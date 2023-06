ChatGPT es capaz de infinidad de cosas, desde ayudarte con las tareas a montar un Battle Royale entre todas las ciudades de España. Las posibilidades son virtualmente infinitas y llegan hasta donde llega la imaginación o, mejor dicho, el prompt que le introduzcamos. Y es que ahora que llega el verano hemos pensado “oye, ¿y si le pedimos a ChatGPT que nos organice unas vacaciones?”. Y eso es lo que hemos hecho, pero con un girito.

¿Qué girito? Enfrentar a ChatGPT con los editores de Xataka. El equipo de Xataka está repartido por España y hay editores en Madrid, Barcelona, Córdoba y Valencia, por mencionar algunas provincias. Así pues, le hemos pedido a ChatGPT que nos prepare un itinerario de cinco días, que nos diga un hotel para alojarnos, restaurantes a los que ir y platos típicos que probar. Y luego, le hemos pedido a nuestros editores que nos digan qué les parece el itinerario, qué cambiarían y cómo lo valorarían. ¿El resultado? Veámoslo.

Primero, el prompt

Para pedirle a ChatGPT todo esto hemos ideado un prompt con el objetivo de que, en una única respuesta, nos de toda la información de cada día. Al fin y al cabo, la idea es ver qué hace ChatGPT sin necesidad de interactuar demasiado con el chatbot. Estamos a finales de junio y nos vamos quedando sin tiempo, así que no está la cosa para invertir muchas horas hablando con una IA, que los hoteles vuelan en estas fechas. El prompt que hemos usado es el siguiente:

“Eres un planificador de vacaciones. Tu trabajo consiste en crear un itinerario de viaje de cinco días que incluya: un hotel en el que alojarse durante los cinco días; lugares, monumentos y sitios que hay que ver sí o sí cada día, platos típicos y mejores restaurantes para comerlos. Recuerda que hay tres comidas: desayuno, almuerzo y cena. Añade una pequeña justificación de por qué recomiendas cada cosa.

Estructura tu respuesta de la siguiente forma.

Hotel en el que nos vamos a alojar y por qué.

Día 1:

Dónde y qué desayunar. Añade una pequeña explicación de la recomendación.

Qué hacer por la mañana. Añade una pequeña explicación de la recomendación.

Dónde y qué almorzar. Añade una pequeña explicación de la recomendación.

Qué hacer por la tarde. Añade una pequeña explicación de la recomendación.

Dónde y qué cenar. Añade una pequeña explicación de la recomendación.

Repite la misma estructura con cada uno de los cinco días.

La primera ciudad para la que debes crear un itinerario de viaje es XX.”

Y ahora sí que sí, veamos qué tal se ha portado ChatGPT, qué ha recomendado y qué opinan los editores de Xataka. Si por algún casual ha aparecido tu ciudad en el artículo, te invitamos a que uses los comentarios para darnos tu opinión del itinerario y qué recomendarías en su lugar. Destacar que la versión de ChatGPT que hemos usado es la gratuita, es decir, la basada en GPT 3.5, porque es la que la mayoría de personas usan.

Córdoba

La primera ciudad que hemos elegido no tiene nada que ver en absoluto con el mero hecho de que un servidor viva aquí. Por un lado, el hotel que nos ha recomendado ChatGPT es Las Casas de la Judería. Su justificación es que “está ubicado en el corazón del casco antiguo de Córdoba, rodeado de calles estrechas y encantadoras. Es un lugar encantador para hospedarse, con habitaciones cómodas y un ambiente histórico que refleja la rica herencia cultural de la ciudad”. El itinerario es el siguiente:

Día 1:

Desayuno : Empieza tu día en Córdoba con un desayuno en El Astronauta, un encantador café ubicado cerca de la Mezquita-Catedral. Aquí puedes disfrutar de un delicioso café con leche y unas tostadas con aceite de oliva y tomate, una opción típica de la región.

: Empieza tu día en Córdoba con un desayuno en El Astronauta, un encantador café ubicado cerca de la Mezquita-Catedral. Aquí puedes disfrutar de un delicioso café con leche y unas tostadas con aceite de oliva y tomate, una opción típica de la región. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los principales monumentos de la ciudad. Explora la impresionante arquitectura islámica y cristiana, y admira el famoso bosque de columnas.

: Dedica la mañana a visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los principales monumentos de la ciudad. Explora la impresionante arquitectura islámica y cristiana, y admira el famoso bosque de columnas. Almuerzo : Dirígete al Restaurante Casa Pepe de la Judería para disfrutar de un auténtico almuerzo cordobés. Te recomiendo probar el salmorejo, una deliciosa sopa fría a base de tomates y pan, y el flamenquín, un plato tradicional de carne enrollada y rebozada.

: Dirígete al Restaurante Casa Pepe de la Judería para disfrutar de un auténtico almuerzo cordobés. Te recomiendo probar el salmorejo, una deliciosa sopa fría a base de tomates y pan, y el flamenquín, un plato tradicional de carne enrollada y rebozada. Tarde : Después del almuerzo, visita el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este antiguo palacio cuenta con hermosos jardines, patios y una impresionante arquitectura. Pasea por los jardines y admira las vistas del río Guadalquivir.

: Después del almuerzo, visita el Alcázar de los Reyes Cristianos. Este antiguo palacio cuenta con hermosos jardines, patios y una impresionante arquitectura. Pasea por los jardines y admira las vistas del río Guadalquivir. Cena: Para la cena, ve al Restaurante El Churrasco, un lugar emblemático de la ciudad conocido por su excelente carne a la parrilla. Te recomiendo probar el cordero lechal asado, un plato exquisito y sabroso.

Día 2:

Desayuno : Comienza tu segundo día en Córdoba con un desayuno en La Cazuela de la Espartería, un encantador café ubicado en el barrio de la Judería. Aquí puedes disfrutar de un desayuno tradicional andaluz con tostadas, aceite de oliva, tomate rallado y jamón serrano.

: Comienza tu segundo día en Córdoba con un desayuno en La Cazuela de la Espartería, un encantador café ubicado en el barrio de la Judería. Aquí puedes disfrutar de un desayuno tradicional andaluz con tostadas, aceite de oliva, tomate rallado y jamón serrano. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Barrio de la Judería, un laberinto de calles estrechas y encaladas llenas de encanto histórico. Pasea por sus calles y descubre la Sinagoga de Córdoba, una de las pocas sinagogas medievales que se conservan en España.

: Dedica la mañana a explorar el Barrio de la Judería, un laberinto de calles estrechas y encaladas llenas de encanto histórico. Pasea por sus calles y descubre la Sinagoga de Córdoba, una de las pocas sinagogas medievales que se conservan en España. Almuerzo : Dirígete al Restaurante El Patio de María para probar la gastronomía cordobesa. Te recomiendo probar el salmorejo con huevo y jamón, así como el rabo de toro, un plato tradicional de la región.

: Dirígete al Restaurante El Patio de María para probar la gastronomía cordobesa. Te recomiendo probar el salmorejo con huevo y jamón, así como el rabo de toro, un plato tradicional de la región. Tarde : Por la tarde, visita el Palacio de Viana, un impresionante palacio con hermosos patios y jardines. Explora los diferentes patios, cada uno con su propio estilo y diseño, y maravíllate con la belleza de la arquitectura y la vegetación.

: Por la tarde, visita el Palacio de Viana, un impresionante palacio con hermosos patios y jardines. Explora los diferentes patios, cada uno con su propio estilo y diseño, y maravíllate con la belleza de la arquitectura y la vegetación. Cena: Para la cena, ve al Restaurante Bodegas Mezquita, ubicado cerca de la Mezquita-Catedral. Aquí podrás disfrutar de una amplia selección de platos tradicionales cordobeses, como el flamenquín, el salmorejo y las berenjenas fritas.

Día 3:

Desayuno : Comienza tu tercer día en Córdoba con un desayuno en La Casa del Abuelo, un acogedor café ubicado cerca del Puente Romano. Aquí puedes disfrutar de deliciosos churros con chocolate caliente, una opción clásica para empezar el día.

: Comienza tu tercer día en Córdoba con un desayuno en La Casa del Abuelo, un acogedor café ubicado cerca del Puente Romano. Aquí puedes disfrutar de deliciosos churros con chocolate caliente, una opción clásica para empezar el día. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Puente Romano y explorar la zona del centro histórico de Córdoba. Cruza el puente y admira las vistas panorámicas del río Guadalquivir y la ciudad. A continuación, dirígete a la Calleja de las Flores, una pintoresca calle llena de flores y balcones encantadores.

: Dedica la mañana a visitar el Puente Romano y explorar la zona del centro histórico de Córdoba. Cruza el puente y admira las vistas panorámicas del río Guadalquivir y la ciudad. A continuación, dirígete a la Calleja de las Flores, una pintoresca calle llena de flores y balcones encantadores. Almuerzo : Dirígete al Mercado Victoria, el mercado gastronómico más antiguo de Andalucía. Aquí encontrarás una amplia selección de puestos de comida donde podrás probar platos locales y internacionales. Te recomiendo probar las tapas tradicionales andaluzas, como las gambas al ajillo y las croquetas.

: Dirígete al Mercado Victoria, el mercado gastronómico más antiguo de Andalucía. Aquí encontrarás una amplia selección de puestos de comida donde podrás probar platos locales y internacionales. Te recomiendo probar las tapas tradicionales andaluzas, como las gambas al ajillo y las croquetas. Tarde : Por la tarde, visita los Baños del Alcázar Califal, unos antiguos baños árabes que datan del siglo X. Sumérgete en la historia y relájate en este oasis de tranquilidad. Los baños están ubicados en el centro de la ciudad y ofrecen una experiencia única.

: Por la tarde, visita los Baños del Alcázar Califal, unos antiguos baños árabes que datan del siglo X. Sumérgete en la historia y relájate en este oasis de tranquilidad. Los baños están ubicados en el centro de la ciudad y ofrecen una experiencia única. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante El Caballo Rojo, un lugar emblemático en Córdoba. Aquí puedes disfrutar de platos tradicionales andaluces con un toque gourmet. No te pierdas el salmorejo con jamón ibérico y el solomillo al Pedro Ximénez.

Día 4:

Desayuno : Comienza tu cuarto día en Córdoba con un desayuno en La Flor de la Canela, una panadería tradicional que ofrece una gran variedad de productos horneados. Prueba sus deliciosos croissants recién hechos y acompáñalos con un café con leche.

: Comienza tu cuarto día en Córdoba con un desayuno en La Flor de la Canela, una panadería tradicional que ofrece una gran variedad de productos horneados. Prueba sus deliciosos croissants recién hechos y acompáñalos con un café con leche. Mañana : Dedica la mañana a explorar los Patios de Córdoba, una tradición única en la ciudad. Durante la primavera, numerosos patios privados abren sus puertas al público, exhibiendo hermosas flores y decoraciones. Pasea por los diferentes patios y admira su encanto.

: Dedica la mañana a explorar los Patios de Córdoba, una tradición única en la ciudad. Durante la primavera, numerosos patios privados abren sus puertas al público, exhibiendo hermosas flores y decoraciones. Pasea por los diferentes patios y admira su encanto. Almuerzo : Dirígete al Taberna Salinas, un restaurante que combina lo tradicional con lo moderno en su cocina. Aquí podrás degustar platos como el salmorejo de remolacha y el flamenquín de ibérico, una versión gourmet de este plato típico.

: Dirígete al Taberna Salinas, un restaurante que combina lo tradicional con lo moderno en su cocina. Aquí podrás degustar platos como el salmorejo de remolacha y el flamenquín de ibérico, una versión gourmet de este plato típico. Tarde : Por la tarde, visita la Plaza de la Corredera, una plaza histórica con una arquitectura única en forma de anfiteatro. Disfruta de un café en una de las terrazas y observa la vida local que se desarrolla en este animado lugar.

: Por la tarde, visita la Plaza de la Corredera, una plaza histórica con una arquitectura única en forma de anfiteatro. Disfruta de un café en una de las terrazas y observa la vida local que se desarrolla en este animado lugar. Cena: Para la cena, te recomiendo el Restaurante El Patio de las Comedias, ubicado en el corazón de la Judería. Este encantador restaurante ofrece platos de la cocina mediterránea con influencias cordobesas. Prueba el salmorejo con huevo de codorniz y el rabo de toro estofado.

Día 5:

Desayuno : Empieza tu último día en Córdoba con un desayuno en el Café Bar Santos, una cafetería tradicional con un ambiente acogedor. Prueba sus tostadas con jamón ibérico y un zumo de naranja recién exprimido.

: Empieza tu último día en Córdoba con un desayuno en el Café Bar Santos, una cafetería tradicional con un ambiente acogedor. Prueba sus tostadas con jamón ibérico y un zumo de naranja recién exprimido. Mañana : Dedica la mañana a visitar los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Estos hermosos jardines te ofrecen un remanso de paz y belleza en medio de la ciudad. Pasea entre sus fuentes, estanques y vegetación exuberante.

: Dedica la mañana a visitar los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Estos hermosos jardines te ofrecen un remanso de paz y belleza en medio de la ciudad. Pasea entre sus fuentes, estanques y vegetación exuberante. Almuerzo : Para el almuerzo, te sugiero el Restaurante Regadera, que combina la cocina andaluza tradicional con un toque moderno. Disfruta de platos como el salmorejo con huevo poché y virutas de jamón, así como el pescado fresco del día.

: Para el almuerzo, te sugiero el Restaurante Regadera, que combina la cocina andaluza tradicional con un toque moderno. Disfruta de platos como el salmorejo con huevo poché y virutas de jamón, así como el pescado fresco del día. Tarde : Por la tarde, visita el Museo Julio Romero de Torres, dedicado al famoso pintor cordobés. Admira sus obras de arte y aprende más sobre la vida y el legado de este destacado artista.

: Por la tarde, visita el Museo Julio Romero de Torres, dedicado al famoso pintor cordobés. Admira sus obras de arte y aprende más sobre la vida y el legado de este destacado artista. Cena: Termina tu último día en Córdoba con una cena en el Restaurante Noor, un lugar especializado en cocina andalusí de fusión. Aquí podrás disfrutar de un menú degustación que combina ingredientes y técnicas de la tradición culinaria andalusí con un enfoque contemporáneo.

La opinión del local

Jose García, que es el que escribe estas líneas, es (soy) de Córdoba, donde nací, crecí y vivo actualmente. El plan que nos propone ChatGPT es bastante… caro y típico. Es el típico plan que, imagino, encontrará un turista cuando busque en Internet que ver y hacer en Córdoba, ya que normalmente estos itinerarios apenas te sacan del centro, si es que lo hacen. Es cierto que Córdoba es pequeña, pero hay vida más allá del casco histórico: rutas, montaña, zonas de ocio... Que es precioso, ojo, una cosa no quita la otra.

Hay algunas cosas raras, como desayunar en El Astronauta, que no tiene desayunos, o La casa del Abuelo, que no existe directamente. Había uno parecido, pero cerró hace tiempo y no está donde ChatGPT dice que está. Tampoco existe La Flor de la Canela (existe La Flor de Levante, que es una heladería) y el Café Bar Santos, donde desayunamos el quinto día, es el sitio famoso por las tortillas de patatas enormes, pero desconozco y dudo que haya desayunos allí. Y menos con un ambiente acogedor, porque el sitio es pequeñísimo.

