Las imágenes de IA ya inundan internet. Google y Veo 2 servirán para comenzar a llenarla de vídeos generados por IA

Las imágenes que imitan el estilo Ghibli están muy bien, pero cuidado, porque pronto podremos hacer pequeños cortos de animación que imiten ese o cualquier otro estilo. Los modelos de IA generativa de vídeo se acercan más que nunca al público general de la mano de Google, que ahora ofrece su espectacular modelo Veo 2 como parte de la suscripción a Gemini Advanced.

Hola, Gemini Advanced. Cuando apareció en escena Veo 2 solo se podía usar a través de las plataformas Vertex AI y VideoFX, pero el alcance de ambas propuestas era limitada y estaba destinada a un público más experto. Ahora este modelo llega a Gemini Advanced, lo que permite transformar nuestros prompts de texto en vídeos dinámicos. Curiosamente la opción que ahora llega a Gemini Advanced está disponible desde hace semanas en la plataforma española Freepik, que fue la primera en ofrecer esa generación de vídeos de IA usando este mismo modelo.

Ocho segundos de creatividad artificial. El modelo, creado por DeepMind, está disponible como una más de las opciones del menú desplegable de modelos de Gemini. Si la usamos podremos generar un videoclip de ocho segundos de duración con resolución 720p, formato MP4 y relación de aspecto 16:9. En Google señalan que hay un límite mensual para la cantidad de vídeos que puede crear cada usuario de Gemini Advanced, pero no indican cuál, solo que recibiremos un aviso cuando nos acerquemos a ese límite.

Basta un prompt de texto. Para crear vídeos con Gemini solo tendremos que describir la escena —como siempre, los detalles ayudarán a crearla con mayor fidelidad—, y Gemini se encargará de materializar esa idea y convertirla en un vídeo generado por IA.

A conquistar internet. En Google además han querido convertir estos vídeos en contenidos que se puedan compartir fácil y rápidamente. Así, basta elegir cualquiera de los vídeos que hemos generado para luego seleccionar la opción "Compartir" y poder subirlo a plataformas como TikTok o YouTube Shorts.

Inundación de vídeos de IA a la vista. Ya pudimos vivir cómo el fenómeno de la ghiblización de imágenes conquistó internet, y los modelos de IA han demostrado que este tipo de usos son los que logran atraer al gran público al menos de forma temporal. Las imágenes generadas por IA ya están por todos lados y están inundando internet, pero ahora nos enfrentamos a eso mismo con el vídeo generado por IA. Que Google apueste por este tipo de contenido e invite a compartirlo sin tapujos es una declaración de intenciones contundente.

El vídeo generado por IA sigue siendo para quienes pagan. Los modelos de IA para generar imágenes ofrecen ya desde hace tiempo sus opciones a usuarios incluso en servicios gratuitos —ChatGPT y Gemini lo hacen— aunque con limitaciones. Con el vídeo de momento no pasa eso, y tanto Sora como Runway o ahora Veo 2 están orientados a usuarios que pagan por ese uso intensivo de recursos para generar estos vídeos.

Ya disponible, España incluida. La nueva opción de generación de vídeos en Gemini a través de Veo 2 comienza a desplegarse gradualmente desde hoy para los suscriptores de Gemini Advanced en todo el mundo, incluida España. Podremos escribir nuestros prompts en español también, lo que hace que Gemini sea cada vez más versátil al poder generar ya tanto texto como imágenes y vídeo (para suscriptores de Gemini Advanced, insistimos).

Marca de agua en cada fotograma. Para evitar malos usos de esta herramienta, Gemini puede negarse a crear algunos vídeos que son contrarios a las políticas de uso de Google. Además todos los vídeos generados con Veo 2 incluyen una marca de agua digital incrustada en cada fotograma gracias a la tecnología SynthID.

Whisk, la otra opción. Veo 2 también estará disponible a través de Whisk, una plataforma experimental de IA que de momento no está disponible en España. Con ella la ventaja es que no solo se aceptan prompts de texto, sino también imágenes de partida que luego sirven como fotogramas de base para el resto de la animación. Así, elegir un fotograma con estilo Studio Ghibli hace que obtengamos un miniclip de ocho segundos que también imita ese estilo, como muestra Google en sus vídeos promocionales. La función Whisk Animate basada en Veo 2 está disponible desde hoy para los suscriptores del plan AI Premium de Google One en diversos países del mundo, aunque de momento no en España.

