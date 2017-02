Se filtra la primera imagen del prototipo "funcional" en el que ha estado trabajando Magic Leap

Hace un par de días hablábamos nuevamente de Magic Leap, pero en esta ocasión no se trataba de un nuevo vídeo o demo de su misterioso sistema, sino del problema al que se estaban enfrentando al no haber mostrado un prototipo funcional hasta el momento. Esto supuestamente había ocasionado una presión y exigencia por parte de consejo de inversores, ya que después de todo, estamos hablando de una compañía en la que se ha invertido 4.500 millones de dólares que no ha mostrado ningún dispositivo.

Hace unos minutos, Business Insider publicó el que dicen es el prototipo que estuvo probando Magic Leap durante el pasado mes de enero, ya que hay que recordar que la compañía tiene una importante reunión con la junta directiva la siguiente semana. Dicha reunión será determinante para la compañía después de que a finales del año pasado se puso en duda sus capacidades, porque el no haber mostrado un prototipo hasta la fecha ha provocado que muchos piensen que se trata de humo.

No se ve muy portátil que digamos

Según la fuente que proporcionó la fotografía a BI, se trata del prototipo PEQ0, cabe recordar que PEQ es el término que están utilizado en Magic Leap para referirse a sus prototipos. Este prototipo se trataría de la versión que fue usada a inicios de enero, y aquí también se menciona que ha habido un importante avance a la fecha.

Se dice que en la nueva versión de PEQ, probablemente PEQ4, han logrado reducir los componentes y ya no parece una mochila, sino que se ahora están usando dos cinturones que portan cada uno un dispositivo, el CPU y el módulo de baterías. En la imagen podemos ver como la persona lleva en la mano izquierda lo que parece ser la enorme batería.

Como vemos, aún hay mucho misterio en torno a Magic Leap, pero parece que finalmente estamos cerca de conocer el dispositivo que ofrecería la posibilidad de acceder a ese maravilloso mundo de realidad aumentada, el cual esperemos sea real y no se quede en una broma de mal gusto. Por supuesto estaremos al pendiente.

