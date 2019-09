Deepfakes que te convierten en DiCaprio en el móvil en 8 segundos: así es ZAO, la app china que está arrasando

¿Quieres que tu cara sustituya al protagonista de 'Titanic' o 'Juego de Tronos'? Ahora hay una aplicación móvil que te permite hacerlo con deepfakes: se llama ZAO, es la nueva sensación viral llegada de China y está arrasando en descargas en el gigante asiático.

La nueva herramienta aprovecha esta técnica de inteligencia artificial y con una foto tuya logra resultados aparentemente espectaculares. El problema, indican los analistas, es el nuevo riesgo para la privacidad que plantea su uso.

La empresa desarrolladora de esta aplicación, llamada Momo, lanzó esta aplicación el pasado viernes para iOS tras triunfar también con Tantan, algo así como el 'Tinder' chino-, y desde entonces su éxito ha sido arrollador: con ella es posible poner tu cara en cualquier serie o película con un simple selfie.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT