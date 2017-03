Los personajes Disney serán robots con inteligencia artificial en sus parques, pero el primer reto es que no den miedo

Disney ha sabido cómo conquistarnos desde que los dibujos animados eran en blanco y negro, aprovechando los avances tecnológicos no sólo en animación. No es de extrañar que con el auge de la robótica y la inteligencia artificial sobre todo en el último año ahora la gran compañía trabaje en aplicarlas para materializar sus personajes en sus parques temáticos.

La compañía dio una charla en el SXSW titulado "Using AI & Machine Learning to Extend the Disney Magic" en el que participaban Jon Snoddy (vicepresidente senior de investigación y desarrollo) y otros empleados con labores relacionadas. Así, la AI puede ser útil para los personajes de los parques, en los cuales además están considerando otras herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia.

De la animación a la realidad pasando por lo "creepy"

Según explicó Snoddy, la AI y el machine learning van a ser clave para ellos con el fin de que los personajes puedan moverse entre el público visitante de los parques. Lo ejemplificó con un vídeo del robot de Pascal, un camaleón que aparece en 'Enredados', siendo el primer personaje con el que se está experimentando el control por AI.

El objetivo es que se logre transmitir lo máximo del personaje y de la historia en los parques, y no hacer que el reclamo sea ver robots con AI, como matizaba Snoddy.

No vamos a poner señales en plan "¡Mira, inteligencia artificial!", porque nadie querría ver eso. La gente viene para envolverse emocionalmente y eso no cambiará.

Según describen en BBC, la muestra que se reprodujo durante el acto mostró a un Pascal robótico que era una "recreación terrorífica" del personaje. Pero esto no es ni mucho menos el resultado final, dado que la compañía busca justamente evitar el valle inquietante (es decir, que acabe dando miedo en vez de alegría).

Sobre este aprovechamiento de la AI, Mike White (CTO y vicepresidente senior de Disney Interactive y de Disney Consumer Products) comentó que su uso permitiría que los visitantes pudiesen estar más envueltos en las historias que se cuentan. No se dio mucho detalle sobre el cómo se aplicará esto en cuanto a plazos y métodos, pero si se dejó caer que Pascal no ha sido el único y que están trabajando con más personajes como Mickey Mouse.

Lo que transmitieron es que será necesaria una mayor colaboración entre el equipo técnico y el de storytelling, dado que la intención es que además de ser una ayuda en cuanto a la creación de personajes en los parques se puedan transmitir mejor las historias. En este sentido, en lo que también están trabajando es en el uso de apps en los parques temáticos como pequeños cuestionarios o chats, enfocadas sobre todo a un público más joven.

