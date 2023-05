La app oficial de ChatGPT llega a España: de momento sólo disponible para iPhone

A mediados de este mismo mes, OpenAI lanzó la aplicación oficial de ChatGPT. Si bien es cierto que ChatGPT es fácilmente accesible desde smartphones a través del navegador, tener una aplicación oficial a mano siempre es un punto a favor (y más viendo la cantidad de fraudes que pululan por las tiendas de aplicaciones). Hasta el momento, la app oficial solo estaba disponible en algunos países entre los que no estaba España, pero eso se ha acabado.

Y es que OpenAI ha anunciado que la app oficial de ChatGPT ya está disponible en 152 países y esta vez España sí figura en la lista. Así pues, ya es posible descargarla en nuestros smartphones. Sin embargo, hay una pequeña gran limitación: de momento, la app oficial de ChatGPT solo está disponible en iOS, es decir, que, por ahora, solo la podrán usar aquellos que tengan un iPhone.

ChatGPT ya en los iPhone españoles

Si buscamos "ChatGPT" en la App Store la aplicación oficial no sale en las primeras posiciones. Así pues, la forma más sencilla de descargarla a la espera de que posicione correctamente es acceder a este enlace. Pulsando sobre él se abrirá ficha de la aplicación en la App Store y se podrá descargar directamente. Es completamente gratuita, sobra decir, aunque cabe recordar que es posible suscribirse a ChatGPT Plus. El precio es de 22,99 euros.

Además de todas las bondades que ya ofrece ChatGPT, algo interesante es que la aplicación tiene integración con Whisper. Este es el servicio de OpenAI para transcribir voz a texto, de forma que podemos usarlo para interactuar con ChatGPT a través de nuestra voz. También cabe destacar que la app sincroniza el historial de chats con nuestro historial web, de forma que todas las conversaciones estarán disponibles en todos los dispositivos.

Captura de pantalla de la app oficial de ChatGPT para iOS.

Aquellos usuarios que estén suscritos a ChatGPT Plus podrán elegir si quieren usar ChatGPT 3.5 o ChatGPT 4, mucho más potente, capaz y preciso. No obstante, por ahora no es posible activar los plugins, ergo no es posible usar ChatGPT 4 conectado a Internet vía Bing. Para ello, la mejor opción/alternativa sigue siendo usar el Chatbot de Bing. Aquellos que solamente usen la versión gratuita podrán acceder a ChatGPT 3.5.

Como indicábamos anteriormente, no es en absoluto necesario descargar la aplicación para usar ChatGPT en el móvil. Si no queremos tenerla instalada, basta con acceder a chat.openai.com, iniciar sesión y crear un acceso directo en la pantalla de inicio del móvil. Es cierto que no tiene la misma interfaz que la app oficial, que está mucho más cuidada, pero es un método universal que funciona tanto en iOS como en Android.