El hotel es un hotel de cuatro estrellas bastante cuco. He tenido ocasión de verlo y es precioso, pero también carete. Las visitas son las obligadas en Córdoba, pero extraño, por ejemplo, Medina Azahara, que está bastante alejada del centro pero es preciosa y que no se haya tenido en cuenta que los patios se ven en mayo. No obstante, creo que es un itinerario correcto para un turista que quiera visitar la ciudad y ver “lo típico”, como se suele decir. Me sobra, quizá, lo de los baños califales. Yo lo habría metido como algo adicional, no como un plan en sí mismo.

Por otro lado, espero que el turista venga con la cartera llena, porque las sugerencias de ChatGPT son caras. El Churrasco, Bodegas Mezquita, El Caballo Rojo y Taberna Salinas son sitios a los que, cuando vamos, vamos por una ocasión especial o por darnos un capricho. Hay sitios más asequibles para comer comida cordobesa, aunque entiendo que los restaurantes recomendados están en el centro, son típicos y están bien. Y bueno, lo de recomendar el Noor para la última cena es gracioso. Te lo suelta como el que te recomienda cualquier restaurante, pero es un restaurante con dos estrellas Michelín de Paco Morales de 110 euros el menú más barato. Tip gratuito: si queréis probar esa comida, id al Bar de Paco Morales. Es carete, pero está delicioso. No dejéis de probar el bocatín de calamares, es una ida de olla.

Madrid

Y de una ciudad pequeña como es Córdoba pasamos a Madrid, la capital de nuestro país. ChatGPT nos propone alojarnos en el Hotel Villa Real, “ubicado en el centro de Madrid, cerca de la Plaza de Santa Ana y del famoso Triángulo del Arte (Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Reina Sofía). Este hotel ofrece habitaciones elegantes y una ubicación conveniente para explorar la ciudad”. El itinerario propuesto es el siguiente:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Madrid con un desayuno en la Chocolatería San Ginés, un lugar icónico conocido por sus churros con chocolate caliente. Este desayuno tradicional te dará energía para el día.

: Comienza tu primer día en Madrid con un desayuno en la Chocolatería San Ginés, un lugar icónico conocido por sus churros con chocolate caliente. Este desayuno tradicional te dará energía para el día. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. Explora sus impresionantes colecciones de arte, que incluyen obras maestras de artistas españoles como Velázquez, Goya y El Greco.

: Dedica la mañana a visitar el Museo del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. Explora sus impresionantes colecciones de arte, que incluyen obras maestras de artistas españoles como Velázquez, Goya y El Greco. Almuerzo : Dirígete a La Botillería de Maxi, un restaurante acogedor cerca del Museo del Prado. Aquí puedes disfrutar de platos tradicionales españoles como el cocido madrileño, una sabrosa sopa de garbanzos y carne.

: Dirígete a La Botillería de Maxi, un restaurante acogedor cerca del Museo del Prado. Aquí puedes disfrutar de platos tradicionales españoles como el cocido madrileño, una sabrosa sopa de garbanzos y carne. Tarde : Por la tarde, visita el Parque del Retiro, un hermoso parque lleno de áreas verdes, estanques y monumentos. Da un paseo en barca por el Estanque Grande, admira el Palacio de Cristal y relájate en los jardines.

: Por la tarde, visita el Parque del Retiro, un hermoso parque lleno de áreas verdes, estanques y monumentos. Da un paseo en barca por el Estanque Grande, admira el Palacio de Cristal y relájate en los jardines. Cena: Para la cena, ve al Restaurante Botín, uno de los restaurantes más antiguos del mundo. Es famoso por su cochinillo asado y cordero lechal, platos tradicionales españoles que te deleitarán con su sabor y jugosidad.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Madrid con un desayuno en el Café de Oriente, ubicado frente al Palacio Real. Disfruta de unas tostadas con tomate y aceite de oliva, acompañadas de un café o un zumo de naranja.

: Empieza tu segundo día en Madrid con un desayuno en el Café de Oriente, ubicado frente al Palacio Real. Disfruta de unas tostadas con tomate y aceite de oliva, acompañadas de un café o un zumo de naranja. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Palacio Real de Madrid, residencia oficial de la Familia Real Española. Explora sus impresionantes salones, admire los tesoros reales y disfruta de las vistas panorámicas de la ciudad desde los jardines.

: Dedica la mañana a visitar el Palacio Real de Madrid, residencia oficial de la Familia Real Española. Explora sus impresionantes salones, admire los tesoros reales y disfruta de las vistas panorámicas de la ciudad desde los jardines. Almuerzo : Dirígete al Mercado de San Miguel, un mercado gastronómico ubicado cerca del Palacio Real. Aquí encontrarás una gran variedad de puestos de comida donde podrás probar tapas y platos tradicionales españoles.

: Dirígete al Mercado de San Miguel, un mercado gastronómico ubicado cerca del Palacio Real. Aquí encontrarás una gran variedad de puestos de comida donde podrás probar tapas y platos tradicionales españoles. Tarde : Por la tarde, visita el Museo Reina Sofía, que alberga una colección de arte moderno y contemporáneo. No te pierdas el famoso cuadro de Picasso, "Guernica". También puedes explorar el barrio de Lavapiés, conocido por su ambiente bohemio y multicultural.

: Por la tarde, visita el Museo Reina Sofía, que alberga una colección de arte moderno y contemporáneo. No te pierdas el famoso cuadro de Picasso, "Guernica". También puedes explorar el barrio de Lavapiés, conocido por su ambiente bohemio y multicultural. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante Sobrino de Botín, otro clásico de la gastronomía madrileña. Prueba el cochinillo asado o el cordero lechal, que son especialidades de la casa.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Madrid con un desayuno en la Cafetería HD, ubicada en el animado barrio de Malasaña. Aquí puedes disfrutar de un delicioso café y de una variedad de opciones para desayunar, como croissants, bocadillos y zumos naturales.

: Comienza tu tercer día en Madrid con un desayuno en la Cafetería HD, ubicada en el animado barrio de Malasaña. Aquí puedes disfrutar de un delicioso café y de una variedad de opciones para desayunar, como croissants, bocadillos y zumos naturales. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Barrio de Salamanca, conocido por ser una zona elegante y llena de tiendas de lujo. Pasea por la calle Serrano y la calle Velázquez, donde encontrarás boutiques de moda, joyerías y tiendas exclusivas.

: Dedica la mañana a explorar el Barrio de Salamanca, conocido por ser una zona elegante y llena de tiendas de lujo. Pasea por la calle Serrano y la calle Velázquez, donde encontrarás boutiques de moda, joyerías y tiendas exclusivas. Almuerzo : Dirígete a La Castela, un tradicional mesón madrileño que sirve platos de la cocina española. Prueba las croquetas caseras, el pulpo a la gallega y el bacalao al pil-pil.

: Dirígete a La Castela, un tradicional mesón madrileño que sirve platos de la cocina española. Prueba las croquetas caseras, el pulpo a la gallega y el bacalao al pil-pil. Tarde : Por la tarde, visita el Parque del Retiro nuevamente y alquila una bicicleta para recorrer el parque de manera más dinámica. Explora los rincones más alejados, descubre los jardines secretos y detente en el Palacio de Cristal para admirar su belleza.

: Por la tarde, visita el Parque del Retiro nuevamente y alquila una bicicleta para recorrer el parque de manera más dinámica. Explora los rincones más alejados, descubre los jardines secretos y detente en el Palacio de Cristal para admirar su belleza. Cena: Para la cena, te recomiendo el Restaurante Botín, un clásico de Madrid que no puedes dejar de visitar. Prueba su famoso cochinillo asado o el cordero lechal, ambos platos emblemáticos de la cocina española.

Día 4

Desayuno : Comienza tu cuarto día en Madrid con un desayuno en La Mallorquina, una pastelería histórica ubicada en la Puerta del Sol. Aquí puedes deleitarte con una selección de pasteles y dulces tradicionales españoles.

: Comienza tu cuarto día en Madrid con un desayuno en La Mallorquina, una pastelería histórica ubicada en la Puerta del Sol. Aquí puedes deleitarte con una selección de pasteles y dulces tradicionales españoles. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Thyssen-Bornemisza, que alberga una amplia colección de arte desde el siglo XIII hasta la actualidad. Explora las diferentes salas y admira obras maestras de artistas como Van Gogh, Monet y Picasso.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Thyssen-Bornemisza, que alberga una amplia colección de arte desde el siglo XIII hasta la actualidad. Explora las diferentes salas y admira obras maestras de artistas como Van Gogh, Monet y Picasso. Almuerzo : Dirígete a Casa Lucio, un restaurante icónico en Madrid famoso por su tortilla española. Prueba esta deliciosa especialidad junto con otros platos tradicionales como el cocido madrileño o el solomillo al whiskey.

: Dirígete a Casa Lucio, un restaurante icónico en Madrid famoso por su tortilla española. Prueba esta deliciosa especialidad junto con otros platos tradicionales como el cocido madrileño o el solomillo al whiskey. Tarde : Por la tarde, visita el Mercado de San Miguel nuevamente para disfrutar de una experiencia gastronómica única. Prueba diferentes tapas y delicatessen en los numerosos puestos de comida del mercado.

: Por la tarde, visita el Mercado de San Miguel nuevamente para disfrutar de una experiencia gastronómica única. Prueba diferentes tapas y delicatessen en los numerosos puestos de comida del mercado. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante DiverXO, un lugar de alta gastronomía que fusiona la cocina española con toques asiáticos. Disfruta de un menú degustación único y sorprendente, donde cada plato es una experiencia culinaria extraordinaria.

Día 5

Desayuno : Empieza tu último día en Madrid con un desayuno en el Mercado de San Antón, un mercado moderno que ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas. Prueba los zumos naturales, los bocadillos gourmet o los productos frescos de la zona.

: Empieza tu último día en Madrid con un desayuno en el Mercado de San Antón, un mercado moderno que ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas. Prueba los zumos naturales, los bocadillos gourmet o los productos frescos de la zona. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Madrid de los Austrias, el casco antiguo de la ciudad. Pasea por las estrechas calles del Barrio de La Latina, visita la Plaza Mayor y descubre la belleza arquitectónica de la Catedral de la Almudena.

: Dedica la mañana a explorar el Madrid de los Austrias, el casco antiguo de la ciudad. Pasea por las estrechas calles del Barrio de La Latina, visita la Plaza Mayor y descubre la belleza arquitectónica de la Catedral de la Almudena. Almuerzo : Dirígete a Casa Toni, un restaurante tradicional donde puedes probar platos típicos madrileños como el cocido, los callos a la madrileña o la gallina en pepitoria.

: Dirígete a Casa Toni, un restaurante tradicional donde puedes probar platos típicos madrileños como el cocido, los callos a la madrileña o la gallina en pepitoria. Tarde : Por la tarde, visita el Palacio de Cibeles, un impresionante edificio histórico que alberga el Ayuntamiento de Madrid. Sube a la terraza para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y visita la exposición en el CentroCentro.

: Por la tarde, visita el Palacio de Cibeles, un impresionante edificio histórico que alberga el Ayuntamiento de Madrid. Sube a la terraza para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y visita la exposición en el CentroCentro. Cena: Termina tu último día en Madrid con una cena en el Restaurante Santceloni, un establecimiento con estrella Michelin que ofrece una experiencia gastronómica refinada. Deleita tu paladar con los exquisitos platos de autor y maridajes cuidadosamente seleccionados.

La opinión del local

Para empezar, el hotel no es barato, pero es un cinco estrellas. Creo que aquí ChatGPT haría bien en ofrecer un par de opciones más en distintos rangos de precios. Está situado en una zona fantástica, sobre todo si el viaje va a incluir visitas a museos, pero incluso si no es así estás cerca del centro y bastante cerca del Retiro.

No conozco todos los restaurantes que menciona, pero algunos son estupendas opciones: el restaurante Botín es especial, y también lo es la chocolatería San Ginés (si encuentras sitio). Algunos intuyo que son bastante caros y aquí como siempre irá en presupuestos. Quizás es demasiado específico con esas recomendaciones gastronómicas, en Madrid hay literalmente miles de sitios y salvo que haya alguna elección personal del turista —o el plan sea más ese tour por restaurantes— es posible encontrar sitios majos casi por donde sea.

En cuanto a las visitas, veo que se centra mucho en museos. Menciona un poco lugares súper típicos como la Plaza Mayor (imperdonable no darle una oportunidad al bocata de calamares en La Campana o en Casa Rúa) o la Puerta del Sol, aunque diría que al moverse por el centro será inevitable pasar por allí. Pasear por Plaza de España y el templo de Debod es también buena idea, como lo puede ser también dar una vuelta por el Mercado de San Antón o el de la Cebada, que están rodeados por barrios (Chueca, La Latina) con mucho ambiente.

Veo las recomendaciones un poco escasas y muy centradas en museos y restaurantes de alto copete, pero está claro que esa puede muy bien ser la opción de un buen número de turistas. Afortunadamente en Madrid hay opciones de todo tipo, y aquí de nuevo ChatGPT quizás debería plantear otros itinerarios. Uno siempre puede ser más específico en la planificación y decirle a ChatGPT que no incluya museos, por ejemplo. Cosas que hacer y que ver (y sitios en los que comer y beber) hay de sobra.

Valencia

Nos vamos a Valencia. ChatGPT nos sugiere que nos alojemos en el hotel Hospes Palau de la Mar, “ubicado en el centro histórico de Valencia. Este hotel boutique ofrece habitaciones elegantes y cómodas, además de una ubicación ideal para explorar la ciudad”. El itinerario de cinco días es el siguiente:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Valencia con un desayuno en La Petite Brioche, una encantadora cafetería que ofrece deliciosos croissants, tartas y café de calidad. Disfruta de un desayuno ligero y sabroso para comenzar bien el día.

: Comienza tu primer día en Valencia con un desayuno en La Petite Brioche, una encantadora cafetería que ofrece deliciosos croissants, tartas y café de calidad. Disfruta de un desayuno ligero y sabroso para comenzar bien el día. Mañana : Dedica la mañana a explorar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un impresionante complejo arquitectónico y cultural. Visita el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Oceanogràfic y el Hemisfèric. Descubre la belleza y la innovación en este emblemático lugar.

: Dedica la mañana a explorar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un impresionante complejo arquitectónico y cultural. Visita el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Oceanogràfic y el Hemisfèric. Descubre la belleza y la innovación en este emblemático lugar. Almuerzo : Dirígete al Mercado de Colón, un mercado modernista convertido en un espacio gastronómico y cultural. Aquí encontrarás una amplia selección de restaurantes donde podrás degustar platos típicos de la región, como la paella valenciana.

: Dirígete al Mercado de Colón, un mercado modernista convertido en un espacio gastronómico y cultural. Aquí encontrarás una amplia selección de restaurantes donde podrás degustar platos típicos de la región, como la paella valenciana. Tarde : Por la tarde, pasea por el casco antiguo de Valencia y visita la Catedral de Valencia, donde se encuentra el famoso Santo Cáliz. Explora las estrechas calles del Barrio del Carmen y admira la arquitectura histórica de la Lonja de la Seda.

