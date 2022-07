Midjourney: así es la IA rival de DALL-E 2 que ahora está en beta abierta para que cualquiera pueda probarla

Crear imágenes con la IA empieza a ser casi adictivo, aunque lamentablemente las más avanzadas solo son accesibles por unos pocos usuarios. Hoy tenemos una buena noticia para aquellos que busquen probar las posibilidades de estas IA. DALL-E 2 todavía sigue bajo invitaciones, pero una de sus principales alternativas, MidJourney, ha entrado hoy en fase de beta abierta.

El nivel de calidad de MidJourney es mucho más avanzado que el de DALL-E Mini. Desde hace varios meses ha estado en beta cerrada pero ahora ha decidido ampliar su disponibilidad para que más usuarios puedan experimentar con la creatividad de sus lienzos.

Cada IA tiene un estilo particular. En el caso de Midjourney no sabríamos afirmar de un primer vistazo si es mejor o peor que DALL-E 2. Ciertamente, los resultados son muy llamativos, quizás con un estilo más artístico pero más exagerado. Mientras DALL-E 2 es más realista y las imágenes están mejor estructuradas y definidas, Midjourney apuesta por crear una especie de lienzos. En algunos casos produce imágenes más parecidas a lo que buscamos, mientras que en otros casos hay cierta deformación.

Una de las ventajas de Midjourney es que permite producir de base imágenes de hasta 1.792 x 1.024 píxeles, lo que hace imágenes ligeramente más grandes y donde la IA tiene más espacio para crear.

Detrás de Midjourney se encuentra una docena de investigadores que han decidido crear una pequeña empresa alrededor de esta IA. Una herramienta que está disponible a través de un bot integrado en su comunidad de Discord.

Para acceder a esta comunidad de Discord hace falta invitación, pero desde la propia organización han ampliado esta disponibilidad y las están ofreciendo gratuitamente a todos los interesados. Si tenéis curiosidad por probar Midjourney, os recomendamos acceder ahora que sus servidores por el momento se mantienen activos.

We're officially moving to open-beta! Join now at https://t.co/O1Qnl6hMgn. Please read our directions carefully or check out our detailed how-to guides here: https://t.co/R0ZpVsyz8a. Most importantly, have fun!