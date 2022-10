Cuando creímos haberlo visto todo, llega la IA que genera pósteres de películas a partir de texto

A principios de 2019 hablábamos de ‘Esta persona no existe’, una página web que utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial (IA) para generar rostros de personas que no eran reales. Ahora es el turno de “Esta película no existe”, una idea que también se alimenta de la IA para hacer unas creaciones bastante sorprendentes.

Imagínate tener la posibilidad de crear pósteres de películas sin la necesidad de recurrir a herramientas de ilustración o diseño gráfico. Esto es lo que propone This movie does not exist. Que podamos crear pósteres de películas escribiendo únicamente el título y la sinopsis. Parece bastante simple, ¿no? Veamos qué podemos hacer realmente.

Esta película no existe (pero el póster sí)

Al ingresar a This movie does not exist, la página nos muestra un póster de película previamente generado. Ahí encontramos dos botones. Create news movie, que nos sirve para crear otro póster aleatoriamente y Create your own, para crear el nuestro. La página, según explica su creador, inicialmente solo contaba con el primer botón.

Si elegimos la segunda opción el área del póster aparece vacía y los cuadros del título y sinopsis invitan a completarlos. Tomemos como ejemplo un póster cuyo título de la película es ‘El asesino silencioso’ y la sinopsis dice “Cuando un detective en un pequeño pueblo en la década de 1950 investiga el asesinato de una mujer local, descubre que el pueblo está siendo aterrorizado por un asesino en serie”.

Como podemos ver en la imagen, este generador de pósteres de películas a partir de texto solo ha necesitado unas breves descripciones para hacer un trabajo bastante convincente. La inteligencia artificial ha incluido parte de los personajes de esta película ficticia y los ha “dibujado” en un estilo de la década de 1950, con la paleta de colores relacionada a aquella época.

El resultado, no obstante, no es perfecto. El texto ilegible y las imperfecciones en el póster son evidencia de que ha sido creado por una inteligencia artificial, pero el avance que esto significa y cómo las IA’s empiezan a ser adoptadas para distintos proyectos no deja de ser sorprendente. Esto, como hemos comentado antes, abre la puerta al debate sobre qué rol ocuparán en el proceso creativo.

¿Los artistas adoptarán herramientas de IA como DALL-E Midjourney y Stable Diffusion que han sido entrenadas con imágenes de otros artistas que están protegidas por copyright? ¿La legislación se actualizará para abordar estas preocupaciones? Por lo pronto, el debate legal va para largo y las herramientas siguen avanzando, incluso con el apoyo de las Big Tech.

Microsoft anunció hace tan solo unos días la integración de DALL-E 2 en una nueva herramienta llamada a Image Creator from Microsoft Bing. Se trata de un buscador de imágenes generadas por IA. Y no solo eso, también ha integrado este programa de OpenAI a Microsoft Designer para que los usuarios puedan generar sus propias imágenes.

En Xataka: Esta inteligencia artificial convierte cualquier palabra en un Pokémon. Y puedes usarla gratis