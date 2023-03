Para usar ChatGPT dependes de OpenAI o de Bing. Ahora hay otra alternativa que puedes usar en tu portátil

Si quieres usar ChatGPT las dos formas más directas son hacerlo a través del servicio oficial que ofrece OpenAI o usar Bing con ChatGPT desde un navegador. Es una opción cómoda, pero claro, dependemos de terceros. ¿Es posible "instalar" ChatGPT en nuestro PC o portátil? En realidad no, pero hay una alternativa que precisamente solventa ese problema.

LLaMA. Hace pocas semanas la división de inteligencia artificial de Meta, llamada Meta AI, presentó LLaMA, un LLM (Large Language Model) de 65.000 millones de parámetros que permite disfrutar de un motor de IA conversacional muy parecido a ChatGPT. Este modelo estaba inicialmente disponible para desarrolladores e investigadores que justificaran su uso —es Facebook quien aprueba el acceso al modelo vía formulario— pero las cosas han cambiado.

Bittorrent. Sin embargo, el modelo acabó filtrándose a través del protocolo bittorrent, lo que hacía posible que cualquiera se lo descargase —en total, unos 220 GB en disco— para usarlo libremente. Eso no parecía tan fácil, sobre todo porque incluso si pudiéramos acceder al modelo GPT-3 de OpenAI, no podríamos ejecutarlo en un PC o un portátil convencional: los servidores que ofrecen respuestas a nuestras preguntas suelen hacer uso de varias GPUs NVIDIA A100, cada una de las cuales suele rondar los 8.000 dólares.

Grigori Gerganov. Ese es el nombre del desarrollador que estos días publicó en Github un pequeño desarrollo llamado llama.cpp, un proyecto que permite poder usar el modelo LLaMA en un portátil o un PC convencional. Eso se logra gracias a la llamada "cuantización" que reduce el tamaño de los modelos de Facebook para hacerlos "manejables" por equipos más modestos a nivel de hardware.

Instrucciones para todos. Como contaba otro desarrollador llamado Simon Willison en su blog, tras instalar los componentes necesarios, es posible utilizar el modelo para que conteste a las peticiones que le hacemos de una forma muy similar a como lo haría ChatGPT. Lo hizo en su MacBook Pro M2 y publicó instrucciones para replicar el proceso —otros han hecho lo propio, e incluso se han indicado los pasos para Macs con el M1—, que también se puede realizar en otras plataformas.

I've sucefully runned LLaMA 7B model on my 4GB RAM Raspberry Pi 4. It's super slow about 10sec/token. But it looks we can run powerful cognitive pipelines on a cheap hardware. pic.twitter.com/XDbvM2U5GY