: Por la tarde, pasea por el casco antiguo de Valencia y visita la Catedral de Valencia, donde se encuentra el famoso Santo Cáliz. Explora las estrechas calles del Barrio del Carmen y admira la arquitectura histórica de la Lonja de la Seda. Cena: Para la cena, te recomiendo el Restaurante La Pepica, un clásico de la gastronomía valenciana. Prueba su paella de mariscos, elaborada con ingredientes frescos y siguiendo la receta tradicional. Disfruta de una cena auténtica en un entorno marítimo.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Valencia con un desayuno en Horchatería Santa Catalina, una reconocida horchatería valenciana. Prueba la horchata, una bebida refrescante hecha de chufa, acompañada de fartons, unos dulces típicos.

: Empieza tu segundo día en Valencia con un desayuno en Horchatería Santa Catalina, una reconocida horchatería valenciana. Prueba la horchata, una bebida refrescante hecha de chufa, acompañada de fartons, unos dulces típicos. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Mercado Central de Valencia, uno de los mercados más grandes de Europa. Explora sus puestos de productos frescos, como frutas, verduras, pescados y embutidos. Sumérgete en la atmósfera animada y vive la experiencia local.

: Dedica la mañana a visitar el Mercado Central de Valencia, uno de los mercados más grandes de Europa. Explora sus puestos de productos frescos, como frutas, verduras, pescados y embutidos. Sumérgete en la atmósfera animada y vive la experiencia local. Almuerzo : Dirígete al restaurante Casa Roberto, conocido por su auténtica paella valenciana. Disfruta de este plato icónico, preparado con arroz, pollo, conejo y judías verdes. Acompáñalo con una copa de vino de la región.

: Dirígete al restaurante Casa Roberto, conocido por su auténtica paella valenciana. Disfruta de este plato icónico, preparado con arroz, pollo, conejo y judías verdes. Acompáñalo con una copa de vino de la región. Tarde : Por la tarde, visita la playa de la Malvarrosa y relájate en la costa mediterránea. Da un paseo por el paseo marítimo, toma el sol en la playa o disfruta de una bebida refrescante en uno de los chiringuitos.

: Por la tarde, visita la playa de la Malvarrosa y relájate en la costa mediterránea. Da un paseo por el paseo marítimo, toma el sol en la playa o disfruta de una bebida refrescante en uno de los chiringuitos. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante Ricard Camarena, galardonado con estrellas Michelin. Experimenta la alta cocina valenciana con un menú degustación elaborado con ingredientes locales y una presentación creativa.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Valencia con un desayuno en Dulce de Leche, una cafetería acogedora que ofrece una variedad de opciones deliciosas. Prueba sus tostadas con diferentes acompañamientos, batidos de frutas frescas o sus famosos croissants rellenos.

: Comienza tu tercer día en Valencia con un desayuno en Dulce de Leche, una cafetería acogedora que ofrece una variedad de opciones deliciosas. Prueba sus tostadas con diferentes acompañamientos, batidos de frutas frescas o sus famosos croissants rellenos. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Jardín del Turia, un extenso parque lineal construido sobre el antiguo cauce del río Turia. Explora sus jardines, puentes y espacios verdes. Puedes alquilar una bicicleta para recorrerlo de manera más cómoda.

: Dedica la mañana a visitar el Jardín del Turia, un extenso parque lineal construido sobre el antiguo cauce del río Turia. Explora sus jardines, puentes y espacios verdes. Puedes alquilar una bicicleta para recorrerlo de manera más cómoda. Almuerzo : Dirígete a La Pepita Burger Bar, un restaurante famoso por sus hamburguesas gourmet. Prueba la Pepita Valenciana, una hamburguesa con ingredientes locales como queso de cabra, cebolla caramelizada y mermelada de tomate.

: Dirígete a La Pepita Burger Bar, un restaurante famoso por sus hamburguesas gourmet. Prueba la Pepita Valenciana, una hamburguesa con ingredientes locales como queso de cabra, cebolla caramelizada y mermelada de tomate. Tarde : Por la tarde, visita el Museo de Bellas Artes de Valencia, que alberga una importante colección de obras de arte desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Admira las pinturas, esculturas y cerámicas de artistas españoles y europeos.

: Por la tarde, visita el Museo de Bellas Artes de Valencia, que alberga una importante colección de obras de arte desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Admira las pinturas, esculturas y cerámicas de artistas españoles y europeos. Cena: Para la cena, te recomiendo La Finca, un restaurante con estrella Michelin que ofrece una experiencia gastronómica refinada. Disfruta de un menú degustación con platos creativos y sabores sorprendentes.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Valencia con un desayuno en La Mas Bonita, una cafetería y pastelería con encanto. Prueba sus deliciosos pasteles caseros, como el brownie de chocolate o el carrot cake.

: Empieza tu cuarto día en Valencia con un desayuno en La Mas Bonita, una cafetería y pastelería con encanto. Prueba sus deliciosos pasteles caseros, como el brownie de chocolate o el carrot cake. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias nuevamente, pero esta vez enfócate en el Hemisfèric. Disfruta de una proyección en su impresionante cine IMAX o visita su planetario para explorar el universo.

: Dedica la mañana a visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias nuevamente, pero esta vez enfócate en el Hemisfèric. Disfruta de una proyección en su impresionante cine IMAX o visita su planetario para explorar el universo. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Seu Xerea, ubicado en el casco antiguo de Valencia. Prueba su arroz a banda, una versión deliciosa y aromática del arroz valenciano.

: Dirígete al restaurante La Seu Xerea, ubicado en el casco antiguo de Valencia. Prueba su arroz a banda, una versión deliciosa y aromática del arroz valenciano. Tarde : Por la tarde, visita el Barrio del Cabanyal, un colorido y tradicional barrio marinero. Pasea por sus calles llenas de casas de colores y descubre la auténtica esencia de Valencia. Si te interesa el arte urbano, no te pierdas el Museo de Arte Urbano de Valencia, donde podrás admirar obras de artistas locales.

: Por la tarde, visita el Barrio del Cabanyal, un colorido y tradicional barrio marinero. Pasea por sus calles llenas de casas de colores y descubre la auténtica esencia de Valencia. Si te interesa el arte urbano, no te pierdas el Museo de Arte Urbano de Valencia, donde podrás admirar obras de artistas locales. Cena: Para la cena, te sugiero El Poblet, un restaurante con estrella Michelin dirigido por el reconocido chef Quique Dacosta. Disfruta de una experiencia culinaria innovadora y sofisticada, con platos que fusionan tradición y vanguardia.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Valencia con un desayuno en Pan de Azúcar, una panadería artesanal con una amplia selección de panes, pasteles y bollería. Prueba sus croissants recién horneados o sus dulces típicos valencianos.

: Comienza tu último día en Valencia con un desayuno en Pan de Azúcar, una panadería artesanal con una amplia selección de panes, pasteles y bollería. Prueba sus croissants recién horneados o sus dulces típicos valencianos. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Mercado de Ruzafa, un mercado moderno y multicultural. Aquí encontrarás productos frescos de alta calidad, así como una variedad de puestos de comida donde podrás disfrutar de tapas y platos internacionales.

: Dedica la mañana a visitar el Mercado de Ruzafa, un mercado moderno y multicultural. Aquí encontrarás productos frescos de alta calidad, así como una variedad de puestos de comida donde podrás disfrutar de tapas y platos internacionales. Almuerzo : Dirígete al restaurante Navarro, especializado en cocina valenciana tradicional. Prueba el fideuá, un plato similar a la paella pero preparado con fideos en lugar de arroz, y deleita tu paladar con los sabores auténticos de la región.

: Dirígete al restaurante Navarro, especializado en cocina valenciana tradicional. Prueba el fideuá, un plato similar a la paella pero preparado con fideos en lugar de arroz, y deleita tu paladar con los sabores auténticos de la región. Tarde : Por la tarde, visita la Ciudad de las Artes y las Ciencias nuevamente y disfruta de un paseo en barco por el lago que rodea el complejo. Contempla la arquitectura futurista desde una perspectiva diferente y relájate mientras navegas.

: Por la tarde, visita la Ciudad de las Artes y las Ciencias nuevamente y disfruta de un paseo en barco por el lago que rodea el complejo. Contempla la arquitectura futurista desde una perspectiva diferente y relájate mientras navegas. Cena: Termina tu último día en Valencia con una cena en Vuelve Carolina, un restaurante creado por el chef Quique Dacosta. Disfruta de un menú degustación que combina ingredientes locales con técnicas culinarias innovadoras, ofreciendo una experiencia culinaria única.

La opinión del local

Me parece un gran plan que abarca bastante bien lo más interesante de Valencia en cinco días, aunque la gastronomía no es apta para todos los bolsillos. Hay varios restaurantes estrella Michelín y en general la cantidad a gastar en comida es muy elevada.

Siempre se pueden aportar algunas ideas más para mejorar. Por ejemplo, agrupar la visita a la playa de la Malvarrosa junto al paseo por el Cabanyal aprovechando su cercanía, y tratar de llegar hasta la playa de la Patacona, que ofrece un entorno inesperado, y acabar bebiendo horchata en Alboraya. También podría sugerir visitar el parque de Cabecera para cruzar toda Valencia por los jardines del viejo cauce, que es lo mejor que tiene la ciudad, hasta llegar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una visita al Bioparc puede ser una gran idea, sobre todo si se va con niños.

También es cierto que la gastronomía matutina se centra en desayunos ‘chic’, pero no sugiere un clásico almuerzo valenciano en alguno de los muchísimos bares y restaurantes que los ofrecen. El Bar Mistela es uno de los más conocidos, pero aquí hay muchas opciones.

Por último, añadiría dos paradas que me parecen bastante interesantes: la Marina, donde está el puerto, y l’Albufera. Por el puerto se puede dar un paseo bastante agradable y tranquilo, mientras que l’Albufera es una joya que merece la pena visitar, pero aquí no aparece. La Plaza Redonda o el Micalet son otras paradas a recomendar, aunque mucho más breves y se pueden incluir en el trayecto de un punto a otro. Visit Valencia y cuéntaselo a sus amistades.

Santa Coloma de Gramanet

Dejamos Valencia y nos vamos a Santa Coloma, una pequeña ciudad de Barcelona. Es un reto. Tiene alrededor de 120.000 habitantes, así que a ver cómo se desenvuelve ChatGPT. En primer lugar, nos recomienda alojarnos en “el Hotel NH Barcelona La Maquinista. Este hotel se encuentra cerca del centro comercial La Maquinista y ofrece habitaciones cómodas y servicios de calidad, además de estar bien comunicado con el transporte público”. Esto es lo que nos dice de hacer durante cinco días:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Santa Coloma con un desayuno en la Forn de Pa Benet, una panadería local que ofrece una amplia variedad de panes, pasteles y bocadillos. Prueba sus deliciosas ensaimadas o sus croissants recién horneados.

: Comienza tu primer día en Santa Coloma con un desayuno en la Forn de Pa Benet, una panadería local que ofrece una amplia variedad de panes, pasteles y bocadillos. Prueba sus deliciosas ensaimadas o sus croissants recién horneados. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Parc de Can Zam, un hermoso parque con amplias zonas verdes, lagos y espacios para hacer picnic. Disfruta de un paseo tranquilo y relajante en medio de la naturaleza.

: Dedica la mañana a explorar el Parc de Can Zam, un hermoso parque con amplias zonas verdes, lagos y espacios para hacer picnic. Disfruta de un paseo tranquilo y relajante en medio de la naturaleza. Almuerzo : Dirígete al restaurante Can Vidal, un establecimiento familiar con una larga tradición culinaria. Prueba platos catalanes auténticos, como la escalivada, la butifarra o el bacalao a la llauna.

: Dirígete al restaurante Can Vidal, un establecimiento familiar con una larga tradición culinaria. Prueba platos catalanes auténticos, como la escalivada, la butifarra o el bacalao a la llauna. Tarde : Por la tarde, visita el Museu Torre Balldovina, un museo local que exhibe arte y objetos históricos relacionados con la ciudad. Aprende sobre la historia de Santa Coloma y descubre sus raíces culturales.

: Por la tarde, visita el Museu Torre Balldovina, un museo local que exhibe arte y objetos históricos relacionados con la ciudad. Aprende sobre la historia de Santa Coloma y descubre sus raíces culturales. Cena: Termina tu primer día en Santa Coloma con una cena en el Restaurante Sant Marc, un acogedor lugar conocido por su cocina mediterránea y sus platos caseros. Prueba sus tapas y sus platos principales, acompañados de vino local.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Santa Coloma con un desayuno en el Bar El Peixet, un lugar tradicional donde podrás disfrutar de un café con leche y un buen surtido de churros y porras, acompañados de chocolate caliente.

: Empieza tu segundo día en Santa Coloma con un desayuno en el Bar El Peixet, un lugar tradicional donde podrás disfrutar de un café con leche y un buen surtido de churros y porras, acompañados de chocolate caliente. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Centre Cultural Santa Coloma, un centro cultural y de exposiciones que alberga eventos artísticos y culturales. Explora las exposiciones y sumérgete en la escena artística local.

: Dedica la mañana a visitar el Centre Cultural Santa Coloma, un centro cultural y de exposiciones que alberga eventos artísticos y culturales. Explora las exposiciones y sumérgete en la escena artística local. Almuerzo : Dirígete al restaurante Els Cinc Xics, un establecimiento reconocido por su cocina catalana contemporánea. Prueba sus platos innovadores y creativos, que combinan ingredientes locales con técnicas modernas.

: Dirígete al restaurante Els Cinc Xics, un establecimiento reconocido por su cocina catalana contemporánea. Prueba sus platos innovadores y creativos, que combinan ingredientes locales con técnicas modernas. Tarde : Por la tarde, visita el Parc Fluvial del Besòs, un parque lineal a lo largo del río Besòs que ofrece espacios para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de la naturaleza. Disfruta de un paseo tranquilo y de las vistas panorámicas.

: Por la tarde, visita el Parc Fluvial del Besòs, un parque lineal a lo largo del río Besòs que ofrece espacios para caminar, andar en bicicleta y disfrutar de la naturaleza. Disfruta de un paseo tranquilo y de las vistas panorámicas. Cena: Para la cena, te recomiendo el restaurante Can Trias, especializado en cocina catalana tradicional. Prueba su fideuá, su arroz negro o sus calçots, dependiendo de la temporada. Disfruta de auténticos sabores locales en un ambiente acogedor.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Santa Coloma con un desayuno en la Granja La Pallaresa, una granja tradicional que ofrece productos lácteos y dulces caseros. Prueba sus cremas catalanas, sus ensaimadas o su deliciosa horchata.

: Comienza tu tercer día en Santa Coloma con un desayuno en la Granja La Pallaresa, una granja tradicional que ofrece productos lácteos y dulces caseros. Prueba sus cremas catalanas, sus ensaimadas o su deliciosa horchata. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Teatre Sagarra, un teatro histórico que alberga una variedad de espectáculos, desde obras de teatro hasta conciertos. Si tienes la oportunidad, asiste a una función para vivir la escena artística local.

: Dedica la mañana a visitar el Teatre Sagarra, un teatro histórico que alberga una variedad de espectáculos, desde obras de teatro hasta conciertos. Si tienes la oportunidad, asiste a una función para vivir la escena artística local. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Perla, un lugar conocido por su cocina marinera y su amplia selección de mariscos frescos. Prueba sus paellas, sus pescados a la brasa o sus deliciosos mariscos al ajillo.

