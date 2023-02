He usado Bing con ChatGPT y otros dos servicios de IA para que me resuman una reunión. Es alucinante

Más opciones curiosas de Casper AI. En la parte superior le pedimos que nos lo explicara como si tuviéramos cinco años, algo que resumió aún más el texto aunque desde luego no fuera especialmente más comprensible para niños de esa edad. En la inferior, la opción "Help me Brainstorm", que permitía dar ideas sobre qué hacer con este contenido. Entre las ideas, comparar dispositivos, crear un sitio web con el análisis, una infografía o una campaña de marketing. Ninguna es una idea revolucionaria, pero pueden servir como recordatorio para desarrollar las nuestras propias.