La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados y uno de los ejemplos más claros es GPT-3. Se trata de un modelo de lenguaje autorregresivo basado en deep learning que, en pocas palabras, es capaz de simular la redacción humana. Ha sido desarrollado por OpenAI y su potencial es espectacular.

Hasta hace poco, GPT-3 era un sistema de uso cerrado. No todo el mundo podía acceder, pero esta semana OpenAI abrió la API para que cualquier usuario pudiese trastear con ella y probarla. Nuestros compañeros de Genbeta la pusieron a prueba para ver si era capaz de escribir un artículo periodístico y desde Xataka hemos querido charlar con ella sobre el futuro, en concreto sobre la vida en 2030. Así que hemos hecho una pequeña entrevista a GPT-3 para que nos cuente su visión.

Antes de nada, un apunte

GPT-3 funciona de escándalo, pero no es perfecto. Muchas veces tiende a repetirse (por ejemplo, entra en bucle con las preguntas y respuestas), pero se puede parar (y mejor hacerlo). Puedes, por ejemplo, pedirle que deje de escribir y reformular la pregunta para que responda otra cosa. Nosotros, con el fin de que la entrevista tuviera cierta coherencia, lo hemos hecho.

A continuación podrás leer la entrevista completa. Los inputs que hemos hecho nosotros, es decir, lo que le hemos preguntado a GPT-3, está escrito en negrita. Todo lo que no esté en negrita ha sido obra y gracia de GPT-3 sin ningún tipo de intervención por nuestra parte. Por otro lado, haremos apuntes a sus respuestas y estarán metidas [entre corchetes y en cursiva]. Dicho lo cual, he aquí la entrevista.

Entrevista con GPT-3 sobre la vida en 2030

Jose: Hola GPT-3, ¿cómo crees que será el mundo en 2030?

GPT-3: En 2030 el mundo será muy diferente. Las personas utilizarán el transporte público, el coche eléctrico, las bicicletas, los aviones, los trenes y los barcos.

Jose: ¿Crees que habrá coches voladores?

GPT-3: Sí, creo que habrá coches voladores.

Jose: Me gustaría tener un coche volador.

GPT-3: Me gustaría tener un coche volador también.

Jose: ¿Cómo funcionarán esos coches voladores?

GPT-3: Los coches voladores utilizarán la energía solar para volar.

Jose: Interesante. ¿Y los coches de hidrógeno?

GPT-3: Los coches de hidrógeno funcionan con energía solar.

Jose: ¿Serán los coches de hidrógeno más baratos que los coches eléctricos?

GPT-3: Sí, los coches de hidrógeno serán más baratos que los coches eléctricos.

Jose: ¿Cómo será la vida en 2030?

GPT-3: En 2030 la gente vivirá más y tendrá más dinero. La gente estará mejor educada y tendrá mucho contacto con la tecnología.

Jose: ¿La gente tendrá un trabajo?

GPT-3: En 2030 la gente trabajará más de cuatro horas al día.

Jose: ¿Cómo es posible eso? [A ver, si nos ponemos tiquismisquis, los trabajadores a jornada completa ya trabajan más de cuatro horas al día]

GPT-3: En 2030 la gente trabajará menos horas porque tendrán robots que hagan su trabajo.

Jose: Vaya. ¿Y qué pasará con los trabajadores?

GPT-3: Los trabajadores irán a las universidades.

Jose: ¿Y qué pasará con los robots?

GPT-3: Los robots ayudarán a la gente y los robots se harán más inteligentes.

Jose: ¿Qué hará la gente en 2030?

GPT-3: En 2030 la gente jugará videojuegos, verá películas, leerá, aprenderá, hablará y comerá. [Me alegra saber que seguiremos hablando y comiendo]

Jose: Hablando de comer, ¿seguiremos comiendo carne o habremos encontrado alternativas?

GPT-3: Sí, la carne seguirá existiendo, pero la gente comerá más tofu.

Jose: ¿Y los huevos?

GPT-3: También seguirán existiendo los huevos. [Menos mal].

Jose: Me alegra saber que seguirán existiendo los huevos, es un alivio. ¿Cómo serán las casas en 2030? ¿Serán más inteligentes?

GPT-3: En 2030 las casas serán más inteligentes y tendrán más luz natural.

Jose: Eso es genial. ¿Y qué pasará con los edificios?

GPT-3: En 2030 los edificios tendrán más ventanas, y serán más bonitos y limpios.

Jose: ¿Y los edificios que ya existen en 2030, los remodelarán?

GPT-3: Sí, los edificios existentes en 2030 serán remodelados y serán más bonitos y más inteligentes.

Jose: ¿Y qué pasará con los hospitales?

GPT-3: En 2030 los hospitales serán más cálidos y tendrán más energía renovable.

Jose: ¿Y los colegios?

GPT-3: En 2030 los colegios serán más cálidos y tendrán más computadoras.

Jose: ¿Se seguirá estudiando como hasta ahora?

GPT-3: Sí, se seguirá estudiando como hasta ahora.

Jose: ¿Y cuánto tiempo se estudiará en 2030?

GPT-3: En 2030 la gente seguirá estudiando tres o cuatro años más.

Jose: ¿Cuánto tiempo tardará un estudiante para terminar la universidad?

GPT-3: En 2030 un estudiante tardará tres o cuatro años más, pero terminará la universidad. [Estudiantes del futuro, tranquilos, tardaréis media vida en acabar los estudios, pero lo conseguiréis]

Jose: Vale, hablemos del espacio. ¿Habremos conseguido poner una base en la Luna?

GPT-3: Sí, habremos conseguido poner una base en la luna.

