitación", etc.) en una primera fase previa al reconocimiento de voz en la que la AI respondía en texto. La evolución pasó a que pudiese especificar según habitaciones, que hubiese interacción por también por voz y que no requiriese un punto estático de comunicación, como en el caso de Google Home o Amazon Echo, sino que fuese vía móvil.

Programe Jarvis en mi ordenador, pero para que fuese algo útil quise poder comunicarme con él allá donde estuviese. Eso significó que la comunicación tenía que ocurrir a través de mi teléfono, no de un dispositivo situado en mi casa.

¿Qué es lo que hace Jarvis? Como ya esbozó en su mente, su AI enciende y apaga luces, regula la temperatura, reproduce música (aprendiendo los gustos de cada miembro de la familia), dispone de juegos, avisa si hay algún incidente en la habitación de Max (su hija) y reconoce quién llama gestionando la entrada a la casa. Y la interacción es tanto por voz como por texto en ambas direcciones, para lo cual Zuckerberg recurrió a un Messenger bot y no a una app.

Para lograrlo Zuckerberg ha recurrido al reconocimiento de voz y facial, al procesamiento de lenguajes naturales y al aprendizaje por refuerzo, usando los lenguajes de programación Python, Objective C y PHP. Explicaba que para lograrlo tuvo que revertir APIs para lograr un punto para la orden en cuestión (apagar luces, etc.).

Aunque eso sí, algo limitante fue el que aún haya bastantes dispositivos domésticos que no dispongan de conexión a internet, dado que en algunos casos no era suficiente con añadir switches de control remoto de encendido y apagado conectados a internet, citando el ejemplo de una tostadora.

Para asistentes como Jarvis, capaces de controlar todo en una casa, necesitamos más dispositivos con conexión y la industria necesita desarrollar APIs y estándars comunes para que los dispositivos "hablen" entre ellos.

Tras haber anunciado que Jarvis es una realidad tras casi un año de trabajo en el post que enlazábamos, Mark además ha actualizado su perfil de Facebook con un vídeo que ejemplifica cómo sería la interacción con el asistente. Eso sí, el contenido no es del todo fiel a lo que ha logrado hasta el momento, dado que aparece el disparador de camisetas respondiendo a su orden y esto de momento no lo ha puesto en marcha (él mismo comenta que es un "resumen divertido" y no una demo real).

Aprender sobre el aprendizaje

Zuckerberg tiene más planes para que su proyecto personal evolucione algo más por ejemplo a la hora de aprender. El CEO no asegura cuánto tiempo más dedicará a su mayordomo digital, pero de hacerlo quiere llevar un paso más allá el machine learning, de modo que sea Jarvis el que aprenda por sí mismo.

A largo plazo me gustaría explorar cómo hacer que Jarvis aprendiese por sí mismo en vez de tener yo que enseñarle cómo realizar tareas específicas. Si empleo un año más en este reto, me centraré más en aprender cómo funciona el aprendizaje.

Así, lo que tampoco se descarta es que finalmente esto esté disponible más allá de los muros de Villa Zuckerberg. Mark tiene la idea de disponer los códigos en abierto, si bien para ello faltaría hacerlo más general porque actualmente se encuentra todo muy ligado a la propia casa de Mark y a cómo funciona la misma. Y aunque no ha hablado específicamente de fines comerciales, sí ha dicho textualmente que "podrían ser los cimientos de un nuevo producto".

Imagen | Flickr

Más información | Facebook

En Xataka | Zuckerberg quiere que una IA "como Jarvis en Iron Man" gestione su casa en 2016