: Dirígete al restaurante La Perla, un lugar conocido por su cocina marinera y su amplia selección de mariscos frescos. Prueba sus paellas, sus pescados a la brasa o sus deliciosos mariscos al ajillo. Tarde : Por la tarde, visita el Parc de la Mina, un espacio verde situado en una antigua mina de arena. Disfruta de los jardines, los estanques y las áreas de juego. También puedes realizar un paseo en bicicleta por los senderos del parque.

: Por la tarde, visita el Parc de la Mina, un espacio verde situado en una antigua mina de arena. Disfruta de los jardines, los estanques y las áreas de juego. También puedes realizar un paseo en bicicleta por los senderos del parque. Cena: Termina tu tercer día en Santa Coloma con una cena en el Restaurante La Tasqueta de Santa Coloma, un lugar acogedor que ofrece platos tradicionales catalanes. Prueba sus tapas, como las croquetas caseras o las bravas, acompañadas de una copa de vino local.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Santa Coloma con un desayuno en la Pastisseria Canals, una pastelería con una amplia variedad de productos dulces y salados. Prueba sus croissants, sus empanadas o sus tartas caseras.

: Empieza tu cuarto día en Santa Coloma con un desayuno en la Pastisseria Canals, una pastelería con una amplia variedad de productos dulces y salados. Prueba sus croissants, sus empanadas o sus tartas caseras. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Basílica de Santa Maria de Santa Coloma, un hermoso templo que data del siglo XV. Admira su arquitectura gótica y explora su interior, donde encontrarás obras de arte religioso.

: Dedica la mañana a visitar la Basílica de Santa Maria de Santa Coloma, un hermoso templo que data del siglo XV. Admira su arquitectura gótica y explora su interior, donde encontrarás obras de arte religioso. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Racó d'en Cesc, un establecimiento reconocido por su cocina de autor y sus platos sofisticados. Prueba su menú degustación, que te permitirá probar una variedad de platos creativos.

: Dirígete al restaurante El Racó d'en Cesc, un establecimiento reconocido por su cocina de autor y sus platos sofisticados. Prueba su menú degustación, que te permitirá probar una variedad de platos creativos. Tarde : Por la tarde, visita el Parc de Can Zam nuevamente y disfruta de un picnic en medio de la naturaleza. Lleva contigo una cesta con productos locales, como embutidos, quesos y vinos, y disfruta de un momento relajante al aire libre.

: Por la tarde, visita el Parc de Can Zam nuevamente y disfruta de un picnic en medio de la naturaleza. Lleva contigo una cesta con productos locales, como embutidos, quesos y vinos, y disfruta de un momento relajante al aire libre. Cena: Para la cena, te sugiero el restaurante El Glop, especializado en cocina catalana tradicional. Prueba sus platos tradicionales como el suquet de peix (guiso de pescado), la escudella i carn d'olla (cocido catalán) o la crema catalana.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Santa Coloma con un desayuno en la Forn de Pa Sant Josep, una panadería y pastelería que ofrece una amplia variedad de productos artesanales. Prueba sus ensaimadas, sus cocas o sus croissants de chocolate.

: Comienza tu último día en Santa Coloma con un desayuno en la Forn de Pa Sant Josep, una panadería y pastelería que ofrece una amplia variedad de productos artesanales. Prueba sus ensaimadas, sus cocas o sus croissants de chocolate. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museu de Santa Coloma, un museo local que exhibe la historia y la cultura de la ciudad. Descubre los objetos antiguos, las fotografías y las exposiciones que cuentan la historia de Santa Coloma.

: Dedica la mañana a visitar el Museu de Santa Coloma, un museo local que exhibe la historia y la cultura de la ciudad. Descubre los objetos antiguos, las fotografías y las exposiciones que cuentan la historia de Santa Coloma. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Canasta, un lugar acogedor que ofrece cocina casera y platos típicos catalanes. Prueba su escalivada, sus carnes a la brasa o sus postres caseros.

: Dirígete al restaurante La Canasta, un lugar acogedor que ofrece cocina casera y platos típicos catalanes. Prueba su escalivada, sus carnes a la brasa o sus postres caseros. Tarde : Por la tarde, visita el Centre d'Art Contemporani Can Sisteré, un centro de arte contemporáneo que alberga exposiciones temporales y actividades culturales. Explora las obras de artistas locales y nacionales.

: Por la tarde, visita el Centre d'Art Contemporani Can Sisteré, un centro de arte contemporáneo que alberga exposiciones temporales y actividades culturales. Explora las obras de artistas locales y nacionales. Cena: Termina tu visita a Santa Coloma con una cena en el restaurante Els Pollos de Llull, conocido por su delicioso pollo a la brasa. Disfruta de una cena relajada y sabrosa antes de despedirte de la ciudad.

La opinión del local

Cinco días en Santa Coloma de Gramanet dan para mucho. Para recorrerla cinco veces seguramente, pero supongamos que queremos visitar y conocer toda la ciudad y explorarla a fondo. Lo primero que me llama la atención es que el hotel elegido para hospedarse no está en la propia ciudad, sino en Barcelona. Es cierto que queda cerca, pero parece haber obviado por completo el hotel Ibis, que es el más clásico para los turistas.

Empezamos para bingo. No sé dónde desayunamos el primer día, porque la Forn de Pa Benet no existe. Hay un Forn Benet en Sabadell y lo que sí hay es el Obrador de Santa Coloma, cerca del Carrer del Pare Benet. Una combinación extrañísima digna de una mente alienígena como la IA.

Las recomendaciones de sitios para visitar como el parque, el Centro Cultural, el Teatre Sagarra y el museo están muy bien elegidas, pero en restaurantes no da una. Can Vidal está en Cerdanyola y lo más parecido a Sant Marc es una parroquia. Lo mismo con El Peixet, Els Cinc Xics o Can Trias. Directamente se los está inventando. Y encima te recomienda platos. Si tenemos que confiar en encontrarlos…

La Pallaresa está muy bien, pero está en el centro de Barcelona. Y La Perla hay alguna en Santa Coloma, pero no de mariscos. Sí existe La Tasqueta y coincide con la descripción, pero no estaría en la lista de sitios recomendados que yo haría. Cuidado con seguir las recomendaciones y meterse en La Mina. Entiendo que se refiere a la mina de la Galena.

El cuarto día empieza otra vez enviándonos al centro Barcelona, para luego tener que volver a visitar la Iglesia de Santa María, que no Basílica. Y para comer y cenar, otra vez a Barcelona. Totalmente fuera de lugar.

Para terminar el viaje, otra vez desayunando en la ciudad de al lado. Después visitaremos un museo que no existe, visitaremos un centro de arte contemporáneo que sí y acabaremos cenando en un sitio de pollos al lado de la Sagrada Familia.

Enhorabuena, ChatGPT. Acabas de crear el peor viaje inimaginable a Santa Coloma. Un absurdo que no hay por donde cogerlo. Lo único que se salva son los lugares a visitar, en eso sí que acierta la mitad de las veces. Pero en cuanto a sitios para comer o restaurantes, directamente se lo inventa. ¿Dónde está la Lluerna, El Verat, la Glass, la Taberna Santamaría, el gallego, El Cantó del Vi, el Arribes, 1982, Xòcala…? Santa Coloma de Gramanet si algo tiene es una escena de bares y restaurantes de primer nivel. Y justo en eso es donde ChatGPT no ha dado ni una. Imagino que el no tener acceso a internet y datos actualizados habrá tenido mucho que ver. Cuando la ciudad es pequeña y dinámica, la IA no parece suficiente precisa.

Barcelona

Pues ya que hemos hablado de Santa Coloma, aprovechemos que estamos por aquí y vamos a ver qué nos propone ChatGPT para visitar Barcelona. Aquí nos alojaremos en el “Hotel Arts Barcelona, ubicado en la Villa Olímpica, con vistas al mar Mediterráneo. Es un hotel de lujo con excelentes instalaciones y una ubicación privilegiada cerca de las principales atracciones de la ciudad”. Este es el itinerario.

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Barcelona con un desayuno en Brunch & Cake, un lugar de moda conocido por sus platos creativos y deliciosos. Prueba su famoso "Pancake Stack" o su "Eggs Benedict" con un toque único.

: Comienza tu primer día en Barcelona con un desayuno en Brunch & Cake, un lugar de moda conocido por sus platos creativos y deliciosos. Prueba su famoso "Pancake Stack" o su "Eggs Benedict" con un toque único. Mañana : Dedica la mañana a visitar la famosa Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Explora su interior impresionante y admira su arquitectura única. Te recomiendo reservar las entradas con antelación para evitar largas filas.

: Dedica la mañana a visitar la famosa Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Explora su interior impresionante y admira su arquitectura única. Te recomiendo reservar las entradas con antelación para evitar largas filas. Almuerzo : Dirígete a La Boquería, el famoso mercado de alimentos en Las Ramblas. Aquí encontrarás una gran variedad de puestos de comida donde podrás probar tapas, embutidos, mariscos frescos y otras delicias.

: Dirígete a La Boquería, el famoso mercado de alimentos en Las Ramblas. Aquí encontrarás una gran variedad de puestos de comida donde podrás probar tapas, embutidos, mariscos frescos y otras delicias. Tarde : Por la tarde, pasea por el Barrio Gótico, el casco antiguo de Barcelona. Explora sus estrechas calles medievales, visita la Catedral de Barcelona y descubre plazas encantadoras como la Plaza de Sant Felip Neri.

: Por la tarde, pasea por el Barrio Gótico, el casco antiguo de Barcelona. Explora sus estrechas calles medievales, visita la Catedral de Barcelona y descubre plazas encantadoras como la Plaza de Sant Felip Neri. Cena: Termina tu primer día en Barcelona con una cena en el Restaurante Tickets, liderado por el reconocido chef Ferran Adrià. Disfruta de una experiencia gastronómica única con platos creativos y una presentación innovadora.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Barcelona con un desayuno en Granja M. Viader, un café histórico que lleva abierto desde 1870. Prueba su famoso chocolate caliente con churros o su ensaimada.

: Empieza tu segundo día en Barcelona con un desayuno en Granja M. Viader, un café histórico que lleva abierto desde 1870. Prueba su famoso chocolate caliente con churros o su ensaimada. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Parque Güell, otra obra maestra de Antoni Gaudí. Recorre sus jardines coloridos, admira los icónicos mosaicos y disfruta de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.

: Dedica la mañana a visitar el Parque Güell, otra obra maestra de Antoni Gaudí. Recorre sus jardines coloridos, admira los icónicos mosaicos y disfruta de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Almuerzo : Dirígete a La Paradeta, un restaurante de mariscos donde podrás elegir tus propios productos frescos del mar y personalizar tu comida. Prueba sus gambas al ajillo, su pulpo a la gallega o su paella de mariscos.

: Dirígete a La Paradeta, un restaurante de mariscos donde podrás elegir tus propios productos frescos del mar y personalizar tu comida. Prueba sus gambas al ajillo, su pulpo a la gallega o su paella de mariscos. Tarde : Por la tarde, visita el Museo Picasso, que alberga una extensa colección de obras del famoso pintor español. Explora sus salas y admira la evolución artística de Picasso a lo largo de su carrera.

: Por la tarde, visita el Museo Picasso, que alberga una extensa colección de obras del famoso pintor español. Explora sus salas y admira la evolución artística de Picasso a lo largo de su carrera. Cena: Para la cena, te recomiendo el Restaurante Botafumeiro, un lugar conocido por sus mariscos y pescados frescos. Prueba su famoso "Mariscada Botafumeiro" o su "Arroz Caldoso de Bogavante".

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Barcelona con un desayuno en Federal Café, un lugar moderno y acogedor con opciones para todos los gustos. Prueba sus huevos benedictinos o su tostada de aguacate y salmón.

: Comienza tu tercer día en Barcelona con un desayuno en Federal Café, un lugar moderno y acogedor con opciones para todos los gustos. Prueba sus huevos benedictinos o su tostada de aguacate y salmón. Mañana : Dedica la mañana a explorar el barrio de El Raval. Visita el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), donde encontrarás una colección de arte moderno y contemporáneo, y pasea por las calles llenas de arte urbano y galerías.

: Dedica la mañana a explorar el barrio de El Raval. Visita el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), donde encontrarás una colección de arte moderno y contemporáneo, y pasea por las calles llenas de arte urbano y galerías. Almuerzo : Dirígete a Bar Cañete, un clásico bar de tapas donde podrás probar una variedad de platos tradicionales catalanes. Prueba sus croquetas caseras, sus bravas y su pulpo a la gallega.

: Dirígete a Bar Cañete, un clásico bar de tapas donde podrás probar una variedad de platos tradicionales catalanes. Prueba sus croquetas caseras, sus bravas y su pulpo a la gallega. Tarde : Por la tarde, visita la Casa Batlló, otra obra maestra de Gaudí. Admira su fachada única y explora su interior, donde te sumergirás en un mundo de fantasía y diseño arquitectónico.

: Por la tarde, visita la Casa Batlló, otra obra maestra de Gaudí. Admira su fachada única y explora su interior, donde te sumergirás en un mundo de fantasía y diseño arquitectónico. Cena: Termina tu tercer día en Barcelona con una cena en el Restaurante Cinc Sentits, un lugar galardonado que ofrece una experiencia gastronómica de alta cocina catalana. Prueba su menú degustación para disfrutar de una variedad de platos innovadores y sabores únicos.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Barcelona con un desayuno en La Esquina, un café con encanto que ofrece opciones saludables y sabrosas. Prueba su acai bowl o su avocado toast.

: Empieza tu cuarto día en Barcelona con un desayuno en La Esquina, un café con encanto que ofrece opciones saludables y sabrosas. Prueba su acai bowl o su avocado toast. Mañana : Dedica la mañana a visitar el histórico Barrio de Gracia. Explora sus calles bohemias, visita la Plaza del Sol y descubre tiendas vintage, cafeterías y pequeños comercios.

: Dedica la mañana a visitar el histórico Barrio de Gracia. Explora sus calles bohemias, visita la Plaza del Sol y descubre tiendas vintage, cafeterías y pequeños comercios. Almuerzo : Dirígete a La Pepita, un bar de tapas especializado en bocadillos gourmet. Prueba su famoso bocadillo "La Pepita" con diferentes opciones de relleno, como carne de ternera, foie gras o bacalao.

: Dirígete a La Pepita, un bar de tapas especializado en bocadillos gourmet. Prueba su famoso bocadillo "La Pepita" con diferentes opciones de relleno, como carne de ternera, foie gras o bacalao. Tarde : Por la tarde, visita el Parque de la Ciutadella, el parque más grande de Barcelona. Disfruta de un paseo en bote por el lago, relájate en los jardines y visita el Arco del Triunfo y el Parlament de Catalunya.

: Por la tarde, visita el Parque de la Ciutadella, el parque más grande de Barcelona. Disfruta de un paseo en bote por el lago, relájate en los jardines y visita el Arco del Triunfo y el Parlament de Catalunya. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante Dos Palillos, un lugar innovador que fusiona la cocina asiática y española. Prueba su menú degustación para experimentar una combinación de sabores y texturas únicas.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Barcelona con un desayuno en Chök, The Chocolate Kitchen, una pastelería especializada en donuts y chocolates. Prueba sus donuts rellenos o sus creaciones de chocolate.

