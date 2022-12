Comunicarnos con los servicios de atención al cliente, por lo general, no suele ser la tarea más agradable de nuestras vidas. Entre los minutos que tenemos que esperar hasta que nos contesten y las posibles demoras en resolver nuestras reclamaciones, podemos llegar a perder bastante tiempo y paciencia.

La inteligencia artificial, que bajo nuestras órdenes ya puede diseñar, escribir, sugerir código y hasta tocar la batería, también puede ayudarnos con nuestras comunicaciones con los servicios de atención al cliente. Además, en ciertos casos, es capaz de conseguir que paguemos menos en la próxima factura.

La herramienta, que todavía no tiene nombre, es el más reciente desarrollo de DoNotPay, una compañía estadounidense que tiene distintos productos impulsados por IA, como uno que ayuda a los usuarios a recurrir sus multas de aparcamiento. Ahora también renegocia facturas y cancela servicios.

En una serie de mensajes publicados en Twitter, el consejero delegado de la compañía, Joshua Browder, demostró las capacidades del chatbot. La IA se contactó con servicio al cliente de la compañía de telecomunicaciones Comcast y consiguió un descuento de 10 dólares en la próxima factura del servicio de Internet de Xfinity.

Según explica el ejecutivo, el chatbot habló en nombre de uno de sus ingenieros y, para conseguir los beneficios, “exageró las interrupciones de Internet, de forma similar a como lo haría un cliente”. De hecho, según podemos ver en la conversación, la IA amenazó con emprender acciones legales por los “problemas de servicio”.

Here it is! The first ever Comcast bill negotiated 100% with A.I and LLMs.



Our @DoNotPay ChatGPT bot talks to Comcast Chat to save one of our engineers $120 a year on their Internet bill.



Will be publicly available soon and work on online forms, chat and email. pic.twitter.com/eehdQ5OXrl