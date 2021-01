Los Amazfit GTR 2e y GTS 2e llegan a España: precio y disponibilidad oficiales de los nuevos smartwatches de Amazfit

Poco antes de acabar 2020 Amazfit lanzó al mercado los Amazfit GTR 2e y GTS 2e, dos dispositivos muy parecidos a sus hermanos mayores, los GTR 2 y GTS 2, pero con menos opciones de conectividad, más autonomía y un precio algo más bajo. En un primer momento se quedaron en China, pero la compañía acaba de confirmar que los dispositivos llegan oficialmente a España.

Los nuevos relojes inteligentes de Amazfit se podrán comprar en nuestras fronteras por 129 euros a partir del próximo 20 de enero. Según afirman desde la compañía, estarán disponibles en todos los canales de venta habituales.

Ficha técnica de los Amazfit GTS 2e y Amazfit GTR 2e

AMAZFIT GTR 2e AMAZFIT GTS 2e DIMENSIONES Y PESO 46,4 x 46,4 x 10,8 mm

32 gramos 42,8 x 35,6 x 9,85 mm

25 gramos PANTALLA AMOLED de 1,39 pulgadas AMOLED de 1,65 pulgadas CORREA Silicona o cuero

22 mm Silicona GEOPOSICIONAMIENTO GPS+GLONASS GPS+GLONASS SENSORES Sensor de acelerómetro

BioTracker 2

Sensor de giroscopio

Sensor de presión de aire

Sensor de luz ambiental Sensor de acelerómetro

BioTracker 2

Sensor de giroscopio

Sensor de presión de aire

Sensor de luz ambiental BOTONES Sí Sí RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM 5 ATM BATERÍA 471 mAh 246 mAh CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0

NFC (en China) Bluetooth 5.0

NFC (en China) REQUISITOS Android 5.0 o superior

iOS 10.0 o superior Android 5.0 o superior

iOS 10.0 o superior EXTRAS Revestimiento antihuellas

Métrica PAI Revestimiento antihuellas

Métrica PAI PRECIO 129 euros 129 euros

Así son los nuevos relojes inteligentes de Amazfit

Amazfit GTR 2e.

A efectos prácticos, los Amazfit GTR 2e y GTS 2e son clavados a los Amazfit GTR 2 y GTS 2. Hay alguna que otra diferencia en el tamaño y en el peso, pero es despreciable. También se conserva la tecnología de pantalla, que sigue siendo AMOLED, y sus especificaciones. Así pues, el Amazfit GTR 2e monta un panel AMOLED circular de 1,39 pulgadas con 326 ppp y el Amazfit GTS 2e un panel AMOLED rectangular de 1,65 pulgadas con 341 ppp.

En lo referente a sensórica, los dispositivos cuentan con el sensor óptico BioTracker 2 PPG, que es capaz de medir la frecuencia cardíaca en tiempo real. También es capaz de medir la saturación de oxígeno en sangre y de monitorizar el sueño y el estrés. Además, la firma china no se ha olvidado de implementar la métrica PAI (inteligencia de actividad personal), que permite obtener una puntuación personalizada de nuestro estado físico en función de nuestros datos de salud.

Amazfit GTS 2e.

La principal diferencia se encuentra en la batería. Si bien es cierto que el amperaje de la batería de ambos modelos es exactamente el mismo que en los modelos anteriores, los Amazfit GTR 2e y GTS 2e son capaces de aguantar 24 y 14 días, respectivamente, en lugar de los 14 y siete días de sus antecesores. Tiene una explicación sencilla: estos nuevos relojes carecen de conectividad WiFi .

Más diferencias a tener en cuenta es que los Amazfit GTR 2e y GTS 2e no tienen ni altavoz ni la capacidad para almacenar música en local y reproducirla de forma independiente. La compañía también se ha desecho del recubrimiento oDLC de la pantalla. Ahora bien, no todo es quitar cosas, ya que los GTR 2e y GTS 2 tienen algo que no tienen sus antecesores: un sensor de temperatura y la capacidad de medir la misma.

Finalmente, cabe destacar que los relojes tienen un asistente de voz incorporado que funciona offline. Este permite activar los modos deportivos o abrir la función de monitoreo de la frecuencia cardíaca, entre otras cosas, pero por ahora solo funciona en inglés. Por lo demás, es un reloj inteligente hecho y derecho, con la capacidad de recibir notificaciones y llamadas, cambiar las carátulas, registrar hasta 90 tipos de ejercicio.

Precio y disponibilidad de los Amazfit GTR 2e y GTS 2e

Los Amazfit GTR 2e y Amazfit GTS 2e se podrán comprar a partir del 20 de enero por 129 euros. Estarán disponibles en todos los canales de venta habituales. Actualizaremos este texto con los enlaces en cuanto estén disponibles.