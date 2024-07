He probado Nvidia Project G-Assist: por fin entiendo cómo la IA pretende cambiar nuestra manera de jugar

Todavía es un herramienta en pruebas, pero Project G-Assist ya se ha convertido en una de las novedades de Nvidia más llamativas para jugadores. Un chatbot con IA capaz de capturar y analizar lo que aparece en pantalla. Un asistente al que le podemos preguntar lo que necesitemos, desde cuál es la mejor arma para matar al boss final hasta cuál es la armadura que más protección nos dará.

Pero no se queda solo en preguntas sobre el juego. G-Assist va mucho más allá. Durante una visita a las oficinas de Nvidia en Múnich hemos podido probar su nuevo asistente con IA y aunque se nota que es una demo sí ha sido suficiente para convencernos de que es el camino natural a seguir para integrar la IA en los videojuegos.

No es hacer trampas, pero sí ayuda mucho

La demostración de Project G-Assist es con el juego 'ARK: Survival Ascended'. Por el momento Nvidia únicamente ha colaborado con Studio Wildcard para implementar esta herramienta.

Lo que tenemos es una pequeña ventana externa que se muestra sobre el juego y nos permite, sea mediante voz o texto, preguntarle cosas. La novedad, más allá de que sea como hablar con ChatGPT u otro asistente, es que por un lado analiza lo que aparece en la pantalla y por otro lado tiene información específica del juego.

ARK es un juego plagado de dinosaurios. Una de las preguntas que podemos hacer es por ejemplo "¿Qué dinosaurios aparecen en pantalla?. Otra opción es preguntar sobre "¿Qué arma es la mejor para el principio del juego?". G-Assist nos contesta sin problema, como si tuviéramos acceso inmediato a una wiki oficial del juego.

En el pasado cuando jugábamos íbamos a ciegas. Pero hoy en día en casi todos los juegos tenemos toda la información accesible en internet. Project G-Assist es un paso natural en esa dirección. En los próximos años si tenemos cualquier duda de un objeto o sobre cómo pasarnos una pantalla, la IA nos ayudará en unos instantes.

Lo interesante aquí es que esta información que nos devuelve el asistente está actualizada a nuestro personaje. Por ejemplo podemos pedirle consejos sobre nuestro equipo actual, que nos diga cuál es la recomendación para ponernos los siguientes puntos de habilidad o hacia qué lugar tenemos que ir para conseguir más objetos de un determinado tipo.

¿No es un poco hacer trampas?, preguntamos al equipo de Nvidia. Su respuesta es que no, porque Project G-Assist está desarrollado junto a los creadores del juego. Es decir, si el creador del juego no quiere que la IA te diga algo, no lo hará.

Principalmente porque los datos a los que tiene acceso los proporciona el propio desarrollador del juego. Project G-Assist no se basa en datos públicos o creados por la comunidad del juego, sino en la propia base de datos del desarrollador.

También nos sirve para optimizar el juego

Project G-Assist no se queda en un asistente con información. También es capaz de analizar la sesión del juego y ofrecernos datos técnicos, además de modificar la experiencia. Por ejemplo podemos pedirle que nos enseñe una gráfica con los datos de temperatura de los últimos cinco minutos o nos enseñe una comparativa del uso de CPU y GPU.

También podemos pedirle que nos conteste con la tasa de FPS media. Aquí podemos variar el tiempo, pero si le pedimos que haga un cálculo muy grande, su tiempo de respuesta será mayor.

Además de información, también podemos pedirle que modifique parámetros como por ejemplo que mantenga un nivel concreto de FPS que haga que la GPU esté por debajo de cierto uso; que active el DLSS o que active el overclocking de la GPU.

Esto es debido a que está integrado con la herramienta de optimización automática de GeForce Experience. Para los jugadores más avanzados este asistente se queda seguramente corto, pero para muchos otros que quieran un ajuste rápido es una excelencia vía para adaptar el juego a nuestro gusto. Según apunta Nvidia, el juego podría necesitar reiniciarse para implementar estos ajustes que le pedimos.

Project G-Assist hace uso de distintos LLM para funcionar y pasar de voz a texto. Por el momento únicamente en inglés y haciendo uso del modelo de ElevenLabs. Para la síntesis de voz utiliza el LLM propio de Nvidia, Riva. Y para la generación de texto y respuestas se basa en el LLM de OpenAI, sin especificar qué versión de GPT se emplea.

Una de las cuestiones que planteamos a Nvidia es sobre el entrenamiento de los datos. Project G-Assist tiene capacidades de OCR para ver lo que está en pantalla, pero por ejemplo si el juego actualiza y cambia sus misiones u objetos, la IA podría devolver una respuesta errónea. Aquí, como ocurre en general con los asistentes de IA, se necesitará un soporte proactivo por parte del desarrollador para asegurarse que las respuestas de G-Assist son precisas y no están desactualizadas.

A partir del año que viene

Project G-Assist es un concepto pero desde Nvidia apuntan que están trabajando para ofrecerlo a los distintos desarrolladores "a finales de este año". No hay confirmación de fecha, pero no se descarta que llegue junto a las futuras Nvidia GeForce RTX 50, que están previstas que lleguen para el CES 2025 de enero.

Tampoco hay confirmación de cómo se ofrecerá G-Assist en su versión final. Podría ser mediante una actualización de la aplicación de Nvidia. Lo que sí nos explican es que el consumo es muy bajo ya que únicamente analiza los logs de frames previos y cuando es necesario para dar una respuesta.

De hecho, G-Assist al ser una capa externa teóricamente podría funcionar incluso con juegos para los que no ha sido preparado, si bien ahí se pierde toda la gracia de esta herramienta pues la información no sería suficiente precisa como para que mereciera la pena usarlo.

Nuestras dudas con Project G-Assist son similares a la que tenemos con otras herramientas de IA. El potencial es enorme, pero es difícil que los desarrolladores le saquen todo el partido. Nvidia ha creado una ayuda para jugadores muy fácil de utilizar, útil y que no nos importaría verla en todos los juegos posibles. Es un ejemplo perfecto de lo que nos promete la IA. En vez de tener que buscar cosas manualmente, simplemente pedirle lo que necesitamos y en un instante obtener la respuesta. Que luego seamos suficiente ágiles durante el juego para cazar a los dinosaurios seguirá siendo cosa nuestra.

