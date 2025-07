Este matrimonio viajó cuatro horas a un destino idílico que habían visto en Facebook. Al llegar descubrieron que no existía: era IA

A todos nos ha pasado estar navegando en Instagram o Tiktok y que nos salga un vídeo de un destino turístico que nos deja con la boca abierta. Paisajes de cuento, ciudades de ensueño y atracciones increíbles. Es lo que le pasó a este matrimonio de Malasia. Vieron un vídeo en Facebook donde salía un impresionante teleférico en Perak, a sólo cuatro horas de donde vivían. Sin pensárselo, cogieron el coche y viajaron más de 300 kilómetros hasta el destino sólo para descubrir que acababan de caer en un engaño.

El vídeo. Apareció en redes a finales de junio de este año y, aunque ya ha sido borrado, se puede seguir viendo en este enlace . En él, se puede ver a una reportera entrevistando a los turistas que están visitando el lugar. Se trata de un impresionante teleférico que hace un recorrido sobre bosques, ríos y cuenta con todo tipo de atracciones a su alrededor. En el vídeo se detalla la ubicación del lugar: Kuak Hulu, en Perak, Malasia.

La visita. Aunque la resolución no es muy buena, el vídeo es bastante realista, pero ya sabemos que nada de lo que aparece en él existe. También sabemos que al menos dos personas creyeron que era real y viajaron durante cuatro horas en coche para ir a conocer el lugar. La historia se hizo pública cuando una empleada de un hotel cercano contaba en su perfil de Threads que acababa de alucinar: una pareja le preguntó acerca de un teleférico del que jamás había oído hablar. “No hay mucho que ver aquí, es muy tranquilo”, decía.

Un engaño. La reacción de la pareja fue insistir en ver el lugar, pensando que les estaba gastando alguna broma. Después pasaron a la confusión. Al darse cuenta de que el sitio no existía, la mujer quería “denunciar a la periodista que sale en el vídeo”. Finalmente entendieron que nada de lo que habían visto era real, tampoco la periodista, y abandonaron el lugar avergonzados.

La brecha generacional. No sabemos la edad exacta de esta pareja, pero según la empleada del hotel, eran mayores. La falta de conocimientos digitales por parte de muchas personas mayores es un problema, desde algo tan cotidiano como realizar gestiones con el banco hasta reconocer qué es IA y qué no . Algunas plataformas como Instagram etiquetan el contenido hecho con IA, pero ¿es suficiente un pequeño “Creado con IA” para que las personas con menos experiencia digital lo detecten? Con casos como este parece bastante claro que no, no es suficiente.

La IA basura. Hemos hablado en varias ocasiones del ‘AI Slop’ o IA basura que ha inundado las redes; desde vídeos muy desagradables que quieren romper los algoritmos , hasta patrones de ganchillo falsos que se venden como reales . La IA basura está inundándolo todo, incluso los vídeos ASMR que veías antes de irte a dormir son IA. Mucho de este contenido es claramente IA, pero con la llegada de herramientas como Veo 3 se hace muy complicado distinguir la realidad de la IA. Y esto no ha hecho más que empezar.

Imagen | TikTok