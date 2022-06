DALL-E 2, la inteligencia artificial de OpenAI, es capaz de generar rostros fotorrealistas de personas que no existen

A principios de este año, DALL-E 2 nos mostraba su enorme capacidad para generar imágenes a partir de cualquier texto y una notable mejora con respeto a la primera generación. Sin embardo, durante todos estos meses, esta inteligencia artificial de OpenAI ha tenido una importante limitación: las condiciones de uso impedían que los investigadores que tienen acceso a ella pudieran compartir imágenes de rostros autogenerados, pero esto acaba de cambiar.

Como recogen nuestros compañeros de Genbeta, DALL-E 2 ha sido capaz de generar rostros fotorrealistas desde un principio, pero los responsables del proyecto no permitían su circulación puertas afuera debido al riesgo de creación de deepfakes y contenido falso. Entonces, ¿qué ha cambiado para que los investigadores puedan compartir rostros autogenerados? OpenAI ha implementado una serie de cambios para mejorar la seguridad de esta tecnología.

Para reducir los riesgos, OpenAI asegura que DALL-E 2 ahora impide que los investigadores puedan generar rostros fotorrealistas a partir de cualquier "cara realista". Además, la plataforma rechaza cualquier intento de generar rostros de celebridades y figuras públicas. Cabe señalar que anteriormente no se permitía generar rostros de figuras políticas destacadas, pero tras esta actualización, las limitaciones comprenden a cualquier personalidad famosa.

En todo momento hablamos de investigadores porque, a diferencia de DALL-E Mini, DALL-E 2 está actualmente en una fase cerrada de pruebas, por lo que aún no está disponible para el público en general. Incluso, quienes tienen acceso a esta tecnología todavía tienen ciertas limitaciones. No obstante, en las redes sociales se pueden encontrar numerosos ejemplos sobre su funcionamiento. Y algunas publicaciones nos dejan ver cómo se ven los rostros fotorrealistas generados por esta tecnología.

More examples of AI faces with colored hair and geometric makeup. The giveaway that they're not 'real' is if you peer into their eyes. #dalle2 pic.twitter.com/CUwOqJcNoT