: Comienza tu último día en Barcelona con un desayuno en Chök, The Chocolate Kitchen, una pastelería especializada en donuts y chocolates. Prueba sus donuts rellenos o sus creaciones de chocolate. Mañana : Dedica la mañana a visitar el icónico Parc de Montjuïc. Sube en teleférico hasta la cima para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Explora el Castillo de Montjuïc, visita el Mirador de l'Alcalde y pasea por los jardines.

: Dedica la mañana a visitar el icónico Parc de Montjuïc. Sube en teleférico hasta la cima para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. Explora el Castillo de Montjuïc, visita el Mirador de l'Alcalde y pasea por los jardines. Almuerzo : Dirígete a Xiringuito Escribà, un restaurante en la playa donde podrás disfrutar de platos mediterráneos y mariscos frescos. Prueba su fideuá o su arroz negro.

: Dirígete a Xiringuito Escribà, un restaurante en la playa donde podrás disfrutar de platos mediterráneos y mariscos frescos. Prueba su fideuá o su arroz negro. Tarde : Por la tarde, visita la famosa Rambla de Barcelona. Recorre sus animadas calles, visita el Mercado de la Boquería y disfruta de la arquitectura modernista del Palau de la Música Catalana.

: Por la tarde, visita la famosa Rambla de Barcelona. Recorre sus animadas calles, visita el Mercado de la Boquería y disfruta de la arquitectura modernista del Palau de la Música Catalana. Cena: Termina tu visita a Barcelona con una cena en el Restaurante Tickets, una vez más, para disfrutar de otra experiencia culinaria inolvidable.

La opinión del local

Quien escribe ha vivido toda su vida en un pueblo de la periferia de Barcelona, pero como hijo de emigrantes con familia en Andalucía y Zamora, alguna que otra vez he tenido que hacer de guía turístico para mostrar la belleza de la Ciudad Condal, que es mucha.

Del itinerario propuesto por ChatGPT destacaría un par de cosas. Lo primero, lo contentos que se van a poner los taxistas de Barcelona con tu visita. Lo segundo, su mal criterio para elegir los platos de los restaurantes que recomienda. Pero vamos por partes.

En términos generales, el programa cubre los principales puntos turísticos de la ciudad con obligada visita a obra de Gaudí con La Sagrada Familia, el Park Güell y a la Casa Batlló. Pero curiosamente se deja en el tintero La Pedrera, el edificio de viviendas que el arquitecto construyó en 1906 y que se encuentra a solo 3 minutos a pie de la Casa Batlló.

Me ha gustado que ChatGPT plantee la visita de la ciudad como un descubrimiento de sus calles, sobre todo del Gótico, El Raval y Grácia, tres barrios por lo que siempre es recomendable pasear cuando se visita Barcelona porque cada esquina cuenta parte de la historia de la ciudad.

Me llama la atención que, con la enorme oferta turística de Barcelona, haya repetido el Mercat de La Boquería el último día y, en cambio, haya renunciado a las vistas desde la montaña del Tibidabo.

Lo que no me ha convencido tanto es la falta de optimización del tiempo en la planificación de los bares y restaurantes que ha elegido. No tanto por su calidad, que ahí sí ha sido bastante acertado eligiendo lugares con solera y tradición culinaria en Barcelona, pero son locales muy a desmano de las zonas que se estaban visitando.

Teniendo en cuenta que Barcelona es una gran ciudad, el uso del taxi o el transporte público será obligado en muchos casos y se perderá bastante tiempo de vacaciones yendo de una punta a otra de la ciudad.

Mención aparte merece la recomendación de platos. En algunos casos, los platos directamente no están en la carta, o no es lo mejor que puede pedirse en ese lugar. La hostelería en Barcelona es de la mejor calidad y dejarse aconsejar por el personal de los locales recomendados puede ser buena idea.

Y ya que hablamos de la oferta gastronómica, el último día repite la recomendación del Restaurante Tickets, un restaurante que cerró en 2021 y que ha sido sustituido por el Teatro, que sigue siendo muy buena elección, pero para encontrar a Albert Adriá tras los fogones hay que irse al Enigma, el nuevo proyecto del hermano pequeño de Ferrán Adriá.

Bilbao

Y de la Ciudad Condal nos vamos a Bilbao, al norte de España. ChatGPT dice que nos alojemos en el Hotel Meliá Bilbao. “Este hotel de lujo se encuentra cerca del Museo Guggenheim y ofrece habitaciones elegantes, comodidades de primera clase y una ubicación conveniente para explorar la ciudad”, afirma ChatGPT. La propuesta para echar cinco días es la siguiente:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Bilbao con un desayuno en Café Iruña, un café histórico en el centro de la ciudad. Disfruta de un café con leche y prueba sus deliciosos croissants o sus pintxos tradicionales.

: Comienza tu primer día en Bilbao con un desayuno en Café Iruña, un café histórico en el centro de la ciudad. Disfruta de un café con leche y prueba sus deliciosos croissants o sus pintxos tradicionales. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Guggenheim Bilbao, una impresionante obra de arquitectura contemporánea. Explora las exposiciones de arte moderno y contemporáneo que alberga el museo y admira su diseño único.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Guggenheim Bilbao, una impresionante obra de arquitectura contemporánea. Explora las exposiciones de arte moderno y contemporáneo que alberga el museo y admira su diseño único. Almuerzo : Dirígete al restaurante Mina, ubicado cerca del museo. Este lugar ofrece una combinación de cocina vasca tradicional con toques modernos. Prueba sus pintxos y platos típicos, como el bacalao al pil-pil o la txuleta (chuleta) de carne.

: Dirígete al restaurante Mina, ubicado cerca del museo. Este lugar ofrece una combinación de cocina vasca tradicional con toques modernos. Prueba sus pintxos y platos típicos, como el bacalao al pil-pil o la txuleta (chuleta) de carne. Tarde : Por la tarde, camina por el Casco Viejo (el centro histórico de Bilbao) y explora sus calles estrechas y animadas. Visita la Catedral de Santiago y disfruta del ambiente tradicional y pintoresco de la zona.

: Por la tarde, camina por el Casco Viejo (el centro histórico de Bilbao) y explora sus calles estrechas y animadas. Visita la Catedral de Santiago y disfruta del ambiente tradicional y pintoresco de la zona. Cena: Termina tu primer día en Bilbao con una cena en Restaurante Zortziko, un lugar de alta gastronomía que combina la cocina vasca tradicional con la innovación culinaria. Prueba su menú degustación para experimentar una variedad de sabores y platos sofisticados.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Bilbao con un desayuno en Pastelería Don Manuel, una pastelería conocida por sus delicias dulces y saladas. Prueba sus croissants, sus empanadas o sus tartas caseras.

: Empieza tu segundo día en Bilbao con un desayuno en Pastelería Don Manuel, una pastelería conocida por sus delicias dulces y saladas. Prueba sus croissants, sus empanadas o sus tartas caseras. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Casco Viejo nuevamente y explora el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. Disfruta de la variedad de productos frescos, como frutas, verduras, pescados y quesos.

: Dedica la mañana a visitar el Casco Viejo nuevamente y explora el Mercado de la Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa. Disfruta de la variedad de productos frescos, como frutas, verduras, pescados y quesos. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Perro Chico, un lugar acogedor que ofrece cocina vasca contemporánea. Prueba su menú del día, que incluye platos tradicionales con un toque moderno y ingredientes de temporada.

: Dirígete al restaurante El Perro Chico, un lugar acogedor que ofrece cocina vasca contemporánea. Prueba su menú del día, que incluye platos tradicionales con un toque moderno y ingredientes de temporada. Tarde : Por la tarde, visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que alberga una extensa colección de arte desde el siglo XIII hasta la actualidad. Explora las pinturas, esculturas y otras obras de arte de artistas locales e internacionales.

: Por la tarde, visita el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que alberga una extensa colección de arte desde el siglo XIII hasta la actualidad. Explora las pinturas, esculturas y otras obras de arte de artistas locales e internacionales. Cena: Para la cena, te recomiendo el restaurante Etxanobe, ubicado en la azotea del Palacio Euskalduna. Disfruta de una cena gourmet con vistas panorámicas de la ciudad. Prueba sus platos creativos y su selección de vinos de la región.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Bilbao con un desayuno en Cafetería La Granja, un lugar tradicional conocido por sus churros con chocolate caliente. Disfruta de esta delicia española mientras te empapas del ambiente local.

: Comienza tu tercer día en Bilbao con un desayuno en Cafetería La Granja, un lugar tradicional conocido por sus churros con chocolate caliente. Disfruta de esta delicia española mientras te empapas del ambiente local. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Puente Colgante de Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cruza el puente en el funicular y disfruta de las impresionantes vistas del río y la ciudad desde lo alto.

: Dedica la mañana a visitar el Puente Colgante de Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cruza el puente en el funicular y disfruta de las impresionantes vistas del río y la ciudad desde lo alto. Almuerzo : Dirígete al restaurante Bitoque, un establecimiento reconocido por su cocina vasca tradicional. Prueba su famoso bocadillo de "bitoque" (filete de ternera a la plancha) y acompáñalo con una sidra vasca.

: Dirígete al restaurante Bitoque, un establecimiento reconocido por su cocina vasca tradicional. Prueba su famoso bocadillo de "bitoque" (filete de ternera a la plancha) y acompáñalo con una sidra vasca. Tarde : Por la tarde, visita el barrio de Indautxu y disfruta de las tiendas, cafeterías y boutiques de moda que se encuentran en la zona. Haz una parada en la Plaza Moyúa y admira la arquitectura moderna de los edificios circundantes.

: Por la tarde, visita el barrio de Indautxu y disfruta de las tiendas, cafeterías y boutiques de moda que se encuentran en la zona. Haz una parada en la Plaza Moyúa y admira la arquitectura moderna de los edificios circundantes. Cena: Termina tu tercer día en Bilbao con una cena en Restaurante Mina, un lugar de alta cocina vasca con una estrella Michelin. Disfruta de una experiencia culinaria excepcional con su menú degustación, que combina sabores auténticos y técnicas innovadoras.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Bilbao con un desayuno en el Café Boulevard, un lugar emblemático en el centro de la ciudad. Prueba sus tostadas con tomate y jamón ibérico, acompañadas de un café con leche.

: Empieza tu cuarto día en Bilbao con un desayuno en el Café Boulevard, un lugar emblemático en el centro de la ciudad. Prueba sus tostadas con tomate y jamón ibérico, acompañadas de un café con leche. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Marítimo Ría de Bilbao, ubicado en un antiguo astillero. Aprende sobre la historia marítima de la región y explora los barcos y las exposiciones interactivas.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Marítimo Ría de Bilbao, ubicado en un antiguo astillero. Aprende sobre la historia marítima de la región y explora los barcos y las exposiciones interactivas. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Ribera Bilbao, ubicado en el Casco Viejo. Prueba sus pintxos, una selección de pequeñas tapas que son una parte integral de la cultura gastronómica vasca.

: Dirígete al restaurante La Ribera Bilbao, ubicado en el Casco Viejo. Prueba sus pintxos, una selección de pequeñas tapas que son una parte integral de la cultura gastronómica vasca. Tarde : Por la tarde, visita el Palacio Euskalduna, un impresionante centro de congresos y música. Si hay algún espectáculo o concierto programado, aprovecha la oportunidad de disfrutar de una experiencia cultural única.

: Por la tarde, visita el Palacio Euskalduna, un impresionante centro de congresos y música. Si hay algún espectáculo o concierto programado, aprovecha la oportunidad de disfrutar de una experiencia cultural única. Cena: Para la cena, te sugiero el restaurante El Perro Chico nuevamente, donde puedes probar más de sus platos tradicionales y disfrutar de la cálida atmósfera del lugar.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Bilbao con un desayuno en el Café Iruña nuevamente, donde puedes disfrutar de sus opciones clásicas y comenzar el día con energía.

: Comienza tu último día en Bilbao con un desayuno en el Café Iruña nuevamente, donde puedes disfrutar de sus opciones clásicas y comenzar el día con energía. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Parque de Doña Casilda, un hermoso parque urbano con jardines, lagos y áreas para relajarse. Disfruta de un paseo tranquilo y aprovecha para tomar fotos de la icónica escultura del "Puppy" frente al Museo Guggenheim.

: Dedica la mañana a explorar el Parque de Doña Casilda, un hermoso parque urbano con jardines, lagos y áreas para relajarse. Disfruta de un paseo tranquilo y aprovecha para tomar fotos de la icónica escultura del "Puppy" frente al Museo Guggenheim. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Viña del Ensanche, un lugar conocido por sus platos de pescado y mariscos frescos. Prueba su menú del día, que incluye una variedad de opciones sabrosas.

: Dirígete al restaurante La Viña del Ensanche, un lugar conocido por sus platos de pescado y mariscos frescos. Prueba su menú del día, que incluye una variedad de opciones sabrosas. Tarde : Por la tarde, visita el Casco Viejo nuevamente y explora sus calles comerciales. Descubre tiendas locales, boutiques de diseño y tiendas de recuerdos donde puedes encontrar regalos únicos.

: Por la tarde, visita el Casco Viejo nuevamente y explora sus calles comerciales. Descubre tiendas locales, boutiques de diseño y tiendas de recuerdos donde puedes encontrar regalos únicos. Cena: Termina tu visita a Bilbao con una cena en Restaurante Etxanobe, donde puedes disfrutar de una cocina creativa y de autor en un ambiente elegante. Prueba su menú degustación para experimentar una variedad de sabores y técnicas culinarias.

La opinión del local

Lo que propone ChatGPT no se sale de lo que propondría cualquier guía, pero sí se sale del presupuesto de muchos. Probablemente ninguno de los planes que nos propone sea un absoluto derroche, pero el plan que nos propone esta IA es de cinco días a todo tren.

Me gustan las opciones de desayuno que nos recomienda, pero aquí está posiblemente el gran patinazo de esta oferta: ChatGPT se da aires de máquina del tiempo para recomendarnos desayunar en La Granja, la cafetería mítica por sus tertulias literarias (cuando existían esas cosas) echó el cierre allá por 2017. Con el café Boulevard quizá podamos tener más suerte ya que se espera reabra sus puertas el año que viene.

Otro problema es que los itinerarios no siempre están bien planificados. El cuarto día se lleva la palma en esto: ChatGPT nos sugiere un viaje de ida-vuelta-ida-vuelta que al menos nos dará para bajar la comida o aprendernos de memoria el recorrido del tranvía.

Lo último que le sugeriría revisar a esta IA es ampliar un poco las fronteras. El único plan fuera de la villa es la visita al Puente Colgante, un paseo imprescindible que puede aprovecharse para visitar otras joyas de la zona como el puerto viejo de Algorta.

Murcia

Y de Bilbao volvemos al Mediterráneo para visitar Murcia. ChatGPT nos recomienda instalarnos en el Hotel Nelva, “un elegante hotel situado en el centro de Murcia. Ofrece habitaciones cómodas y servicios de calidad, además de estar cerca de las principales atracciones de la ciudad”. ¿Y qué hacemos en Murcia cinco días? Pues vamos a verlo.

