Alexandr Wang es uno de los 'Galácticos' de la IA. Es el jefe de IA en Meta y el "niño prodigio" que fundó la Scale AI que Zuckerberg adquirió por 14.300 millones de dólares con el único objetivo de que Wang pusiera orden en Meta Superintelligence Labs. Las cosas han ido despacio, pero hace unos meses empezamos a ver los frutos de ese departamento crucial para la compañía.

Uno de los objetivos de Wang es llegar a la superinteligencia y, en un mensaje en Twitter, ha afirmado dos cosas interesantes. La primera es que está más cerca de lo que podríamos pensar. La segunda es que le cuesta imaginar cómo mantener esa superinteligencia bajo control humano.

Y, claro, las reacciones no se han hecho esperar, con algunas bastante efusivas.

"La superinteligencia está llegando"

Este pasado domingo, Wang publicó un post en el que exponía que entendía la superinteligencia como una IA con una capacidad intelectual por encima de la humana. Dijo que llegará pronto y que lo que haga la humanidad durante el próximo año será clave para dar forma a esa tecnología.

Wang se centra en un caso matemático, el de las competiciones, comparando el momento actual con el punto de diciembre de 2024 en el que los competidores en torneos matemáticos se dieron cuenta del potencial de la IA creando lo que, a sus ojos, fue un momento de "oh, mierda, todo está a punto de cambiar". De hecho, el motivo del mensaje es la afirmación de Levent Alpöge, empleado de Anthropic, sobre que ha probado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude.

Se trata de un problema de hace 167 años sobre cómo se distribuyen los números primos y que tiene un premio de un millón de dólares del Clay Mathematics Institute. Alpöge cuenta que guió a la IA en la prueba y que acabó asombrado, aunque tienen que verificar el resultado.

En su larguísimo post, Wang expone que las implicaciones de la llegada de esta tecnología serán enormes y que todos los campos podrían acelerarse a un ritmo más allá de lo que los humanos podemos entender. Concretamente, apunta que "los modelos claramente van a ser lo suficientemente inteligentes como para automatizar toda la investigación de IA y ser claramente sobrehumanos para mejorarse a sí mismos, junto con la aceleración masiva de la investigación biológica, la investigación de armas, la investigación de la economía y más".

Lo que ha hecho levantar alguna ceja es la reflexión sobre que será "difícil imaginar un mundo donde la humanidad pueda mantener el control sobre la superación recursiva totalmente sin restricciones". Wang va más lejos apuntando que "es difícil imaginar un mundo en el que la humanidad mantenga el control mientras hay una superinteligencia que es 1.000 veces más inteligente y capaz que los humanos en todos los campos".

Antes de llegar a ese punto, afirma que hay que avanzar en áreas extremadamente urgentes de seguridad y pensar en cómo se progresa con esta tecnología de manera cuidadosa. Al mismo tiempo, Wang no quiere mostrarse apocalíptico y cierra el mensaje afirmando que "no deberíamos estar bien con un “traspaso” de la sociedad a la IA, sino que hay que esforzarse por construir una tecnología que ofrezca un futuro positivo para la humanidad, donde todos los humanos tengan una mayor agencia y empoderamiento".

"Es difícil imaginar un mundo en el que la humanidad mantenga el control mientras hay una superinteligencia que es 1.000 veces más inteligente y capaz que los humanos en todos los campos" - Alexandr Wang

Alexandr cierra la reflexión con un "creo firmemente que esto es posible, pero probablemente implica que toda la industria tome acciones significativamente diferentes desde el “camino predeterminado” frente a nosotros" y, claro, las reacciones son... para verlas.

"Qué está haciendo Meta exactamente, ¿curar el cáncer?"

En Twitter ha despertado reacciones que van desde las que preguntan con sarcasmo si Meta usará esa tecnología para cambiar el mundo o para ofrecer mejores anuncios a sus consumidores, hasta las más exacerbadas.

También las que ponen los pies en la tierra y ven el mensaje de Wang, simplemente, como la película que el jefe de superinteligencia de Meta tiene que vender, recordando que hablamos de una empresa que empezó con la idea de que los tíos pudieran mirar fotos de universitarias.

Con más de 20 millones de visualizaciones, el post ha generado ruido fuera de la red social con respuestas que no siguieron las líneas políticas habituales. Jon Favreau, exredactor de discursos de Obama y podcaster, calificó esto como una "locura de mierda", pidiendo a los cargos electos que hagan todo lo posible por impedir que los laboratorios entreguen el control de la humanidad a máquinas superinteligentes.





"Es como el punto de la peli de desastres en el que el científico loco nos advierte que el meteorito se dirige a destruirnos y, en lugar de hacer algo, simplemente seguimos haciendo listas de compras" - Jemele Hill

Otras voces más moderadas pidieron más acción que advertencias, algo que están haciendo muchos líderes de la IA en las empresas estadounidenses. De hecho, la periodista Jemele Hill comparó esto con ese momento de las películas de catástrofes en el que el científico loco avisa sobre el meteorito para que nadie lo tome en serio.

Y razón no le falta cuando, cada dos por tres, alguien sale a la palestra a decir que la IA va a acabar con nosotros o que los modelos avanzan más rápido que las medidas de seguridad y hay que frenar. Esto último es de Dario Amodei, CEO de Anthropic, por lo que hay quien se pregunta por qué, simplemente, no frenan para poner esas medidas de seguridad a la par que la evolución de la tecnología.

De ese modo no habría que plantear cosas como la AI Kill Switch Act, la propuesta que obligaría a los desarrolladores de IA a mantener mecanismos para suspender o apagar sistemas en una emergencia. Por ejemplo, "matando" a agentes de IA descontrolados.

Por mi parte estoy tranquilo. Quizá esa superinteligencia sea capaz de decirnos cuánto es 4+4 tres veces seguidas sin fallar.

Vía | Fortune

Imagen | Scale AI (editada)

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