Los vídeos de ASMR se habían convertido en uno de los lugares más agradables de internet. Hasta que llegó la IA

Si en los últimos días tus feeds en redes sociales están llenos de vídeos en los que alguien, con un cuchillo, corta planetas de cristal, frutas de peluche o unta metales preciosos en rebanadas de pan, no te preocupes. Es la última generación de vídeos hiperrealistas hechos con IA, y han encontrado un filón: imágenes y sonidos extremadamente relajantes, satisfactorios y gracias a las posibilidades de la inteligencia artificial, también imposibles.

Un fenómeno inesperado. La sencillez de estos minúsculos vídeos y lo fácil que es elaborarlos con modelos como VEO3 han propiciado que se hayan multiplicado de forma exponencial en las últimas semanas. Son clips de apenas segundos de duración, con un punto surreal, en los que vemos un cuchillo cortar, con una limpieza extraordinaria, todo tipo de objetos. Triunfan especialmente los modelos reducidos de planetas (suelen ser de cristal o de piedra) y las frutas y otros alimentos de vidrio. La gracia es que dentro de estos objetos puede haber cualquier sustancia o sorpresa: lava, gelatina, núcleos en llamas...

La IA explota así su capacidad para generar imágenes hiperrealistas, pero que el espectador sabe que no pueden ser reales. El resultado le intriga lo suficiente como para querer saber más y quedarse al siguiente vídeo, o bien entrar en los múltiples perfiles que hacen contenido de este tipo.

Por qué aquí y ahora. Los vídeos se aprovechan de la capacidad de VEO3 de visualizar texturas en primer plano altamente realistas, lo que permite que con un prompt de apenas cinco líneas y un puñado de conceptos clave muy bien escogidos ("extreme macro perspective, sticky separation with deep glugs", "rich, slow and hypnotic"...) se generen este tipo de vídeos con rapidez. Es decir, se están multiplicando a gran velocidad porque no son necesarios conocimientos técnicos avanzados, todo se genera automáticamente, y hay margen para cierta variedad: con algo de imaginación se pueden recrear todo tipo de objetos y sensaciones.

Cuentas para empezar. Te aseguramos que en cuanto veas unas pocas cuentas de este tipo, no vas a tener que hacer más esfuerzos de búsqueda: el algoritmo se encargará del resto y tendrás una auténtica avalancha de vídeos de este tipo. Pero si quieres algunas pistas, allá van algunos nombres propios: impossibleais (muy conocida y seguida, de alimentos de cristal), sickslicee (objetos de todo tipo, a cada cual más surreal), asmr_inventory (objetos relacionados con videojuegos)...

Y más: element.slice (elementos de la tabla periódica, con efectos realistas), danielleleto (unta en rebanadas de pan objetos imposibles), clickterapyai (una variante original: teclados de ordenador), slice..impossible (más objetos absurdos de cristal)... la lista es interminable.

De dónde viene todo esto. El ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) surgió como un fenómeno en internet a partir de 2007, cuando se comenzaron a compartir experiencias personales sobre sensaciones placenteras inducidas por ciertos sonidos y voces suaves. El término fue acuñado en 2010 por Jennifer Allen para describir esa sensación de cosquilleo y bienestar que provocaban principalmente los susurros y ruidos suaves.

Los primeros vídeos de ASMR eran grabaciones caseras, realizadas por aficionados con equipos básicos y un enfoque experimental, y el contenido era variado: susurros, golpeteos, crujidos y hasta juegos de rol y simulaciones de situaciones inventadas. Su éxito y masificación permitieron la posterior irrupción de tecnologías como la IA, que están transformando radicalmente la forma de crear y consumir este tipo de contenido. De hecho, estos ASMR de cuchillos cortando todo tipo de objetos y sustancias están a su vez cambiando, y estamos viendo primeros planos de bocas y manos manipulando todo tipo de texturas y alimentos, también jugueteando con lo surreal (mordisqueando cristal o piedras con lava)

Crecimiento exponencial. Y aunque todos conocemos estos vídeos y su éxito original, que dio a pie a discusiones y parodias de todo tipo, no tienen nada que ver con esta nueva generación de ASMR creada con IA, que ha automatizado los contenidos y multiplicado las variantes. De momento el ASMR hecho con IA se está colando en todos los análisis de tendencias del momento, y aunque finalmente sea una moda fugaz, eso no nos debe hacer olvidar un aspecto importantísimo del contenido generado con IA: su capacidad para reinterpretar con imágenes y conceptos imposibles los materiales virales tradicionales, que puede que lleguen a hacer cambiar por completo de qué forma consumimos contenido.

