Spacetop G1: este portátil sin pantalla promete hacer realidad la computación espacial con sus gafas de realidad aumentada

Sightful, una compañía fundada por exempleados de Magic Leap, acaba de presentar un producto bastante curioso: un portátil con gafas de realidad aumentada ideado para la ‘computación espacial’. Estamos hablando del Spacetop G1, un equipo que prescinde de cualquier panel de visualización tradicional y apuesta todo por una experiencia virtual.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es la posibilidad de trabajar en enormes espacios de trabajo desde cualquier lugar. Sus creadores dicen que podremos disfrutar de una pantalla virtual de hasta 100 pulgadas en lugar de limitarnos a las pulgadas que pueden ofrecernos los portátiles de toda la vida, por ejemplo, 13 pulgadas.

Características del Spacetop G1



Sightful Spacetop G1 Dimensiones y peso Altura mínima: 1,3 cm Altura máxima: 6,2 cm Ancho: 30 cm Espesor: 23,1 cm Peso: 1,4 kg Peso de las gafas: 85 g SoC Qualcomm Snapdragon QCS8550 CPU KRYO GPU Adreno 740 48 TOPS (INT8) memoria ram 16 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 GB UFS3.1 batería 60 Wh puertos 2 x USB-C hasta 10 Gb/s audio 2 x altavoces 6 W estéreo Micrófono conectividad inalámbrica WiFi 7 (802.11abgn/ac/ax/be) Bluetooth 5.3 5G/LTE NR Sub-6 eSIM, Nano-SIM GAFAS DE REALIDAD AUMENTADA 2 x OLED 1920x1080 píxeles por ojo 90Hz FOV 50° PPD 44 píxeles PRECIO 1.900 dólares

Un portátil sin pantalla que apuesta por la computación espacial

Sightful no es la primera compañía que habla de la computación espacial. Este término ha estado circulando durante años, aunque ha tomado mayor protagonismo desde el lanzamiento de las Apple Vision Pro. Si bien no están claramente definidos sus alcances, podríamos definirlo como un entorno que no está limitado a las pantallas.

El Spacetop G1 apunta precisamente en esa dirección. La idea es que trabajemos con múltiples ventanas a nuestro alrededor. El escritorio se encuentra frente a nosotros, superpuesto al mundo físico real. Sightful imagina como uno de los probables escenarios de uso un vuelo en un avión, donde el espacio para trabajar con un ordenador es limitado.

Además, señalan que este dispositivo, al no contar con una pantalla, evita que cualquier otra persona en el lugar pueda ver lo que estamos haciendo. Como podemos ver en las imágenes, las gafas se guardan donde debería estar la pantalla en un portátil tradicional. En la parte posterior nos encontramos con un teclado y un trackpad.

Si nos enfocamos en las características y especificaciones, el Spacetop G1 se diferencia en muchas otras cosas del común de los portátiles. En primer lugar, estamos ante un equipo que tiene un “sistema operativo espacial” llamado SpaceOS. No hay demasiados detalles sobre el sistema, pero Sightful dice que está diseñado para la web.

Spacetop G1

La compañía también afirma que los usuarios del portátil podrán utilizar servicios y aplicaciones tan populares como Gmail, Google Calendar, ChatGPT, Slack, WhatsApp, Word, entre otros, aunque no se habla de una tienda. Podría tratarse de aplicaciones que funcionan directamente desde el navegador que parece basado en Chromium.

Servicios y aplicaciones que funcionan en SpaceOS

El lugar de la pantalla están las gafas de realidad aumentada que equipan dos paneles OLED. Estos ofrecen una resolución de 1920 x 1080 píxeles por ojo y una tasa de refresco de hasta 90 Hz. El campo de visión en diagonal es de 50° y 44 PPD (píxeles por grado). También permite lentes graduadas personalizadas.

SpaceOS en acción

A nivel interno tenemos un SoC Snapdragon QCS8550 con CPU Kryo y GPU Adreno 740. El chip, según Qualcomm, puede ofrecer hasta 48 TOPS (INT8) para tareas de inteligencia artificial (IA), un punto interesante para estos tiempos. La memoria RAM es de 16 GB LPDDR5 y el almacenamiento es de 128 GB, aunque hay 102 GB disponibles.

También tenemos una batería de 60 Wh, dos puertos USB-C (10 Gb/s), conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.3, 5G (Nano-SIM card slot o eSIM). El Spacetop G1 también está preparado para videoconferencias, por lo que integra dos altavoces (6 W estéreo), un micrófono y una webcam de 5 MP (2592 x 1944 píxeles).

Precio y disponibilidad de Spacetop G1

El nuevo Spacetop G1 está disponible únicamente en Estados Unidos, al menos en este momento. Tiene un precio de 1.900 dólares, pero al momento de escribir este artículo se puede conseguir por 1.700 dólares. En la página de Sightful se ha abierto de reserva por 100 dólares, con entregas a partir de octubre de 2024.