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Murcia con un desayuno en Café Barrier, una cafetería con encanto que sirve café de calidad y una variedad de pasteles y bocadillos. Prueba sus deliciosas tostadas con tomate y aceite de oliva.

: Comienza tu primer día en Murcia con un desayuno en Café Barrier, una cafetería con encanto que sirve café de calidad y una variedad de pasteles y bocadillos. Prueba sus deliciosas tostadas con tomate y aceite de oliva. Mañana : Dedica la mañana a explorar la Catedral de Murcia, un impresionante edificio religioso de estilo gótico y barroco. Admira su fachada ornamentada, su interior decorado y sube a la torre para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad.

: Dedica la mañana a explorar la Catedral de Murcia, un impresionante edificio religioso de estilo gótico y barroco. Admira su fachada ornamentada, su interior decorado y sube a la torre para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad. Almuerzo : Dirígete al restaurante Rincón de Pepe, un lugar emblemático de Murcia que ofrece cocina tradicional murciana. Prueba el zarangollo (revuelto de calabacín y cebolla), el arroz con conejo y caracoles o las migas murcianas.

: Dirígete al restaurante Rincón de Pepe, un lugar emblemático de Murcia que ofrece cocina tradicional murciana. Prueba el zarangollo (revuelto de calabacín y cebolla), el arroz con conejo y caracoles o las migas murcianas. Tarde : Por la tarde, pasea por el Jardín de Floridablanca, un hermoso parque urbano con fuentes, estatuas y zonas ajardinadas. Disfruta de un paseo relajante y admira la belleza natural del lugar.

: Por la tarde, pasea por el Jardín de Floridablanca, un hermoso parque urbano con fuentes, estatuas y zonas ajardinadas. Disfruta de un paseo relajante y admira la belleza natural del lugar. Cena: Termina tu primer día en Murcia con una cena en Restaurante Salzillo, un lugar que combina la cocina tradicional murciana con un toque contemporáneo. Prueba su menú degustación para disfrutar de una variedad de sabores y platos creativos.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Murcia con un desayuno en Confitería La Gloria, una pastelería que ofrece una amplia selección de pasteles y dulces tradicionales. Prueba sus ensaimadas, sus pasteles de carne o sus buñuelos.

: Empieza tu segundo día en Murcia con un desayuno en Confitería La Gloria, una pastelería que ofrece una amplia selección de pasteles y dulces tradicionales. Prueba sus ensaimadas, sus pasteles de carne o sus buñuelos. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Salzillo, donde se exhiben las obras del escultor murciano Francisco Salzillo. Admira las esculturas de la Semana Santa y aprende sobre la tradición religiosa de la región.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Salzillo, donde se exhiben las obras del escultor murciano Francisco Salzillo. Admira las esculturas de la Semana Santa y aprende sobre la tradición religiosa de la región. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Churra, un lugar reconocido por su cocina murciana de calidad. Prueba el caldero, un plato típico de arroz con pescado y marisco, o las paparajotes, unas hojas de limonero fritas con azúcar y canela.

: Dirígete al restaurante El Churra, un lugar reconocido por su cocina murciana de calidad. Prueba el caldero, un plato típico de arroz con pescado y marisco, o las paparajotes, unas hojas de limonero fritas con azúcar y canela. Tarde : Por la tarde, visita el Real Casino de Murcia, un impresionante edificio de estilo modernista que alberga salones lujosos y una rica historia. Explora las diferentes salas y disfruta de la arquitectura y la decoración.

: Por la tarde, visita el Real Casino de Murcia, un impresionante edificio de estilo modernista que alberga salones lujosos y una rica historia. Explora las diferentes salas y disfruta de la arquitectura y la decoración. Cena: Para la cena, te sugiero el restaurante El Patio de las Comedias, ubicado en un encantador patio interior. Disfruta de una cena tranquila en un ambiente acogedor y prueba sus platos mediterráneos con influencias murcianas.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Murcia con un desayuno en Café de la Ópera, un lugar con encanto que ofrece una selección de cafés y delicias dulces. Prueba sus croissants rellenos o sus tartas caseras.

: Comienza tu tercer día en Murcia con un desayuno en Café de la Ópera, un lugar con encanto que ofrece una selección de cafés y delicias dulces. Prueba sus croissants rellenos o sus tartas caseras. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Arqueológico de Murcia, donde se exhiben hallazgos arqueológicos de la región. Explora las diferentes salas y aprende sobre la historia antigua de Murcia.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Arqueológico de Murcia, donde se exhiben hallazgos arqueológicos de la región. Explora las diferentes salas y aprende sobre la historia antigua de Murcia. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Parranda, un lugar tradicional donde puedes probar la cocina murciana auténtica. Prueba el michirones, un plato a base de habas secas, panceta y chorizo, o el caldo murciano, una sopa tradicional.

: Dirígete al restaurante La Parranda, un lugar tradicional donde puedes probar la cocina murciana auténtica. Prueba el michirones, un plato a base de habas secas, panceta y chorizo, o el caldo murciano, una sopa tradicional. Tarde : Por la tarde, pasea por la Plaza de las Flores, un lugar animado y colorido donde se encuentran numerosos bares y restaurantes. Disfruta del ambiente y haz una parada en alguna terraza para tomar algo refrescante.

: Por la tarde, pasea por la Plaza de las Flores, un lugar animado y colorido donde se encuentran numerosos bares y restaurantes. Disfruta del ambiente y haz una parada en alguna terraza para tomar algo refrescante. Cena: Termina tu tercer día en Murcia con una cena en Restaurante Cabaña Buenavista, un lugar reconocido con una estrella Michelin. Disfruta de una experiencia culinaria excepcional con su menú degustación, que combina ingredientes de calidad y técnicas innovadoras.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Murcia con un desayuno en Panadería La Tahona, un establecimiento con una larga tradición en la ciudad. Prueba su pan recién horneado, sus pasteles y sus empanadas caseras.

: Empieza tu cuarto día en Murcia con un desayuno en Panadería La Tahona, un establecimiento con una larga tradición en la ciudad. Prueba su pan recién horneado, sus pasteles y sus empanadas caseras. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Monteagudo, una colina con una fortaleza en ruinas que ofrece vistas panorámicas de Murcia. Sube hasta la cima y admira el paisaje mientras aprendes sobre la historia de la fortaleza.

: Dedica la mañana a explorar el Monteagudo, una colina con una fortaleza en ruinas que ofrece vistas panorámicas de Murcia. Sube hasta la cima y admira el paisaje mientras aprendes sobre la historia de la fortaleza. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Sordo, un lugar que combina la cocina murciana tradicional con toques modernos. Prueba su menú del día, que incluye platos frescos y sabrosos con ingredientes de temporada.

: Dirígete al restaurante El Sordo, un lugar que combina la cocina murciana tradicional con toques modernos. Prueba su menú del día, que incluye platos frescos y sabrosos con ingredientes de temporada. Tarde : Por la tarde, visita el Parque de Fofó, un parque temático dedicado al famoso payaso murciano José Antonio Candel, conocido como Fofó. Disfruta de las atracciones y actividades para toda la familia.

: Por la tarde, visita el Parque de Fofó, un parque temático dedicado al famoso payaso murciano José Antonio Candel, conocido como Fofó. Disfruta de las atracciones y actividades para toda la familia. Cena: Para la cena, te recomiendo el restaurante La Marimorena, un lugar acogedor y con encanto que ofrece cocina de autor con influencias murcianas. Prueba sus platos innovadores y disfruta de una cena memorable.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Murcia con un desayuno en Café del Trabajo, una cafetería histórica que ha sido un punto de encuentro para los murcianos durante décadas. Prueba sus tostadas con tomate y aceite de oliva, acompañadas de un café.

: Comienza tu último día en Murcia con un desayuno en Café del Trabajo, una cafetería histórica que ha sido un punto de encuentro para los murcianos durante décadas. Prueba sus tostadas con tomate y aceite de oliva, acompañadas de un café. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo de la Ciencia y el Agua, donde puedes aprender sobre la ciencia y la importancia del agua en la región. Explora las exposiciones interactivas y diviértete mientras aprendes.

: Dedica la mañana a visitar el Museo de la Ciencia y el Agua, donde puedes aprender sobre la ciencia y la importancia del agua en la región. Explora las exposiciones interactivas y diviértete mientras aprendes. Almuerzo : Dirígete al restaurante Casa Morales, un lugar tradicional que sirve platos murcianos auténticos. Prueba sus arroces, como el arroz con conejo y caracoles o el arroz caldero, y déjate sorprender por su sabor.

: Dirígete al restaurante Casa Morales, un lugar tradicional que sirve platos murcianos auténticos. Prueba sus arroces, como el arroz con conejo y caracoles o el arroz caldero, y déjate sorprender por su sabor. Tarde : Por la tarde, da un paseo por la Glorieta de España, un hermoso jardín con fuentes y zonas de descanso. Disfruta de la tranquilidad del lugar y aprovecha para relajarte antes de regresar a casa.

: Por la tarde, da un paseo por la Glorieta de España, un hermoso jardín con fuentes y zonas de descanso. Disfruta de la tranquilidad del lugar y aprovecha para relajarte antes de regresar a casa. Cena: Termina tu visita a Murcia con una cena en Restaurante Ciro, un lugar con una larga tradición en la ciudad. Prueba su menú degustación para disfrutar de una selección de platos exquisitos y sabores auténticos.

La opinión del local

No tengo los votos matrimoniales con mi zona de origen muy renovados, porque hace literalmente años que no paso por allí. Pero de un primer vistazo, casi todo lo que recomienda ChatGPT lo reconozco, así que es obvio que ha optado por lo clásico y lo evidente, lo que sigue funcionando de toda la vida. Como pasa con mis compañeros, eso sí, todo bastante caro.

Da la impresión de que las rutas no son especialmente racionales en su organización, y si se siguen al pie de la letra el turista se va a encontrar dando tumbos de un lado a otro y perdiendo el tiempo en caminatas algo excesivas. Bajo mi punto de vista es más conveniente coger estas rutas y reorganizarlas en trayectos más optimizados.

Todas las zonas turísticas que menciona son más que recomendables: la Catedral, el Museo Salzillo, Floridablanca, el Museo Arqueológico, Monteagudo, la Glorieta… Es extraño que no mencione dos arteria principales de la ciudad, la Trapería y la Platería, que conforman el casco antiguo de Murcia y son de visita obligada, pero son calles de paso que desembocan en zonas de paso obligatorio, como la catedral y el Paseo de Alfonso X (o Tontódromo, que tampoco se menciona), así que se pasará por ellas con seguridad. Otras zonas relevantes que no he visto mencionadas son la zona de la Universidad o la plaza de Santo Domingo, pero quedan muy cerca de otros lugares que sí menciona, así que con un poco de información adicional, las ideas de ChatGPT son un buen punto de partida.

En cuanto a los restaurantes, bien y de muy buena calidad, con atención a la comida local, que es a lo que hay que ir. Algunos son auténticos clásicos de la hostelería regional, como el Rincón de Pepe o La Parranda, pero prepárate para soltar billeticos. Una última apreciación: da la impresión de que el parque Fofó es un parque de atracciones, y nada más lejos de la realidad. Es un parque tirando a modesto, aunque muy agradable (mejor el de Floridablanca o el de la plaza del Ayuntamiento, que tampoco menciona).

En general, grandes ausencias incluso aunque nos limitemos a lo más turístico, porque es obvio que de vida nocturna no menciona nada -aunque hay zonas de la ciudad que solo funcionan de noche, como la de las tascas y sus múltiples mesones, que son tan típicamente murcianas como cualquier actividad diurna-.

Granada

Volvemos a Andalucía para visitar Granada, ciudad de la Alhambra y las tapas. El hotel elegido por ChatGPT es el “Hotel Alhambra Palace, un hotel histórico y emblemático ubicado en la colina de la Alhambra. Además de ofrecer habitaciones elegantes y cómodas, ofrece vistas impresionantes de la ciudad y una ubicación conveniente cerca de los principales lugares de interés”. La propuesta de itinerario es la siguiente:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Granada con un desayuno en Café Fútbol, un lugar con encanto y una larga tradición en la ciudad. Prueba sus churros con chocolate caliente, una delicia típica de la región.

: Comienza tu primer día en Granada con un desayuno en Café Fútbol, un lugar con encanto y una larga tradición en la ciudad. Prueba sus churros con chocolate caliente, una delicia típica de la región. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Alhambra, el famoso palacio y fortaleza que es el símbolo de Granada. Explora los palacios nazaríes, los hermosos jardines de Generalife y admira la arquitectura y los detalles artísticos.

: Dedica la mañana a visitar la Alhambra, el famoso palacio y fortaleza que es el símbolo de Granada. Explora los palacios nazaríes, los hermosos jardines de Generalife y admira la arquitectura y los detalles artísticos. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Trillo, ubicado cerca de la Alhambra. Prueba sus platos tradicionales como el gazpacho andaluz, el salmorejo o la paella de mariscos.

: Dirígete al restaurante El Trillo, ubicado cerca de la Alhambra. Prueba sus platos tradicionales como el gazpacho andaluz, el salmorejo o la paella de mariscos. Tarde : Por la tarde, visita el barrio del Albaicín, uno de los lugares más pintorescos de Granada. Pasea por sus estrechas calles, disfruta de las vistas panorámicas de la Alhambra y explora sus tiendas de artesanía.

: Por la tarde, visita el barrio del Albaicín, uno de los lugares más pintorescos de Granada. Pasea por sus estrechas calles, disfruta de las vistas panorámicas de la Alhambra y explora sus tiendas de artesanía. Cena: Termina tu primer día en Granada con una cena en Restaurante Arrayanes, un lugar que combina la cocina tradicional andaluza con influencias modernas. Prueba su menú degustación para disfrutar de una variedad de sabores y platos exquisitos.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Granada con un desayuno en Cafetería Lisboa, una cafetería popular entre los locales. Prueba sus tostadas con aceite de oliva y tomate, acompañadas de un café con leche.

: Empieza tu segundo día en Granada con un desayuno en Cafetería Lisboa, una cafetería popular entre los locales. Prueba sus tostadas con aceite de oliva y tomate, acompañadas de un café con leche. Mañana : Dedica la mañana a explorar el barrio del Sacromonte, conocido por sus cuevas flamencas y su historia gitana. Visita el Museo Cuevas del Sacromonte para aprender sobre la cultura gitana y disfruta de un espectáculo de flamenco en una de las cuevas.

: Dedica la mañana a explorar el barrio del Sacromonte, conocido por sus cuevas flamencas y su historia gitana. Visita el Museo Cuevas del Sacromonte para aprender sobre la cultura gitana y disfruta de un espectáculo de flamenco en una de las cuevas. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Tana, un lugar acogedor y auténtico que ofrece tapas y platos tradicionales. Prueba su selección de quesos y embutidos, acompañados de vino local.

: Dirígete al restaurante La Tana, un lugar acogedor y auténtico que ofrece tapas y platos tradicionales. Prueba su selección de quesos y embutidos, acompañados de vino local. Tarde : Por la tarde, visita la Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Admira la belleza de la capilla y explora el Museo de la Capilla Real, que alberga una colección de arte sacro.

