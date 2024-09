Las nuevas Spectacles de Snap son unas gafas AR de suscripción. Y están pensadas para desarrolladores

Snap, la empresa detrás de la red social Snapchat, lleva años tratando de plantear su particular apuesta en el mundo de la realidad aumentada. Sus Spectacles, que se lanzaron por primera vez en 2016 y fueron evolucionando, acabaron adoptando un diseño algo menos tradicional y apostando por la realidad aumentada.

Un diseño aparatoso. Ahora esa apuesta se consolida con las Spectacles 2024 de quinta generación. Las gafas de realidad aumentada de Snap cuentan con un diseño similar al de la anterior generación: las patillas son enormes, y el marco de las gafas también lo es.

Mucha tecnología dentro. Eso hace que llevarlas puestas deje claro que estas gafas no son unas gafas de sol. Ese diseño permite acomodar dos procesadores Snapdragon, un sistema de refrigeración por cámaras de vapor, y cuatro cámaras que permiten que las pantallas de las gafas y el seguimiento de nuestras manos funcione adecuadamente.

Un proyector en tus ojos. Las nuevas pantallas de realidad aumentada de las Spectacles son las grandes protagonistas. En ellas se usan un par de microproyectores que hacen que según Snap la imagen sea equivalente a la que verías con un proyector de 100 pulgadas desde tres metros.

Mirroring del smartphone. Las gafas y su nuevo software Snap OS permiten además que por ejemplo puedas usarlas como espejo de tu móvil, pudiendo usar además tu móvil físico como un controlador de videojuegos.

ChatGPT al rescate. Los responsables de Snap han indicado además que estas gafas pronto ofrecerán soporte para los chatbots de OpenAI, de forma que se pueda interactuar con estos asistentes por voz.

No duran mucho. La autonomía de la batería, eso sí, es limitada. Según Snap ronda los 45 minutos, un tiempo bastante corto que aun así es superior a los 30 minutos de las Spectacles originales.

No las podrás comprar. Hay otra pega importante en estas gafas de realidad aumentada: de momento no las podrás comprar. No al menos si no eres un desarrollador, porque están dirigidas exclusivamente a ellos. El motivo es claro: Snap quiere tratar de fortalecer primero el ecosistema software antes de ponerlas a la venta.

Gafas AR de suscripción. Que lo logre es harina de otro costal: los desarrolladores podrán acceder a ellas, sí, pero tendrán que hacerlo a través de su Developer Program y pagar una cuota mensual de 99 dólares al mes, casi 1.200 dólares al año.

