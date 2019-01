HTC actualiza sus gafas VR con las VIVE Pro Eye, incorporando rastreo de movimiento ocular, y muestra un próximo nuevo modelo

HTC está menos presente en la actualidad tecnológica quizás en telefonía móvil, reduciendo colateralmente su presencia en el MWC, pero a lo que no falla es a su cita en el CES Las Vegas para su producto de realidad virtual. El año pasado nos daban a conocer las HTC VIVE Pro, y este año presentan una nueva versión del producto: las HTC Vive Pro Eye.

El apellido no es casualidad, sino que tiene toda la intención de introducir la principal novedad de este hardware: la incorporación del rastreo de los movimientos oculares. Además, la marca ha dejado ver un nuevo casco VR llamado VIVE Cosmos, y nuevos planes de suscripción para VIVEPort, la tienda de apps de contenido virtual.

Así, las HTC VIVE Pro Eye prometen una interacción distinta gracias a esta nueva integración. La idea es que el usuario sea capaz de navegar por menús e interfaces seleccionando elementos y eliminando la necesidad de tener otros controladores físicos como mandos.

Es por ello que se trata de una actualización del modelo del año pasado dado que el resto de características se mantienen. De hecho, no han especificado las especificaciones técnicas ni características como la resolución, por lo que en principio se mantienen los las 2.880 x 1.600 píxeles de las VIVE Pro.

Lo que se ha visto de momento es una demo en la que las VIVE Pro Eye podrían usarse en la liga profesional de baseball para las simulaciones del Home Run Derby. Al no requerirse un controlador físico para navegar por el menú, el jugador podía sostener un bate (con un accesorio de VIVE para periféricos).

Por otro lado está VIVE Cosmos, un nuevo casco de realidad virtual del que han mostrado un sneak peak y no han contado mucho más. Se trata de un nuevo kit VR que no requiere sensores externos y sí se complementa con controladores externos (¿quizás habrá también nuevos mandos?), cuyas bases son un control sencillo y la comodidad.

We’d like to give you a first look at VIVE COSMOS, the newest VR headset from VIVE. #HTCVIVECOSMOS #HTCVIVE #VIVEPORT pic.twitter.com/oP00jXoevU