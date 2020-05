El fundador de HTC vuelve con XRSpace Mova, las primeras gafas de realidad virtual con 5G y red social propia

Peter Chou fue cofundador de HTC y CEO de la empresa taiwanesa durante muchos años. Ahora vuelve a la carga con XRSpace, una nueva empresa creada en 2017 con el objetivo de "llevar la realidad mixta a las masas". La propia HTC ya sorprendió a muchos con sus HTC Vive, unas gafas de realidad virtual que permitían moverse e interactuar con el entorno creado a su alrededor. Ahora se anuncian las XRSpace Mova, el primer casco de realidad virtual con conectividad 5G que permite reconocer gestos y movimientos sin necesitar estar conectado físicamente a otro dispositivo.

"La realidad virtual es todavía muy complicada", explica Chou. Es por ello que todavía no ha logrado convencer al gran público. Con XRSpace Mova quieren intentar ofrecer una alternativa y probar suerte de nuevo. Y es que no solo estamos ante unas gafas de realidad virtual, también llega para "crear la realidad social del futuro". ¿Cómo? Con un mundo virtual que recuerda a 'Second Life': Manova.

XRSpace Mova, las nuevas gafas VR que no necesitan conectarse a nada más

En el interior de las XRSpace Mova se incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon 845 junto a 6 GB de memoria RAM y conectividad 5G, LTE y WiFi, con un peso "un 20% más ligero que el resto de gafas de realidad virtual", según explica la compañía.

Las gafas no necesitan conectarse a un PC, tampoco necesitan de ningún controlador físico externo. Todos los movimientos del mundo virtual son controlados a través de movimientos de la cabeza, el cuerpo y las manos.

No es el primer dispositivo en ofrecer un control así, pues las Oculus Quest también permiten esta interacción únicamente con nuestro cuerpo. El dispositivo toma su inspiración de las HTC Vive Focus, aunque el diseño ha sido estilizado y este nuevo modelo se ofrece en color blanco o naranja.

Pese a no necesitar de complementos físicos, XRSpace sí dispondrá de su propia línea de accesorios, desde controladores opcionales hasta sensores de movimientos similares al HTC Vive Tracker.

El hardware no es el principal componente de estas gafas de realidad virtual, pues la mayoría del tiempo de la conferencia ha estado centrado en el software. Manova es una especie de red social virtual, un lugar donde juntarse con los avatares virtuales del resto de usuarios. Un lugar que podremos complementar con su propio ecosistema de actividades.

El dispositivo XRSpace Mova estará disponible a partir del tercer trimestre de 2020 por 599 dólares.

