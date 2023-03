Google potencia Gmail y Docs con más inteligencia artificial para enfrentarse a Microsoft: estas son todas las novedades

Desde hace varios meses que llevamos sorprendiéndonos con las capacidades de ChatGPT, el bot conversacional de OpenAI que puso a la inteligencia artificial (IA) en primer plano y cuya tecnología se convirtió en el corazón del nuevo Bing. Tras aquellos acontecimientos hemos estado esperando que Google mueva ficha. La empresa lo ha hecho, y su respuesta empieza a aparecer gradualmente en escena.

El gigante de Mountain View, que desarrolla sus propios modelos de IA, anunció en febrero de este año mejoraría las capacidades de su buscador con un chat integrado llamado Bard. Ahora es el turno de Google Workspace. La suite de aplicaciones de productividad abraza con mayor fuerza a la IA para incorporar nuevas funciones destinadas a la generación de texto, imágenes, audio y vídeo. Veamos las novedades.

Google Workspace le dice ‘Hola’ a la IA

Empecemos con Docs y Gmail. La IA se convertirá en un asistente de redacción en estas dos aplicaciones. Como podemos ver en el vídeo de abajo, un profesional de recursos humanos, por ejemplo, podría utilizar esta herramienta para crear una publicación para cubrir una posición abierta de vendedor regional. Al hacer clic en sobre la varita mágica de “Ayúdame a escribir”, la IA se encargará de hacer el post en base a una breve descripción.

“Workspace le ahorra tiempo y esfuerzo a la hora de escribir esa primera versión. Simplemente escriba un tema sobre el que le gustaría y se generará instantáneamente un borrador para usted”, dice Google acerca de esta funcionalidad. La empresa también desplegará una función para “formalizar” textos. Por ejemplo, tomará los apuntes de una reunión y los reescribirá de acuerdo al tono elegido (más o menos formal).

Algunas de estas características indudablemente nos resultan familiares. ChatGPT y el nuevo Bing, con mejores o peores resultados, pueden ocuparse de estas tareas. Además, recordemos, hay rumores de que los de Redmond también expandirán la IA a su suite de ofimática, añadiendo nuevas funciones a Word, Teams y Outlook, un movimiento que tiene cierto sentido después de sus inversiones multimillonarias en OpenAI.

Las novedades de Google, no obstante, no acaban ahí. Según The Verge, Presentaciones, la alternativa a PowerPoint, también se alimentará de la IA generativa para que los usuarios puedan generar piezas digitales para sus trabajos a través de indicaciones textuales. Algo así como un IMAGEN, DALL·E o Stable Diffusion integrado en la aplicación. Sin dudas otra novedad interesante que podría mejorar sustancialmente a la aplicación.

Ahora bien, es la hora de la verdad. Google sigue siendo tremendamente cautelosa a la hora de desplegar novedades relacionadas a la IA. La compañía, bajo el argumento de que la IA “es una tecnología emergente y en rápida evolución con desafíos complejos” no abrirá estas funcionalidades a todos los usuarios de inmediato. Al igual que con Bard, irá paso a paso para avanzar por este escenario.

Entonces, ¿cuándo veremos las novedades? En concreto, las capacidades de asistencia de redacción de Gmail y Docs estarán disponibles para usuarios testers “en las próximas semanas”. Las novedades relacionadas a Presentaciones, de momento, no tienen una fecha de despliegue inicial asignada en el calendario, por lo que posiblemente tengamos que esperar un poco más para verlas en acción.

Imágenes: Google

En Xataka: Instalar ChatGPT en nuestro PC o portátil todavía no es posible. Pero ya tenemos una alternativa

En Xataka: Nadie utilizaba Bing, hasta que ChatGPT obró el milagro: ya supera los 100 millones de usuarios al día