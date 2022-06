Elon Musk le pone fecha de presentación al primer prototipo funcional del robot "Optimus" de Tesla

¿Recuerdas a "Optimus", el robot humanoide de Tesla pensado para hacer tareas inseguras, repetitivas o aburridas? Según Elon Musk podríamos ver un funcional tan pronto como este otoño.

El CEO de la compañía de movilidad eléctrica ha dicho en un mensaje en su red social preferida, Twitter, que aplazará el evento Tesla AI Day que debía realizarse en agosto hasta el 30 de septiembre.

¿Los motivos detrás de esta decisión? No se trata de un simple cambio en el calendario. El empresario cree que para esa fecha podría tener listo un prototipo funcional del robot "Optimus" de Tesla.

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then