: Por la tarde, visita la Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Admira la belleza de la capilla y explora el Museo de la Capilla Real, que alberga una colección de arte sacro. Cena: Para la cena, te sugiero el restaurante El Mercader, ubicado en el centro de Granada. Disfruta de su cocina de autor, que combina ingredientes locales y técnicas modernas, y déjate sorprender por sus platos innovadores.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Granada con un desayuno en Dulcinea, una pastelería que ofrece una amplia variedad de pasteles y dulces. Prueba sus deliciosas tortas del Sacromonte o sus hojaldres rellenos de crema.

: Comienza tu tercer día en Granada con un desayuno en Dulcinea, una pastelería que ofrece una amplia variedad de pasteles y dulces. Prueba sus deliciosas tortas del Sacromonte o sus hojaldres rellenos de crema. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Catedral de Granada, una imponente iglesia renacentista. Explora su interior, admira sus obras de arte y sube a la torre para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

: Dedica la mañana a visitar la Catedral de Granada, una imponente iglesia renacentista. Explora su interior, admira sus obras de arte y sube a la torre para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Almuerzo : Dirígete al restaurante El Claustro, ubicado en un antiguo claustro del siglo XVI. Prueba su menú de degustación, que incluye una selección de platos inspirados en la cocina andaluza y mediterránea.

: Dirígete al restaurante El Claustro, ubicado en un antiguo claustro del siglo XVI. Prueba su menú de degustación, que incluye una selección de platos inspirados en la cocina andaluza y mediterránea. Tarde : Por la tarde, visita el Monasterio de San Jerónimo, un hermoso monasterio que alberga una iglesia y un claustro. Admira la arquitectura y disfruta de la tranquilidad del lugar.

: Por la tarde, visita el Monasterio de San Jerónimo, un hermoso monasterio que alberga una iglesia y un claustro. Admira la arquitectura y disfruta de la tranquilidad del lugar. Cena: Termina tu tercer día en Granada con una cena en Restaurante Damasqueros, un lugar acogedor y con encanto en el barrio del Realejo. Prueba su paletilla de cordero lechal o su solomillo al Pedro Ximénez, acompañados de una copa de vino.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Granada con un desayuno en Pan y Chocolate, una cafetería y panadería con un ambiente acogedor. Prueba sus croissants recién horneados o sus tostadas con mermelada casera.

: Empieza tu cuarto día en Granada con un desayuno en Pan y Chocolate, una cafetería y panadería con un ambiente acogedor. Prueba sus croissants recién horneados o sus tostadas con mermelada casera. Mañana : Dedica la mañana a explorar el barrio de Realejo, el antiguo barrio judío de Granada. Pasea por sus calles estrechas, descubre sus plazas encantadoras y visita el Museo Casa de los Tiros, que alberga una colección de arte y objetos históricos.

: Dedica la mañana a explorar el barrio de Realejo, el antiguo barrio judío de Granada. Pasea por sus calles estrechas, descubre sus plazas encantadoras y visita el Museo Casa de los Tiros, que alberga una colección de arte y objetos históricos. Almuerzo : Dirígete al restaurante La Botillería, un lugar conocido por su amplia selección de vinos y su cocina tradicional. Prueba sus tapas y platos como las albóndigas en salsa o el secreto ibérico a la brasa.

: Dirígete al restaurante La Botillería, un lugar conocido por su amplia selección de vinos y su cocina tradicional. Prueba sus tapas y platos como las albóndigas en salsa o el secreto ibérico a la brasa. Tarde : Por la tarde, visita el Parque de las Ciencias, un museo interactivo donde puedes aprender sobre la ciencia y la tecnología. Explora las diferentes exposiciones y disfruta de los experimentos y demostraciones.

: Por la tarde, visita el Parque de las Ciencias, un museo interactivo donde puedes aprender sobre la ciencia y la tecnología. Explora las diferentes exposiciones y disfruta de los experimentos y demostraciones. Cena: Para la cena, te recomiendo el restaurante Carmen de los Chapiteles, ubicado en una hermosa casa señorial con vistas a la Alhambra. Disfruta de una cena romántica en su terraza y prueba su cocina andaluza con toques modernos.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Granada con un desayuno en Café 4 Gatos, una cafetería con un ambiente retro y bohemio. Prueba su café especial y sus tartas caseras.

: Comienza tu último día en Granada con un desayuno en Café 4 Gatos, una cafetería con un ambiente retro y bohemio. Prueba su café especial y sus tartas caseras. Mañana : Dedica la mañana a visitar el barrio del Albayzín, otro de los lugares más emblemáticos de Granada. Pasea por sus calles empedradas, disfruta de las vistas de la Alhambra y visita la Iglesia de San Nicolás para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

: Dedica la mañana a visitar el barrio del Albayzín, otro de los lugares más emblemáticos de Granada. Pasea por sus calles empedradas, disfruta de las vistas de la Alhambra y visita la Iglesia de San Nicolás para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Almuerzo : Dirígete al restaurante Los Diamantes, un lugar famoso por sus tapas de marisco fresco. Prueba sus gambas al ajillo, sus boquerones fritos o su pescaíto frito.

: Dirígete al restaurante Los Diamantes, un lugar famoso por sus tapas de marisco fresco. Prueba sus gambas al ajillo, sus boquerones fritos o su pescaíto frito. Tarde : Por la tarde, visita el Palacio de los Olvidados, un museo dedicado a la historia y la cultura del flamenco. Disfruta de una exhibición de baile flamenco y aprende sobre las raíces de esta tradición en Granada.

: Por la tarde, visita el Palacio de los Olvidados, un museo dedicado a la historia y la cultura del flamenco. Disfruta de una exhibición de baile flamenco y aprende sobre las raíces de esta tradición en Granada. Cena: Termina tu visita a Granada con una cena en Restaurante Ruta del Azafrán, un lugar que combina la cocina tradicional andaluza con un toque moderno. Prueba sus platos creativos y saborea los sabores de la región.

La opinión del local

La selección de ChatGPT no es mala. Es sorprendente en algunas de sus elecciones y demasiado típica en otras, pero no es mala. En esencia, es como si alguien hubiera cogido todos los clichés de la ciudad (y algunos restaurantes/atracciones bien posicionados en el buscador más cercano) y los hubiera espolvoreado sobre un planning de cinco días.

El resultado es un plan que puede parecer razonable (y que tiene hallazgos muy interesantes), pero el que lo siga no alcanzará a aprovechar todo el potencial de la ciudad y habrá desperdiciado los cinco días.

Hay propuestas que te llevarán mucho menos de una mañana y a otras (como la Alhambra o el Albayzin) podríamos dedicarles el viaje entero. Pero quizás lo más preocupante no es eso, sino que concibe esto como una especie de checklist sin sentido orgánico, histórico o cultural. Visitar una ciudad no consiste en acumular escenarios y volver con un catálogo de selfies: consiste en intentar entenderla. Si tenemos en mente esto, ChatGPT no está de acuerdo conmigo.

Sobre las recomendaciones culinarias, hay auténticos clásicos (Café Fútbol, Los Diamantes) y ausencias dramáticas (Casa Ysla, López-Mezquita, Aliatar). Hay propuestas interesantes, pero, sobre todo, lugares planos. Es decir, se tratan de opciones correctas, caras y satisfactorias, pero sin color local. En fin: nada que no hubiera podido hacer el dependiente de una agencia de viajes de Spokane un sábado a última hora.

Albacete

Seguimos buscando un viaje. ¿Qué tal Albacete? ChatGPT nos recomienda alojarnos en el Hotel San Antonio. De acuerdo a la IA, “es un hotel moderno y confortable que ofrece habitaciones elegantes y una excelente ubicación para explorar los principales lugares de interés”. El plan que nos propone ChatGPT es el siguiente:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Albacete con un desayuno en La Tahona, una panadería y cafetería tradicional. Prueba sus croissants recién horneados y acompáñalos con un café.

: Comienza tu primer día en Albacete con un desayuno en La Tahona, una panadería y cafetería tradicional. Prueba sus croissants recién horneados y acompáñalos con un café. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo Municipal de Albacete, donde podrás conocer la historia y la cultura de la ciudad a través de sus exposiciones. Explora las salas y descubre la riqueza patrimonial de Albacete.

: Dedica la mañana a visitar el Museo Municipal de Albacete, donde podrás conocer la historia y la cultura de la ciudad a través de sus exposiciones. Explora las salas y descubre la riqueza patrimonial de Albacete. Almuerzo : Dirígete al Restaurante Los Segovianos, un lugar famoso por su cochinillo asado y su cordero lechal. Disfruta de una comida tradicional y sabrosa en un ambiente acogedor.

: Dirígete al Restaurante Los Segovianos, un lugar famoso por su cochinillo asado y su cordero lechal. Disfruta de una comida tradicional y sabrosa en un ambiente acogedor. Tarde : Por la tarde, visita el Parque Abelardo Sánchez, el principal parque urbano de Albacete. Pasea por sus senderos, relájate en sus zonas verdes y admira su fuente monumental.

: Por la tarde, visita el Parque Abelardo Sánchez, el principal parque urbano de Albacete. Pasea por sus senderos, relájate en sus zonas verdes y admira su fuente monumental. Cena: Termina tu primer día en Albacete con una cena en Restaurante El Callejón de Los Gatos, un lugar que combina la cocina tradicional castellana con toques de vanguardia. Prueba su cordero manchego o su gazpacho manchego, acompañados de un buen vino de la región.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Albacete con un desayuno en Cafetería Pastelería Neptuno, un lugar conocido por sus dulces y pasteles caseros. Prueba sus magdalenas o sus ensaimadas.

: Empieza tu segundo día en Albacete con un desayuno en Cafetería Pastelería Neptuno, un lugar conocido por sus dulces y pasteles caseros. Prueba sus magdalenas o sus ensaimadas. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Recinto Ferial de Albacete, un espacio emblemático de la ciudad. Explora sus instalaciones y, si tienes suerte, podrías disfrutar de alguna feria o evento que esté teniendo lugar.

: Dedica la mañana a visitar el Recinto Ferial de Albacete, un espacio emblemático de la ciudad. Explora sus instalaciones y, si tienes suerte, podrías disfrutar de alguna feria o evento que esté teniendo lugar. Almuerzo : Dirígete a Casa Pepe, un restaurante tradicional que ofrece platos típicos de la cocina manchega. Prueba su pisto manchego, sus migas o su queso manchego.

: Dirígete a Casa Pepe, un restaurante tradicional que ofrece platos típicos de la cocina manchega. Prueba su pisto manchego, sus migas o su queso manchego. Tarde : Por la tarde, visita el Museo de la Cuchillería, donde podrás aprender sobre la tradición artesanal de la cuchillería en Albacete. Descubre la historia de este oficio y admira las piezas expuestas.

: Por la tarde, visita el Museo de la Cuchillería, donde podrás aprender sobre la tradición artesanal de la cuchillería en Albacete. Descubre la historia de este oficio y admira las piezas expuestas. Cena: Para la cena, te sugiero el restaurante El Bodegón, un lugar acogedor que ofrece una selección de platos de la cocina mediterránea. Prueba su arroz con bogavante o su solomillo a la pimienta.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Albacete con un desayuno en Cafetería Universal, un establecimiento clásico de la ciudad. Prueba sus tostadas con aceite de oliva y tomate, acompañadas de un café.

: Comienza tu tercer día en Albacete con un desayuno en Cafetería Universal, un establecimiento clásico de la ciudad. Prueba sus tostadas con aceite de oliva y tomate, acompañadas de un café. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Catedral de San Juan Bautista, la principal iglesia de Albacete. Admira su arquitectura gótica y explora su interior, donde encontrarás obras de arte religioso.

: Dedica la mañana a visitar la Catedral de San Juan Bautista, la principal iglesia de Albacete. Admira su arquitectura gótica y explora su interior, donde encontrarás obras de arte religioso. Almuerzo : Dirígete al Restaurante El Callejón, un lugar que ofrece platos de la cocina mediterránea y manchega. Prueba su menú del día, que incluye una variedad de opciones.

: Dirígete al Restaurante El Callejón, un lugar que ofrece platos de la cocina mediterránea y manchega. Prueba su menú del día, que incluye una variedad de opciones. Tarde : Por la tarde, visita el Parque Lineal de Albacete, un extenso espacio verde que sigue el curso del río. Disfruta de un paseo tranquilo, haz ejercicio en sus áreas deportivas o simplemente relájate junto al río.

: Por la tarde, visita el Parque Lineal de Albacete, un extenso espacio verde que sigue el curso del río. Disfruta de un paseo tranquilo, haz ejercicio en sus áreas deportivas o simplemente relájate junto al río. Cena: Termina tu tercer día en Albacete con una cena en Restaurante Los Faroles, un lugar conocido por su cocina tradicional y su ambiente acogedor. Prueba sus platos de caza, como el conejo al ajillo o el perdiz en escabeche.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Albacete con un desayuno en Cafetería Viena, un lugar popular entre los locales. Prueba sus croissants rellenos o sus tortitas caseras.

: Empieza tu cuarto día en Albacete con un desayuno en Cafetería Viena, un lugar popular entre los locales. Prueba sus croissants rellenos o sus tortitas caseras. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Parque Abelardo Sánchez, nuevamente, pero esta vez aprovecha para explorar el Museo de la Caza, ubicado en el interior del parque. Conoce más sobre la tradición cinegética en la región y admira las exposiciones dedicadas a la fauna y la naturaleza.

: Dedica la mañana a visitar el Parque Abelardo Sánchez, nuevamente, pero esta vez aprovecha para explorar el Museo de la Caza, ubicado en el interior del parque. Conoce más sobre la tradición cinegética en la región y admira las exposiciones dedicadas a la fauna y la naturaleza. Almuerzo : Dirígete a Casa Pepe, un restaurante familiar que ofrece platos caseros y tradicionales. Prueba su lomo de orza, su gazpachos manchegos o sus gachas.

: Dirígete a Casa Pepe, un restaurante familiar que ofrece platos caseros y tradicionales. Prueba su lomo de orza, su gazpachos manchegos o sus gachas. Tarde : Por la tarde, visita el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Albacete, donde podrás aprender sobre la flora y fauna de la región. Disfruta de las exposiciones interactivas y descubre la riqueza natural de Albacete.

: Por la tarde, visita el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Albacete, donde podrás aprender sobre la flora y fauna de la región. Disfruta de las exposiciones interactivas y descubre la riqueza natural de Albacete. Cena: Para la cena, te recomiendo el restaurante La Posada, ubicado en el centro de la ciudad. Prueba su menú degustación, que incluye una selección de platos de la cocina manchega con un toque moderno.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Albacete con un desayuno en Cafetería Canela, un lugar acogedor con opciones para todos los gustos. Prueba su bollería recién horneada o sus zumos naturales.

: Comienza tu último día en Albacete con un desayuno en Cafetería Canela, un lugar acogedor con opciones para todos los gustos. Prueba su bollería recién horneada o sus zumos naturales. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Museo de la Cuchillería, nuevamente, pero esta vez aprovecha para participar en un taller de forja y aprender sobre el proceso de creación de cuchillos.

: Dedica la mañana a visitar el Museo de la Cuchillería, nuevamente, pero esta vez aprovecha para participar en un taller de forja y aprender sobre el proceso de creación de cuchillos. Almuerzo : Dirígete al Restaurante La Mancha, un lugar que ofrece una fusión de la cocina manchega y mediterránea. Prueba su arroz caldoso con conejo y setas o su cordero al horno.

