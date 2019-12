La IA se ha vuelto imbatible en el ajedrez y el GO, pero es incapaz de minar diamantes en Minecraft

En los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial ha ido no solo aprendiendo en diferentes juegos y áreas sino que ha llegado incluso a ser la mejor. En ajedrez es prácticamente imbatible frente a un ser humano y lo mismo ocurre en el Go, donde dejó por los suelos al mejor jugador del mundo. Sin embargo, en situaciones donde las reglas del juego son más abiertas y la IA no tiene parámetros definidos... lo pasa mal. Tanto que en Minecraft no es capaz de encontrar un simple diamante.

660 inteligencias artificiales no tan inteligentes

Conseguir un diamante en Minecraft se podría decir que es uno de los objetivos finales del juego (todo esto en el contexto de Minecraft, que realmente no tiene un objetivo final). Necesitas para ello realizar diferentes pasos previos y obtener otros materiales y herramientas para llegar al nivel de poder minar un diamante. Por ejemplo, es imprescindible contar con un pico de hierro, para lo que debes obtener primer hierro, para el que también necesitas previamente un pico de piedra, un horno, carbón... Y evidentemente a parte de conseguir todos estos materiales también hay que sobrevivir durante todo este periodo. en definitiva, minar un diamante es una muestra de que dominas y controlas cómo se juega a Minecraft.

Los pasos teóricos que debería seguir un jugador (o IA) para obtener diamantes: conseguir madera, crear picos de madera, conseguir piedra y crear picos de piedra, conseguir hierro, crear un horno, convertir el hierro y crear picos de hierro, buscar diamantes, minar diamantes.

Partiendo de eso a principios de este año Microsoft con la participación de otras organizaciones creó la competición MineRL (juego de palabras para para pronunciar "mineral"). En esta competición los diversos participantes con sus respectivas inteligencias artificiales debían conseguir un diamante en Minecraft. A las IAs se les ofrecía 1.000 horas de gameplays de Minecraft y cuatro días para aprender el juego. Los gameplays mostraban escenas de juego en las que se navegaba (para aprender a moverse), en las que se obtenían materiales y herramientas o escenas en las que simplemente se sobrevivía a las adversidades del entorno (monstruos, lava, caídas, hambre...).

Con este material un adulto tendría mas que suficnete para aprender a jugar a Minecraft y al final obtener al menos un diamante. La IA al parecer no, de 660 participantes ninguno ha conseguido con éxito completar la misión.

Ejemplo de bloques de diamantes encontrados en Minecraft.

Según indicaron los responsables de MineRL a BBC, algunas de las inteligencias artificiales consiguieron logros relevantes y pasos intermedios como obtener picos de hierro para minar los diamantes. Pero encontrar los diamantes y minarlos... nadie. Ni por aprendizaje por imitación (viendo las 1.000 horas de gameplays) ni por aprendizaje de refuerzo (practicando durante 4 días a prueba y error) las IAs fueron capaces de dominar el juego.

El objetivo de la competición según los responsables era poner en un aprieto a la inteligencia artificial. El límite de las 1.000 horas de demostración y los cuatro días de prácticas estaba impuesto adrede para ver qué puede hacer una IA con tan pocos recursos. Querían ver si se puede resolver un problema en "un mundo abierto" como es Minecraft con pocos recursos y potencia de cálculo. Porque claro, no participaba en este desafío la IA de DeepMind, que cuenta con el capital de Google a sus espaldas. De momento los miles de youtubers que se dedican a subir gameplays de Minecraft no ven su trabajo amenazado por la automatización.

Vía | BBC

Más información | MineRL