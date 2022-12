El nuevo robot de Xiaomi sabe tocar la batería (porque no va a quedar ninguna profesión sin ser automatizada)

Se llama CyberOne y es el primer robot humanoide de Xiaomi. Fue presentado el pasado agosto y nos explicaron que era capaz de caminar y sujetar cosas, pero no que también sabía tocar la batería. Ya avisamos que no estamos ante el mejor batería del mundo, pero no es descabellado imaginar en un futuro no muy lejano una banda completa de artistas robots.

Para Xiaomi no es una locura, pues prometen que ya están trabajando en una nueva generación que será capaz de controlar otros instrumentos. En una entrevista con IEEE Spectrum, los ingenieros de Xiaomi han mostrado en vídeo a este robot tocando la batería. Y lo mejor, que el CyberOne únicamente necesita el archivo MIDI de la canción para ser capaz de detectar los toques de batería y reproducirlos físicamente.

Ya habíamos visto a los robots de Boston Dynamics bailar, ahora es el turno de tocar canciones. Lo mejor es que directamente veáis el vídeo por vosotros mismos. No pasará a la historia como el solo de batería más cañero, pero como principiante es bastante preciso.

El golpeo de la batería lo realiza el robot identificando las pulsaciones de la canción. En función de esta ejecuta más o menos fuerza y rapidez en el golpeo, de manera sincronizada. Incluso cuando hay toques que van y vienen, el CyberOne hace un buen trabajo.

El CyberOne es capaz, pero hay que enseñarle

El CyberOne dispone de 21 puntos libres y puede mover sus articulaciones con relativa facilidad. También dispone de visión espacial en la cabeza, por lo que es capaz de reconocer objetos cercanos. El actual coste de este robot humanoide ronda los 100.000 euros, pero no tiene una vertiente comercial por el momento. Sí parece que será utilizado por Xiaomi para ir experimentando con las posibilidades de los robots.

Zeyu Ren, ingeniero de Xiaomi, explica que han desarrollado el robot porque la mano de obra humana en China está disminuyendo, porque los robots humanoides son los más complejos de crear y porque trabajando en este robot, también pueden solucionar problemas de robots de otras formas, como el CyberDog o brazos robóticos.

La idea de tocar la batería surgió porque un día un ingeniero lo propuso, preguntándose si el robot podía igualar la coordinación mano-ritmo de los humanos. Para adaptar el robot al toque de batería tuvieron que asignar secuencias a cada brazo y pierna. En el vídeo vemos únicamente una canción, pero Xiaomi explica que le han enseñado varios métodos para poder tocar varios estilos de canciones.

Imagen | IEEE Spectrum