: Dirígete al Restaurante La Mancha, un lugar que ofrece una fusión de la cocina manchega y mediterránea. Prueba su arroz caldoso con conejo y setas o su cordero al horno. Tarde : Por la tarde, visita el Parque de la Fiesta del Árbol, un parque temático dedicado a la educación ambiental y la concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Disfruta de las actividades y los juegos didácticos disponibles.

: Por la tarde, visita el Parque de la Fiesta del Árbol, un parque temático dedicado a la educación ambiental y la concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Disfruta de las actividades y los juegos didácticos disponibles. Cena: Termina tu visita a Albacete con una cena en Restaurante Casa del Rey, un lugar elegante que ofrece una selección de platos de la cocina de autor. Prueba sus creaciones únicas y disfruta de una experiencia gastronómica memorable.

La opinión del local

No esperaba dar mi opinión sobre una cosa así en un artículo de Xataka, pero estoy encantado. Como albaceteño que soy desde que nací, os cuento antes de empezar que Albacete es una ciudad pequeña y tranquila, y su principal reclamo turístico, además de la gastronomía, es la Feria de Albacete, que se celebra de forma anual del 7 al 17 de septiembre. Por lo demás, es una localidad que se puede visitar fácilmente en dos días.

Empiezo hablando de la comida más importante del día. ChatGPT ha recomendado cinco cafeterías diferentes, argumentando que son lugares típicos y reconocidos de la ciudad. De las cinco que ha recomendado, únicamente existen dos y una de ellas, que cerró hace varios años, era una panadería, no una cafetería. Las dos cafeterías que sí están en activo actualmente no son excesivamente populares ni son lugares tradicionales de la ciudad, y de hecho, una de ellas se encuentra dentro de un polígono. Curioso.

Hablando de los planes recomendados, parece que ChatGPT hace mejor trabajo a la hora de reconocer los principales puntos de interés: el parque Abelardo Sánchez, la Catedral de San Juan Bautista, o los dos museos principales que pueden visitarse en la ciudad. Ha hecho un buen intento al decir que es recomendable visitar el Recinto Ferial, pero como decía al principio, este recinto únicamente abre para alguna exposición puntual o durante los días que se celebra la Feria de Albacete. El resto del tiempo permanece cerrado.

A nivel gastronómico ChatGPT únicamente ha sabido recomendar dos de los sitios más típicos y con mejores valoraciones de Albacete para comer o cenar: el Callejón y La Mancha. Los demás restaurantes o bien no existen o bien se encuentran en Almansa, un pueblo a 67 kilómetros de la ciudad. Es sorprendente que esta IA recomiende más restaurantes de un pueblo que de la propia ciudad en sí, cuando la oferta no es precisamente baja en la capital. Una vez más, las intenciones son buenas, pero falla el tiro a la hora de hacer recomendaciones.

Tampoco ha acertado a la hora de describir alguno de los lugares de la ciudad. Por ejemplo, se recomienda la visita al Parque Lineal, que según ChatGPT sigue el curso del río. Por la ciudad de Albacete no pasa ningún río. Es cierto que en la provincia se encuentra el río Júcar, pero para visitarlo hay que viajar una media hora en coche desde el centro de la ciudad.

Como decía antes, Albacete es una ciudad pequeña que se puede visitar al completo en un par de días. Por eso entiendo que ChatGPT tenga que utilizar el recurso de repetir planes cuando le pedimos que haga un itinerario de cinco días al completo. El Museo de la Cuchillería se puede visitar de principio a fin en una tarde.

Como conclusión, creo que ChatGPT todavía necesita bastante rodaje a la hora de recomendar planes, al menos en ciudades medianas o pequeñas. Es cierto que consigue hacer algún plan acertado, pero la gran mayoría de recomendaciones pueden estropear la experiencia porque o bien los lugares de visita planteados no existen, o bien porque no son lugares que te recomendaría un lugareño. Si queréis hacer un plan por Albacete, mejor buscar información por Internet, o ir de visita con alguien de la ciudad.

Vigo

Vigo, además de tener una enorme cantidad de luces de Navidad, es una ciudad en la que se come de escándalo. Allí nos alojaremos en el Hotel Pazo Los Escudos Spa & Beach. “Es un hotel de lujo con vistas al mar y cuenta con instalaciones de spa y acceso directo a una playa privada”, nos apunta ChatGPT, que además nos da el siguiente plan:

Día 1

Desayuno : Comienza tu primer día en Vigo con un desayuno en la Panadería Capuchinos, un lugar tradicional donde podrás disfrutar de deliciosos panes, pasteles y café.

: Comienza tu primer día en Vigo con un desayuno en la Panadería Capuchinos, un lugar tradicional donde podrás disfrutar de deliciosos panes, pasteles y café. Mañana : Dedica la mañana a explorar el casco antiguo de Vigo, conocido como "O Berbés". Pasea por sus estrechas calles, visita la Iglesia de Santa María de Vigo y descubre la Plaza de la Constitución.

: Dedica la mañana a explorar el casco antiguo de Vigo, conocido como "O Berbés". Pasea por sus estrechas calles, visita la Iglesia de Santa María de Vigo y descubre la Plaza de la Constitución. Almuerzo : Dirígete al Restaurante Casa Marco, un lugar emblemático de Vigo que ofrece mariscos y pescados frescos de la zona. Prueba su mariscada o su pulpo a la gallega.

: Dirígete al Restaurante Casa Marco, un lugar emblemático de Vigo que ofrece mariscos y pescados frescos de la zona. Prueba su mariscada o su pulpo a la gallega. Tarde : Por la tarde, visita el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), donde encontrarás una interesante colección de arte contemporáneo y exposiciones temporales.

: Por la tarde, visita el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), donde encontrarás una interesante colección de arte contemporáneo y exposiciones temporales. Cena: Termina tu primer día en Vigo con una cena en el Restaurante Rías Baixas, un lugar especializado en cocina gallega. Prueba su empanada de marisco, su lacón con grelos o su tarta de Santiago.

Día 2

Desayuno : Empieza tu segundo día en Vigo con un desayuno en el Café de Catro a Catro, un acogedor café con opciones para todos los gustos. Prueba sus tostadas con tomate y aceite de oliva o su bollería casera.

: Empieza tu segundo día en Vigo con un desayuno en el Café de Catro a Catro, un acogedor café con opciones para todos los gustos. Prueba sus tostadas con tomate y aceite de oliva o su bollería casera. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Toma un ferry desde el puerto de Vigo hasta las Islas Cíes y disfruta de sus playas paradisíacas, senderos naturales y paisajes impresionantes.

: Dedica la mañana a visitar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Toma un ferry desde el puerto de Vigo hasta las Islas Cíes y disfruta de sus playas paradisíacas, senderos naturales y paisajes impresionantes. Almuerzo : En las Islas Cíes, puedes disfrutar de un picnic en la playa o comer en el Restaurante Casa Juanito, que ofrece platos tradicionales gallegos como caldeirada de pescado o pulpo a la plancha.

: En las Islas Cíes, puedes disfrutar de un picnic en la playa o comer en el Restaurante Casa Juanito, que ofrece platos tradicionales gallegos como caldeirada de pescado o pulpo a la plancha. Tarde : Por la tarde, aprovecha para relajarte en las playas de las Islas Cíes, dar un paseo por los senderos naturales o disfrutar de actividades acuáticas como el buceo o el kayak.

: Por la tarde, aprovecha para relajarte en las playas de las Islas Cíes, dar un paseo por los senderos naturales o disfrutar de actividades acuáticas como el buceo o el kayak. Cena: De regreso en Vigo, disfruta de una cena en el Restaurante O Navegador, un lugar que combina mariscos frescos con toques creativos. Prueba su arroz con bogavante o su lubina a la espalda.

Día 3

Desayuno : Comienza tu tercer día en Vigo con un desayuno en el Café de las Letras, un lugar con encanto donde podrás disfrutar de deliciosos cafés y repostería artesanal.

: Comienza tu tercer día en Vigo con un desayuno en el Café de las Letras, un lugar con encanto donde podrás disfrutar de deliciosos cafés y repostería artesanal. Mañana : Dedica la mañana a explorar el Mercado de la Piedra, un mercado tradicional donde encontrarás una gran variedad de productos locales como mariscos, pescados, frutas y verduras.

: Dedica la mañana a explorar el Mercado de la Piedra, un mercado tradicional donde encontrarás una gran variedad de productos locales como mariscos, pescados, frutas y verduras. Almuerzo : Dirígete al Restaurante A Marisqueira de Vigo, un lugar emblemático donde podrás degustar mariscos frescos y platos típicos gallegos. Prueba su mariscada mixta o su pulpo a la brasa.

: Dirígete al Restaurante A Marisqueira de Vigo, un lugar emblemático donde podrás degustar mariscos frescos y platos típicos gallegos. Prueba su mariscada mixta o su pulpo a la brasa. Tarde : Por la tarde, visita el Museo del Mar de Galicia, donde podrás aprender sobre la historia marítima de la región, la pesca y la vida en el mar.

: Por la tarde, visita el Museo del Mar de Galicia, donde podrás aprender sobre la historia marítima de la región, la pesca y la vida en el mar. Cena: Termina tu tercer día en Vigo con una cena en el Restaurante Casa Solla, un establecimiento galardonado con estrella Michelin. Disfruta de su menú degustación y déjate sorprender por la creatividad y excelencia de sus platos.

Día 4

Desayuno : Empieza tu cuarto día en Vigo con un desayuno en el Café de Finca, un lugar acogedor con opciones saludables y productos locales. Prueba su avena con frutas o su yogur casero.

: Empieza tu cuarto día en Vigo con un desayuno en el Café de Finca, un lugar acogedor con opciones saludables y productos locales. Prueba su avena con frutas o su yogur casero. Mañana : Dedica la mañana a visitar el Monte Castro, un parque natural en lo alto de una colina que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la ría de Vigo.

: Dedica la mañana a visitar el Monte Castro, un parque natural en lo alto de una colina que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la ría de Vigo. Almuerzo : Dirígete al Restaurante Casa Román, un lugar tradicional que ofrece platos caseros gallegos. Prueba su caldo gallego, su churrasco de ternera o su tarta de queso.

: Dirígete al Restaurante Casa Román, un lugar tradicional que ofrece platos caseros gallegos. Prueba su caldo gallego, su churrasco de ternera o su tarta de queso. Tarde : Por la tarde, disfruta de un paseo por el puerto de Vigo y la zona de la Ría. Observa los barcos, el ambiente marítimo y admira el Puente de Rande.

: Por la tarde, disfruta de un paseo por el puerto de Vigo y la zona de la Ría. Observa los barcos, el ambiente marítimo y admira el Puente de Rande. Cena: Para la cena, te sugiero el Restaurante Yayo Daporta, un lugar reconocido por su cocina creativa y sabores únicos. Prueba su menú degustación para experimentar una combinación de ingredientes gallegos y técnicas innovadoras.

Día 5

Desayuno : Comienza tu último día en Vigo con un desayuno en la Cafetería Atlántida, un lugar clásico que ofrece una amplia selección de desayunos y bollería.

: Comienza tu último día en Vigo con un desayuno en la Cafetería Atlántida, un lugar clásico que ofrece una amplia selección de desayunos y bollería. Mañana : Dedica la mañana a visitar la Playa de Samil, una de las playas más populares de Vigo. Disfruta del sol, da un paseo por el paseo marítimo y relájate en la arena.

: Dedica la mañana a visitar la Playa de Samil, una de las playas más populares de Vigo. Disfruta del sol, da un paseo por el paseo marítimo y relájate en la arena. Almuerzo : En la Playa de Samil, puedes disfrutar de un almuerzo en los chiringuitos de playa, donde podrás probar mariscos frescos, paella y otras delicias mediterráneas.

: En la Playa de Samil, puedes disfrutar de un almuerzo en los chiringuitos de playa, donde podrás probar mariscos frescos, paella y otras delicias mediterráneas. Tarde : Por la tarde, visita el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) nuevamente, si lo deseas, o aprovecha para hacer compras en las tiendas del centro de la ciudad.

: Por la tarde, visita el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) nuevamente, si lo deseas, o aprovecha para hacer compras en las tiendas del centro de la ciudad. Cena: Termina tu visita a Vigo con una cena en el Restaurante Nova, un lugar que fusiona la cocina gallega con influencias internacionales. Prueba sus platos innovadores y sabores únicos.

La opinión del local

Vaya por delante que lo que más me ha sorprendido de la reseña de ChatGPT es ese guiño inicial a “la enorme cantidad de luces de Navidad” de Vigo. Por desgracia (o no) si vas a visitar esta ciudad de las Rías Baixas en verano es poco probable que puedas disfrutar de su embeleso de LEDs navideñas. Como mucho te encontrarás con alguno de los operarios que habitualmente empiezan a instalarlas a comienzos de agosto. Ya se sabe, ser la capital de las Fiestas, así, con mayúsculas (que perdonen La Ponía o Nueva York) tiene su precio y requiere también de su buena dosis de previsión.

Sobre el itinerario planteado por ChatGPT, una observación que he visto en más ciudades: su propuesta de alojamiento no es barata. Los Escudos es probablemente uno de los mejores hoteles de Galicia, pero es un cinco estrellas y me atrevo a aventurar que sus tarifas de temporada alta no están al alcance de todos los bolsillos. No conozco por desgracia todos los restaurantes y cafeterías que cita (honestamente, los hay que no me suenan nada), aunque sí reconozco algunos y puedo confirmar que son aciertos. El Rías Baixas por ejemplo es una buena opción si quieres disfrutar de mariscos, carnes y pescados gallegos. Hay otros por supuesto que se quedan fuera de la lista, probablemente más céntricos e igual de representativos y buenos. Si dispones de un presupuesto holgado, El Mosquito o Silabario son opciones magníficas. Y eso por citar solo dos situadas en pleno centro. Otros dos nombres: Chabolas o Amares.

En lo que quizás coincida menos con la IA es en cómo distribuiría los cinco días en Vigo. De entrada, aprovecharía para conocer otras localidades de las Rías Baixas, como las de O Morrazo, Baiona, A Guarda, Oia… Si lo que quieres, en cualquier caso, es centrarse en el municipio de Vigo, que es lo que entiendo que hace ChatGPT, yo plantearía algunos cambios: dedicar dos tardes al MARCO me parece excesivo, igual que toda una mañana al mercado de A Pedra. Y por el contrario, dedicar solo un día a Samil (o cualquier de las playas del litoral vigués) y otro a las Islas Cíes me parece una pena. Como mínimo yo disfrutaría de una noche en el camping de las islas para gozar con sus puestas de sol, amaneceres y, si te animas, con alguna de las actividades que organizan en las islas. O Castro, O Berbés o el Museo do Mar son magníficas opciones, pero si dispones de coche o te apetece pasear hay otras muchas que pueden incluirse también en un itinerario de cinco días y que se quedan fuera de la propuesta de ChatGPT: Castrelos, el Pazo Quiñones de León, el monte A Guía, Bouzas, el Casco Vello alto o incluso un paseo por barco por las bateas o sencillamente coger el que viaja a Cangas o Moaña para disfrutar de las vistas.

Imágenes | Pixabay, Xataka con Midjourney

En Xataka | Las vacaciones casi nunca son suficientes: cómo descansar del estrés laboral durante el resto del año