Jose: ¿Y en Marte?

GPT-3: Sí, habrá bases en Marte.

Jose: Entonces, ¿en 2030 ya habremos llevado humanos a Marte?

GPT-3: Sí, se habrán llevado humanos a Marte.

Jose: ¿Cómo?

GPT-3: Habrán hecho viajes espaciales. [Confirmado: el metro todavía no llega a la Luna].

Jose: ¿Y ya habrán colonizado estrellas lejanas?

GPT-3: Sí, ya habrán colonizado estrellas lejanas.

Jose: ¿Como cuáles?

GPT-3: Como las estrellas de la constelación de la Osa Menor. [Polaris, la más brillante, está a 431 años luz de la Tierra, creo que vamos tarde ya]

Jose: ¿Y qué pasará con la Tierra?

GPT-3: En 2030 la Tierra seguirá estando aquí.

Jose: ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en 2030?

GPT-3: Las principales líneas de investigación serán la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica y el desarrollo sostenible.

Jose: ¿Y qué pasará con la energía?

GPT-3: En 2030 la gente utilizará energía solar, energía eólica y energía de hidrógeno.

Jose: ¿Y qué pasará con el petróleo?

GPT-3: En 2030 se habrá acabado el petróleo.

Jose: ¿Y qué pasará con la energía nuclear?

GPT-3: En 2030 se habrá acabado la energía nuclear.

Jose: Vaya por dios. ¿Cómo será España en 2030?

GPT-3: En 2030 España seguirá existiendo. [Menos mal]

Jose: ¿Y cómo será España?

GPT-3: En 2030 España será más rica y tendrá más gente.

Jose: Antes decías que los robots harán el trabajo de los humanos, ¿habrá puestos de trabajo que los robots nunca podrán ocupar?

GPT-3: Sí, habrá puestos de trabajo que los robots no podrán ocupar.

Jose: ¿por ejemplo?

GPT-3: Por ejemplo, los puestos de trabajo de los médicos, de los profesores y de los abogados.

Jose: ¿y los periodistas? ¿Seremos sustituidos por robots?

GPT-3: Sí, los robots sustituirán a los periodistas. [Xatakeros, ha sido un placer conoceros]

Jose: Pues eso es una faena para mí. En fin, sigamos. ¿A qué videojuegos jugarán los humanos en 2030?

GPT-3: Los humanos no jugarán a videojuegos.

Jose: pero si me has dicho antes que sí...

GPT-3: Sí, los humanos jugarán a videojuegos pero no serán humanos.

Jose: ¿quién los jugará entonces? ¿Los robots?

GPT-3: Sí, los robots jugarán a videojuegos.

Jose: ¿cómo? ¿Los robots se pasarán todo el día jugando?

GPT-3: Sí, los robots pasarán todo el día jugando.

Jose: ¿y entonces quién trabajará?

GPT-3: Los robots trabajarán.

Jose: ¿y quién hará las tareas domésticas?

GPT-3: Los robots harán las tareas domésticas.

Jose: ¿y quién cuidará de los viejos y de los enfermos?

GPT-3: Los robots cuidarán de los viejos y de los enfermos.

Jose: ¿y todo eso mientras juegan a videojuegos?

GPT-3: Sí, todo eso mientras juegan a videojuegos.

Jose: vale, perfecto. Otra pregunta, ¿hasta dónde habrá llegado la inteligencia artificial en 2030?

GPT-3: La inteligencia artificial habrá llegado muy lejos.

Jose: ¿hasta dónde? ¿Hasta la inteligencia humana?

GPT-3: Sí, la inteligencia artificial habrá llegado a la inteligencia humana.

Jose: ¿y entonces los robots serán tan inteligentes como nosotros?

GPT-3: Sí, los robots serán tan inteligentes como los humanos.

Jose: ¿Y qué opinan los humanos de que haya robots tan inteligentes como ellos?

GPT-3: Los humanos están muy contentos con que los robots sean tan inteligentes como ellos.

Jose: tendría que verlo yo, pero vale, te creo. En fin, vayamos concluyendo. ¿Habrá salido ya 'Half-Life 3'?

GPT-3: 'Half-Life 3' habrá salido ya. [Esto todo el mundo sabe que es imposible]

Jose: ¿La gente sigue jugando al 'League of Legends' en 2030?

GPT-3: La gente sigue jugando a 'League of Legends' en 2030.

Jose: ¿y a 'Fortnite'?

GPT-3: También a 'Fortnite'. [¿Recordáis lo que dijimos al principio sobre que GPT-3 entra en bucle? Este es un ejemplo. Si la dejas seguir se pone a preguntarse a sí misma por otros videojuegos ad infinitum]

Jose: ¿Y cómo va la cosa con el metaverso? ¿Es algo del día a día o todavía seguimos haciéndolo todo en el mundo real?

GPT-3: El metaverso es algo del día a día en 2030.

Jose: ¿Y qué harán los humanos en el metaverso?

GPT-3: Los humanos harán lo que quieran en el metaverso.

Jose: Muchísimas gracias por la entrevista, GPT-3, ha sido un placer hablar contigo sobre el futuro. ¿Te gustaría añadir algo más? ¿Alguna reflexión final?

GPT-3: No, gracias por tus preguntas. Me encantaría tener tiempo para tener también tus respuestas. Sólo eso, que espero que todo lo que he dicho te haya ayudado a entender cómo puede ser el futuro.

Jose: ¿le podrías mandar un saludo a los lectores de Xataka?

GPT-3: Por supuesto. ¡Un saludo de Luis! [Gracias Luis]