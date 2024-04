Ganar dinero escribiendo en Medium es posible. Salvo que el texto lo escriba una IA, en cuyo caso y desde ahora, no

Medium es una plataforma de blogging muy conocida y que, de alguna manera, busca ser un lugar con contenido curado y de calidad. Para fomentar dicho contenido Medium tiene el Partner Program, un programa por el cual los artículos pueden esconderse tras un muro de pago para que el redactor pueda ganar dinero en función de las visitas (entre otras cosas). La IA, sin embargo, puede hacer que esto sea más fácil, así que Medium ha tomado una decisión tajante: contenido generado con IA es igual a contenido no monetizable.

Escribir con IA. Inteligencias artificiales generativas como ChatGPT, Gemini o Claude son capaces de redactar contenidos que, a ojos de un usuario inexperto, luzcan de calidad, aunque no lo sean. Son capaces de enlazar ideas y hasta argumentar, pero tarde o temprano las alucinaciones hacen acto de presencia y llevan a errores. Eso va contra la idiosincrasia de una plataforma que busca ofrecer calidad por encima de cantidad.

Si hay IA, no hay money. Medium ha enviado un correo avisando de que ha actualizado las políticas de participación en el Medium Partner Program (el que permite ganar dinero con las historias publicadas). Según reza el correo, "Medium es para que las personas cuenten historias, no para contenido escrito por IA". Lo más interesante, no obstante, es lo siguiente:

"A partir del 1 de mayo de 2024 no estará permitido que las historias escritas con IA (revelado o no) se puedan esconder tras el muro de pago como parte de nuestro Partner Program.

Las cuentas que tengan contenido escrito totalmente por IA tras el muro de pago pueden ver sus historias eliminadas del muro de pago y/o su participación en el Partner Program eliminada".

Qué dice Medium sobre la IA. En las guías de calidad de Medium, que son las que los revisores humanos usan para potenciar un texto dentro de la plataforma, se establece claramente que "Medium no es el lugar para historias generadas totalmente por IA", si bien afirman que actualmente admiten la asistencia por IA. No obstante, se debe dejar claro que se ha usado esta tecnología al principio del artículo. Lo mismo con las imágenes. De hecho, el contenido generado totalmente con IA se puede compartir en Medium y ser visto por nuestra red (los seguidores), pero no se compartirá con toda la plataforma.

De "welcome" a "allow". La historia con Medium ha cambiado bastante. Fue en enero de 2023 cuando la plataforma se pronunció por primera vez sobre el contenido generado por IA y, por aquellos entonces, dijeron que acogían "con satisfacción" el uso responsable de la tecnología asistida por IA. Ahora, sin embargo, lo "permiten". En inglés es más evidente. Han cambiado "we welcome the responsible use of AI-assistive technology" por "we currently allow the responsible use of AI-assistive technology". Es una diferencia de terminología importante y deja clarísimo cómo ha cambiado la postura de Medium con respecto a la IA.

Textos con IA. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha protagonizado diferentes polémicas en el mundo de la escritura. En su momento, Amazon se llenó de libros escritos con inteligencia artificial y hasta se dieron casos de libros escritos por IA en los que el creador se hacía pasar por otra autora. De hecho, Amazon tuvo que limitar la autopublicación. También ha habido revistas, como Sports Illustrated o CNET, a las que el uso de la IA no les ha sentado bien, y hasta se ha usado en artículos científicos.

Imagen | Xataka con Leonardo

