Cariño, he encogido al asistente de Google: ahora reside en tu teléfono, no en la nube, y eso es importante para la privacidad

El asistente de Google ha encogido. Los modelos que se utilizaban para su funcionamiento ocupaban 100 GB y residían en la nube, pero Google ha logrado reducirlos a apenas medio gigabyte, algo sencillamente fantástico que permitirá algo mucho más importante de lo que parece: podremos usar el asistente y sus prestaciones en local, sin que haya conexión con la nube de Google.

El nuevo asistente de Google es en esencia el mismo de siempre, pero esa capacidad de funcionar en local hará que todo sea mucho más rápido. Muchísimo. Lo vimos en la demo de ayer de Google I/O en una interacción mucho más fluida y que ahora permite nuevos y sorprendentes hitos que tienen un efecto colateral prometedor: Google cuida (al menos un poco más) nuestra privacidad.

Las implicaciones para la interacción con el asistente de Google son claras, sobre todo porque esa velocidad de funcionamiento que demostraron en escena da pie a que utilicemos mucho más y mucho mejor esta plataforma que ahora se hace más atractiva que nunca.

Google Assistant now makes it faster to navigate your phone by voice than finger. This will give super powers to always-in earbuds pic.twitter.com/pL9cf4rrpx