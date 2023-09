Malas noticias para China: su mejor empresa de chips para inteligencia artificial acaba de sufrir un revés muy duro

Cambricon Technologies es a la inteligencia artificial lo que SMIC a los semiconductores. Estas dos empresas son las mejores bazas de China para sostener su desarrollo tecnológico, por lo que es comprensible que el Gobierno de Xi Jinping haga todo lo que está en su mano para protegerlas. Aun así, hay desafíos que escapan a su control. Uno de ellos es la pérdida de confianza de los inversores, un problema que ha puesto contra las cuerdas al baluarte de China en inteligencia artificial.

La Administración liderada por Joe Biden ha prohibido expresamente a NVIDIA vender a las empresas chinas sus chips para inteligencia artificial más avanzados, los modelos A100 y H100. El problema es que para la empresa de Jensen Huang el descomunal mercado chino es esencial, por lo que ha recortado las prestaciones de estas GPU con el propósito de que satisfagan los requisitos impuestos por el Gobierno estadounidense. El resultado son los chips A800 y H800, que no son otra cosa que revisiones simplificadas de las GPU originales.

Sea como sea es evidente que a medio plazo lo que interesa a China es tener sus propios procesadores para aplicaciones de inteligencia artificial, y, en particular, para aprendizaje profundo. Y en este contexto el rol de Cambricon es crucial. De hecho, en cierto modo esta compañía es "la NVIDIA china". Su tecnología y su envergadura actualmente no pueden competir con las de la empresa liderada por Jensen Huang, pero, como he mencionado, es la mejor baza de China en este terreno.

Varios inversores importantes están huyendo

SDIC Venture Capital Management no es una empresa más de capital riesgo. Esta compañía está integrada en State Development and Investment Corporation, que es la mayor firma de inversiones de China. Entre los meses de mayo y junio de este año SDIC ha vendido 7,4 millones de acciones de Cambricon, el 99,98% del total que tiene en cartera, por unos 203 millones de dólares. Eso sí, a finales de 2022 este era el cuarto mayor inversor de esta empresa, por lo que en teoría sus cimientos financieros aún son sólidos.

Cuando es la propia Administración china la que parece haber perdido la confianza es que algo no va bien

En cualquier caso, no cabe duda de que es una mala noticia para Cambricon, y, además, hay algo que no debemos pasar por alto: State Development and Investment Corporation es una empresa administrada por el estado chino. Y cuando es la propia Administración la que parece haber perdido la confianza es que algo no va bien. De hecho, las acciones de Cambricon han caído esta semana un 3,3%, por lo que el valor de esta compañía actualmente es drásticamente inferior al que tenía en julio de 2020, cuando salió a bolsa.

Cambricon se está tambaleando. Y lo está haciendo en un momento en el que la demanda de sus productos debería ser altísima. Tencent, Alibaba, Baidu o ByteDance están invirtiendo una fortuna en chips para inteligencia artificial. De hecho, han orquestado una compra conjunta a NVIDIA por valor de 1.000 millones de dólares. Y mientras tanto Cambricon continúa perdiendo la confianza de inversores tan importantes como el CMB (China Merchants Bank) o Alibaba. Eso sí, China aún tiene varios ases en la manga.

Y es que las compañías que están desarrollando sus propios chips para inteligencia artificial y aprendizaje profundo se cuentan por decenas. MetaX, Biren Technology, Moore Threads, Innosilicon, Zhaoxin, Iluvatar CoreX, DenglinAI o Vast AI Tech son algunas de las más importantes. Moore Threads y Biren Technology son dos de las empresas que están tomando como punto de partida sus GPU para juegos con el propósito de refinarlas para que sean competitivas al ejecutar procesos de inteligencia artificial, mientras que DenglinAI, Vast AI Tech o MetaX están poniendo a punto desde cero sus propias GPU diseñadas específicamente para este escenario de uso.

