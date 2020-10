Palmer Luckey ofrece 5.000 dólares a quien sea capaz de jailbreakear las Oculus Quest 2 para eliminar el login de Facebook

Hace algunos meses Oculus, empresa de realidad virtual propiedad de Facebook, hizo un movimiento que no ha estado exento de polémica: hacer obligatorio el inicio de sesión con Facebook para poder usar sus gafas de realidad virtual. Palmer Luckey, fundador de la empresa y antiguo CEO, reveló que vendió la empresa a Facebook con el requisito de que esto nunca pasaría y, en vista de lo sucedido, ahora se ha volcado para luchar contra esta decisión.

I will match this, who else is in? https://t.co/6r2FvJYB33

Y es que Luckey ha compartido en su perfil de Twitter una promesa bastante peculiar: dará 5.000 dólares a aquel usuario que consiga hacerle jailbreak a las Oculus Quest 2. El objetivo es conseguir acceso raíz para, en última instancia, eliminar todo rastro de Facebook, login incluido.

La iniciativa no es de Palmer Luckey, sino de Robert Long, que trabaja para Mozilla en el proyecto Hubs by Mozilla y es fundador de Altspace VR, una especie de sala para acceder a eventos a través de realidad virtual. Lleva buscando a alguien capaz de jailbreakear las Quest desde el 18 de agosto de 2020. Primero ofreció 1.000 dólares, luego subió la apuesta a 5.000 dólares y ahora Palmer Luckey se ha sumado a sus esfuerzos.

De acuerdo a Robert Long, el objetivo es conseguir iniciar Oculus Browser o Firefox Reality sin necesidad del login de Facebook. Para ello, explica Long, hay que conseguir acceso raíz. "Necesitamos la capacidad de reemplazar / modificar el launcher / Oculus Home. Idealmente, podemos eliminar el requisito de inicio de sesión de Facebook y sustituir la Oculus Store por algo como SideQuest. También sería bueno modificar los servicios en segundo plano para eliminar cualquier telemetría de Facebook", explicaba Long en su cuenta de Twitter.

Root access. We need the ability to replace/modify the launcher/Oculus Home. Ideally we can remove the FB login requirement and substitute the Oculus Store for something like SideQuest. Modifying background services to remove any FB telemetry would be nice as well.