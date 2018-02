Este vídeo asegura que un ordenador de 500 dólares elimina el bigote de Superman mejor que los costosos efectos de Hollywood

El 'MustacheGate' ha sido uno de los episodios más vergonzosos dentro de los efectos visuales en Hollywood, el cual consistió a grandes rasgos en tratar de eliminar con CGI el bigote de Henry Cavill al hacer nuevas escenas como Superman en 'Justice League'. Como muchos se habrán enterado, el resultado fue desastroso y tremendamente criticado.

¿Recuerdan a DeepFakes? Sí, la herramienta basada en inteligencia artificial capaz de crear vídeos porno falsos de celebridades y hasta escenas con Nicolas Cage. Sí, la misma que ahora está prohibida en sitios como PornHub, Twitter y hasta en Reddit. Pues unos usuarios de DeepFakes dicen que con un viejo ordenador de 500 dólares y este sistema de IA son capaces de hacer mejor trabajo digital que el que hicieron en Hollywood con el bigote de Superman. Y lo mejor, es que tiene pruebas.

Warner Bros. se metió en muchos problemas durante el rodaje de 'Justice League', una película con un presupuesto de 300 millones de dólares que al final no terminó de convencer a los jefes, quienes tuvieron que ordenar que se grabaran nuevas escenas. Para esta tarea se contó con un presupuesto adicional de 25 millones de dólares, de los cuales no sabemos cuánto fue destinado a la edición digital del bigote, pero el resultado quedó lejos de lo que se esperaba.

Muchos se preguntarán ¿por qué no simplemente se afeitó Cavill? Pues resulta que el actor ya estaba rodando la nueva película de 'Mission Impossible' y Paramount, competencia de Warner, no permitió que Cavill cambiará su aspecto para el reshoot de 'Justice League', por lo que tuvieron que tirar de edición digital.

JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all

