No habrá más relojes de Fitbit. Google confirma que el Pixel Watch es el futuro de sus smartwatches

Ahí va un dato curioso: la última vez que Fitbit lanzó un reloj inteligente fue en 2022 y no lanzó uno, sino dos, el Versa 4 y el Sense 2. Otro dato curioso: fueron los primeros relojes inteligentes lanzados tras la compra de Google. El último dato curioso: como era de esperar, también fueron los últimos.

La compra de Fitbit. No es ningún secreto que Google compró Fitbit por dos motivos: sus 12 años de experiencia (por aquellos entonces) en el mundillo de los wearables y su plataforma de salud conectada. La idea no era tanto mantener Fitbit OS y potenciarlo, sino coger lo mejor de este sistema operativo e introducirlo en Wear OS. Tanto es así que Google ha acabado enterrando su propia plataforma, Google Fit, para apostar por la app de Fitbit. La compañía pagó 2.100 millones de dólares por Fitbit y los resultados ya se están empezando a notar.

Dos años en silencio. La compra se completó en el año 2021 y en el 2022 Fitbit lanzó sus últimos relojes. Desde entonces, silencio. No ha habido ni un solo dispositivo nuevo, pero lo que sí hemos visto ha sido no uno, no dos, sino tres Google Pixel Watch con Wear OS perfectamente integrados con la plataforma de Fitbit. Era un secreto a voces que no íbamos a volver a ver un reloj de Fitbit y que la marca seguramente se iba a centrar en dispositivos más asequibles. Ahora es oficial: Google lo ha confirmado.

El futuro es Pixel Watch. Tal y como ha confirmado Sandeep Waraich, director sénior de gestión de productos de Pixel Wearables, en una entrevista con Engadget, "Pixel Watch es nuestra parte de smartwatches del portfolio". A partir de ahora, Fitbit se centrará en trackers más minimalistas y con mayor autonomía, es decir, en dispositivos tipo pulseras cuantificadoras como la gama Inspire que era, de hecho, la gama más vendida de la compañía.

Google Pixel Watch 3 | Imagen: Xataka

Si bien los Sense 2 y Versa 4 seguirán estando disponibles, "los Pixel Watch son nuestra próxima iteración de smartwatch para Fitbit", afirma un portavoz de la empresa en declaraciones recogidas por el medio estadounidense. Dicho en pocas palabras, el futuro de Fitbit pasa por una integración a nivel profundo en Wear OS, por la suscripción Fitbit Premium y por dispositivos más asequibles y discretos como son las pulseras Inspire. Pero los relojes se acabaron.

El culmen es el Pixel Watch 3. Google presentó su nuevo reloj inteligente en el evento Made By Google de hace unas semanas. El dispositivo no solo ofrece una completa suite de funciones relacionadas con la salud y el ejercicio, sino que incluye seis meses de Fitbit Premium que, además de métricas más completas, permite acceder a recomendaciones hechas a medida media IA y vídeos de entrenamientos.

Imagen | Xataka

