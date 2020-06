Crean un delfín robot para sustituir a los que están en cautiverio en acuarios: así nada e interactúa con humanos

En los últimos años cada vez se ha concienciado más la población de lo que supone tener un animal salvaje en cautiverio. Zoos o acuarios ya no están tan bien vistos como años atrás (a pesar de que a veces resulten necesarios), de ahí que se busquen alternativas a tener a los animales en semejantes condiciones. Una empresa de San Francisco tiene una idea: robots.

Edge Innovations, que se dedica a efectos especiales, ha creado un delfín robótico que se mueve y actúa como uno normal. Más sorprendente aún es su realismo, con una textura que imita a la piel de un delfín y también sus huesos en la estructura del robot. La idea es que sustituya a los delfines que viven en acuarios y forman parte de actuaciones al público. Y parece ser que no lo hace nada mal.

El alucinante realismo del delfín robot

De momento el delfín de Edge Innovations está siendo utilizado parar pruebas en un resort de Disney. En el acuario hace prácticamente las mismas actividades que hace un delfín real en los espectáculos tradicionales de un acuario. Nada con el público, pequeñas acrobacias, saluda a los espectadores... Y todo ello con movimientos que parecen de lo más naturales.

¿Dónde está el truco? Parece ser que no es tan complicado construir un robot que nade. Si nos fijamos, los principales movimientos que debe realizar son ondulando su columna. Pero no los realiza de forma autónoma, el robot de 270 kilogramos es controlado con un control remoto a distancia por un operario del acuario. Por lo tanto, simplemente tiene que dirigirlo por la piscina siguiendo a humanos o interactuando con ellos para dar la sensación de que el delfín responde de forma natural a eventos. Con esto también se ahorran sensores y cámaras que le quitarían realismo al delfín.

Según indican en Gizmodo, este nuevo robot está pensado para ser utilizado en un acuario chino donde el gobierno del país asiático ha decidido poner fin al uso de animales salvajes para detener la propagación del COVID-19.

No me sorprendería en absoluto que más de uno crea que es un delfín real. En el vídeo se puede apreciar movimientos muy fluidos y su aspecto tampoco defrauda. Además, es sólo una primera versión, no sería nada extraño ver versiones mejoradas en los próximos años. Así que sí, la próxima vez que vayamos a un acuario habrá que fijarse bien en el tipo de delfín que realiza las acrobacias de turno. Y bueno, parecen más amigables que Spot.

Vía | Gizmodo

Más información | Edge Innovations