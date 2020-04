La edición especial de Casio para la NASA es todo un clásico apto para usar en el espacio exterior

Si nos dicen que Casio y la NASA han lanzado una edición especial de un reloj puede que imaginemos algo no sólo simbólico, sino también avanzado, "inteligente". Pero el componente retro es el que ha predominado en este particular Casio G-Shock que se ha presentado como una edición conmemorativa y limitada por parte de la legendaria marca y de la mano de la conocida agencia.

La histórica marca de relojes no se ha prodigado demasiado en terreno smartwatch pero sí tiene algún modelo, aunque el nombre de este nuevo reloj (DW5600NASA20-7CR) ya nos anticipa que se trata de una versión del DW-5600 G-Shock, un modelo de reloj digital (no "smart") que fue presentado hace unos años al más puro estilo Casio. Así, se trata de un modelo con un diseño bastante más "espacial" y con el logo de la NASA por bandera, que pese a no tener todas esas funciones que presentan los smartwatches no deja de ser curioso.

Una resistencia que mejora a la de sus antepasados

En blanco, como no podía ser de otra manera, esta edición limitada del DW-5600 G-Shock tiene el logo de la NASA (en su versión sencilla, sin logo y sólo con las letras) sobre el clásico LCD. La pantalla no es estrictamente en color, pero tiene el detalle de que al iluminarla aparece la luna dibujada en un tono rojizo por detrás del texto.

Se trata de un clásico en todos los sentidos, desde ese logo que nacía en los 70 buscando mejorar el branding de la agencia espacial hasta el diseño del G-Shock, de 1983. Un diseño que según cuenta Hodinkee fue desarrollado con unas premisas muy básicas y con la intención de que fuese resistente.

De hecho, el G-Shock fue descrito como "el favorito de la tripulación" al ser usado por algunos astronautas, pero por sus características no podía aguantar los cambios de temperatura extremos que se dan en el espacio por la pantalla de cristal líquido. Algo que se ha solucionado en esta edición limitada, dado que el nuevo G-Shock está certificado para poder ser usado en las maniobras extra-vehiculares (EVA).

Mide 42,8 milímetros de diámetro y tiene un grosor de 13,4 milímetros (48,9 x 42,8 x 13,4 mm), pesando 53 gramos. Está fabricado en plástico y (además del espacio exterior) puede aguantar inmersiones de hasta 200 metros.

Como hemos dicho, no se trata de un smartwatch y además de marcar la hora dispone de las funciones habituales en un reloj digital clásico, como la fecha, el calendario, cronómetro y alarmas. Eso sí, la promesa de la pila se mantiene y prometen una autonomía que puede ir desde los 2 hasta los 10 años.

Si os interesa lo tenéis por 130 dólares vía online, pero la primera ronda ya se ha agotado y de momento no han dicho cuándo habrá una segunda remesa. No sabemos cómo de limitada es la edición, pero sí que parece tener bastante demanda.