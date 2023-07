Hace unos meses OpenAI, la organización creadora de ChatGPT, puso a disposición de los usuarios de ChatGPT Plus (la versión de pago) un plugin para usar Bing desde el chatbot. Gracias a este plugin, los usuarios podían acceder a información actualizada vía Internet, pero algunos lo han estado usando para saltarse el muro de pago de algunos medios, como The Atlantic o The New York Times. Ante esta situación, OpenAI ha tomado medidas.

El "truco". Según comparten los usuarios de Reddit, donde este "truco" se ha hecho viral, bastaba con pedirle a ChatGPT Plus que extrajese el texto de cierta URL. Al pedirle eso, aparentemente ChatGPT copiaba el texto completo aunque estuviese detrás de un muro de pago. En condiciones normales, acceder a ese contenido (protegido) implicaría pagar al medio.

¿Cómo es esto posible? Una posible explicación sería que algunos paywalls simplemente se superponen al contenido, que está cargado y disponible en su totalidad, pero escondido tras una cortina, barra, pop-up, etc. El contenido se carga por completo y luego se oculta. Una opción es que ChatGPT pueda acceder a dicho contenido, en tanto que está cargado, y sea capaz de imprimirlo en la pantalla del usuario a pesar del paywall. Así pues, es probable que con un muro de pago que no cargue el contenido por completo hasta que el usuario haya iniciado sesión y pagado este truco no funcione.

A los problemas, soluciones. OpenAI, que no ha estado exento de crítica por haber usado el contenido (algunas veces protegido) disponible en Internet para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, ha preferido cortar por lo sano. "Nos hemos enterado de que la versión beta de ChatGPT Browser puede mostrar ocasionalmente contenido de formas que no deseamos. Por ejemplo, si un usuario pide específicamente el texto completo de una URL, puede que inadvertidamente se cumpla esta petición", afirman desde la organización. La solución ha sido tajante:

"Desde el 3 de julio de 2023, hemos desactivado la función Navegar con Bing beta por precaución mientras solucionamos este problema para hacer lo correcto con los propietarios de contenidos. Estamos trabajando para restablecer la beta lo antes posible y agradecemos tu comprensión".

Ya ha habido quejas. No es la primera vez que este asunto se pone sobre la mesa. En los inicios de ChatGPT, medios como Wall Street Journal o CNN exigieron que, en tanto que ChatGPT había sido entrenado con su contenido, OpenAI debería licenciar los derechos o lo que es lo mismo, pagar por ello.Bing con ChatGPT, el chatbot de Microsoft, al menos referencia las webs de las que extrae la información.

¿Está tu empresa preparada para el cambio? La transformación digital es un reto que obliga a las empresas a transformarse desde dentro. En este proceso, Randstad Technologies es el partner tecnológico ideal para afrontarlo. Consejo ofrecido por la marca

Imagen | Unsplash

Más información | OpenAI

En Xataka | Le he pedido a ChatGPT que me organice las vacaciones. Se ve que la IA es de morro fino