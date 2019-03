Filadelfia se convierte en la primera ciudad en prohibir las tiendas semiautomatizadas 'Amazon Go' por no aceptar efectivo

Parece que todo va de maravilla para Amazon, la expansión de sus tiendas semiautomatizadas 'Amazon Go' sigue conforme a lo planeado con actualmente cuatro sucursales en Seattle, donde está la más grande de toda la cadena, cuatro en Chicago y dos más en San Francisco y una más por abrir. Además de planes de apertura en Los Ángeles, Nueva York e incluso en aeropuertos.

Con este ritmo de crecimiento, Amazon busca ser el líder en este segmento que actualmente no tiene competencia, pero se acaban de encontrar con el primer problema: en Filadelfia no quieren 'Amazon Go' a menos que acepten efectivo.

James F. Kenney, el alcalde de Filadelfia, acaba de firmar un proyecto de ley que prohibiría la existencia de tiendas minoristas físicas que no acepten pagos en efectivo, ya que esto afectaría a una parte de la población que no cuenta con tarjetas de crédito o tecnología que le permita comprar objetos, principalmente comida.

"Las tiendas son para todos y todos deben poder comprar donde quieran"

Esta ley entrará en vigor el próximo 1 de julio y Amazon ha sido la primera en rechazar su implementación, además de que solicitaron una exención para poder operar en la ciudad, la cuales les fue rechazada. Según la información, esta prohibición afecta a todas las tiendas físicas minoristas a excepción de los llamados 'clubes de precios', como Costco, donde se requiere una membresía para poder comprar.

Los legisladores de Filadelfia le dijeron a Amazon que la única forma de conseguir la exención sería que las Amazon Go funcionaran por medido de una membresía, como Prime, pero la compañía de Jeff Bezos mencionó que no se requiere ningún tipo de suscripción o pago mensual para poder comprar en sus tiendas sin cajeros.

Junto a Amazon, hay un par de compañía que se oponen a la medida bajo el argumento de que el cobrar en efectivo ralentiza la operación, además de que hace al negocio más propenso a robos. Sin embargo, los legisladores argumentan que el rechazar los pagos en efectivo perjudica a los ciudadanos más pobres, quienes no tienen la capacidad de solicitar un crédito, por lo que las tiendas deben estar abiertas para todos sin excepción.

Incluso una fracción de los legisladores fue más allá, ya que afirman que este tipo de tiendas, que te piden tener un código y tus datos antes de poder comprar, son un atentado a la privacidad. Además, aseguran, que las compañías, en este caso Amazon, comercializan estos datos con terceros.

Esta ley podría sentar un precedente y frenar la expansión de las Amazon Go, ya que Filadelfia no es la única, hoy día Massachusetts es el único estado que prohibe desde 1978 las tiendas minoristas que no aceptan efectivo, aunque no se han pronunciado con respecto a las Amazon Go. Por otro lado, Nueva York y Nueva Jersey están impulsando medidas similares a las de Filadelfia y parece que podrían venir más ciudades y estados.