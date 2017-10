La experiencia de Star Wars en realidad virtual llega a los parques Disney este 2017 y ya tenemos el primer tráiler

Sabíamos que Disney estaba preparado la más grande expansión, y apuesta, para sus parques de diversiones, la cual llevará por nombre 'Star Wars: Galaxy’s Edge' y abrirá sus puertas en 2019 en Disneyland en California y Disney World en Florida. Pero Disney no quiere que esperemos y ya nos tiene lista la primera atracción que formará parte de este nuevo universo.

Se trata de una experiencia en realidad virtual que será conocida como 'Star Wars: Secrets of the Empire' y llegará este 16 de diciembre de 2017 a Disney World, mientras que el parque de Anaheim tendrá que esperar unos días más hasta el 5 de enero de 2018. Para irnos preparando, Disney acaba de lanzar el primer tráiler de lo que podremos vivir en esta nueva atracción.

Esta nueva atracción nos pondrá en los zapatos las botas de un Stormtrooper que tendrá la tarea de buscar información confidencial del Imperio. Contaremos con la ayuda del androide K-2SO, que conocimos en 'Rogue One', además de otros tres compañeros que podrán sumarse a la aventura.

'Star Wars: Secrets of the Empire' se basa en la plataforma creada por The Void, que en agosto anunció su alianza con Lucasfilm, la cual consiste en una mochila y unas gafas independientes que proporcionan una experiencia sin cables para un máximo de cuatro personas, quienes vivirán la aventura en tiempo real. Lo atractivo de esta atracción es que está pensada para ofrecer una historia que se desarrollará dependiendo de las decisiones del equipo, por lo que veremos diferentes desenlaces.

La historia y los gráficos fueron desarrollados por ILMxLAB, el departamento de experimentos de Lucasfilm, quienes prometen "una experiencia multisensorial de peleas contra monstruos gigantes en el caluroso planeta de Mustafa". Por otro lado, el audio ha sido desarrollado por Ambidio, quienes han colocado altavoces en toda la atracción, los cuales se complementan con el sonido personal que llevará cada integrante del equipo.

Eso sí, tener realidad virtual de Disney y Star Wars no será muy barato que digamos, ya que tendrá un coste de 30 dólares por persona por una experiencia con una duración de 30 minutos.

Más información | The Void En Xataka | 'Star Wars: Galaxy’s Edge': realidad aumentada, nuevo hotel y más en la gigantesca expansión de los parques Disney