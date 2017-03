Este es Andrew Ng, el experto que afirma que la inteligencia artificial es la nueva electricidad

Hace algo más de un siglo que la electricidad transformó nuestro mundo, y ahora lo mismo ocurrirá con la inteligencia artificial, una tecnología que tiene a Andrew Ng a uno de sus máximos exponentes. Este reconocido experto en este campo llevaba años trabajando para Baidu, pero acaba de abandonar esa compañía para dedicarse de lleno a esta nueva electricidad que moverá el mundo.

Ng lleva años destacando en un campo que ha convertido a sus expertos en nuevas estrellas tecnológicas con sueldos astronómicos. De sus logros con IA y gatos pasó a ser responsable de esos esfuerzos en Baidu. Ahora deja la empresa y prepara algo distinto. Y grande, seguramente.

Los gatos fueron solo el principio

Andrew Ng comenzó a destacar como experto en inteligencia artificial en la Universidad de Stanford, donde se convirtió en profesor asociado en Aprendizaje Automático. Aquella labor le sirvió para fichar por Google, donde aplicó esta disciplina y también el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) en diversas plataformas desarrolladas por la empresa de Mountain View. Por si fuera poco, fue también principal responsable del desarrollo de ROS (Robot Operating System) una plataforma software Open Source para el impulso de la robótica.

Sus logros en el campo de la inteligencia artificial son notables. En 2012 puso en marcha ese célebre experimento en Google —donde creó el Google Brain Team— en el que con la ayuda de Jeff Dean se puso en marcha una red neuronal de 16.000 procesadores a los que alimentó de miles de imágenes sin catalogar y millones de vídeos para ver qué era capaz de aprender.

De allí salió ese primer concepto abstracto de la inteligencia artificial: un gato (PDF), al que se unieron otros experimentos de reconocimiento exitosos, como la capacidad de reconocer caras o cuerpos humanos sin que ninguna de las imágenes o vídeos hubieran sido catalogadas o etiquetadas con ese dato. "Nunca le dijimos a la máquina durante el entrenamiento 'esto es un gato'", explicaba Jeff Dean en el New York Times. "Básicamente se inventó el concepto de gato".

De Stanford a Google, a Baidu, y ahora... quién sabe

Un par de años después Ng ficharía por Baidu, el gigante asiático en el que puso en marcha el desarrollo de una estrategia centrada en el avance de la inteligencia artificial en todas las divisiones de la compañía. Estaba al frente de un equipo de más de 1.300 investigadores e ingenieros. Entre sus logros están algunos avances fundamentales en el reconocimiento de la voz o también en otro área cada vez más importante: el coche autónomo, para el que Ng explicaba que aún quedan aspectos técnicos importantes a resolver.

Este experto no suele estarse quieto: fue cofundador de la plataforma de aprendizaje Coursera en la que entre otras cosas ha impartido uno de los cursos MOOC más populares de la historia centrado, cómo no, en el Aprendizaje Automático (Machine Learning). Cualquiera puede seguir ese curso creado por la Universidad de Stanford para luego explorar otros recursos en un campo que para Ng es realmente el futuro.

El hasta ahora Chief Scientist de Baidu declaraba en MIT Technology Review que "he decidido dejar mi trabajo ahora que todo va bien y buscar otras oportunidades. No sé exactamente lo que haré, pero creo que la inteligencia artificial ofrece un montón de oportunidades, no solo en grandes empresas como Baidu, sino también para emprendedores y para el avance de la investigación básica".

La electricidad ha muerto. Viva la electricidad.

En su artículo de despedida en Medium Ng repasaba su labor en Baidu y cómo esta empresa se ha convertido en líder en la aplicación de este tipo de tecnología en todos sus servicios y plataformas, pero luego se desmarcaba para afirmar que el impacto de la inteligencia artificial podría ser mucho mayor:

Del mismo modo que la electricidad transformó muchas industrias hace aproximadamente 100 años, la inteligencia artificial cambiará ahora también todas las grandes industrias —sanidad, transporte, entretenimiento, fabricación— enriqueciendo las vidas de innumerables personas. Estoy más ilusionado que nunca por ese lugar al que la inteligencia artificial puede llevarnos.

En ese discurso de despedida parece dejar claro que hay dos áreas que le atraen especialmente en la aplicación de la inteligencia artificial: la sanidad y la educación. "Hay muchos mercados verticales en los que estoy ilusionado. Estoy súper ilusionado sobre la sanidad y sobre la educación, industrias de primer nivel en las que la inteligencia artificial puede desempeñar un gran papel", afirmaba en la entrevista con el MIT.

Aún así destaca que los avances a corto plazo se dejarán ver en dos escenarios muy claros: "quiero que todos nosotros tengamos coches autónomos, computadoras conversacionales con las que podamos hablar con naturalidad, y robots de asistencia sanitaria que entiendan nuestras enfermedades", explicaba.

Imagen | NVIDIA

