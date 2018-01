'Blade Runner 9732' nos deja recorrer el apartamento de Rick Deckard en realidad virtual y gratis

Uno de los sitios más enigmáticos de la saga 'Blade Runner' es sin duda el apartamento de Rick Deckard, un lugar donde se esconden secretos y que ha servido para desarrollar todo tipo de teorías dentro de la red. Hoy finalmente tenemos un acercamiento a este mítico lugar y es gracias al trabajo de un fan y la realidad virtual.

Se trata de 'Blade Runner 9732' (el 9732 corresponde al número de apartamento de Deckard), un recorrido interactivo que nos permite por primera vez recorrer este apartamento en realidad virtual, todo bajo un nivel de detalle alucínate donde incluso podremos salir al balcón a contemplar esta decadente ciudad de Los Ángeles de 2019.

Viviendo dentro de la fascinante atmósfera ciberpunk

Quentin Lengele es el responsable de esta maravilla, ya que diseño de la forma más fiel posible todos y cada uno de los detalles de apartamento, basándose exclusivamente en las imágenes de la película y la serie de comentarios que se encuentran en internet.

Tanto la textura como la iluminación y la atmósfera no son perfectas, pero aquí hay que recodar que estamos ante el trabajo de un fan. Respecto a esto, cabe mencionar que no es un trabajo oficial avalado por el estudio propietario de los derechos, por lo que en cualquier momento podría ser retirado de internet si es que Lengele no desea recibir la visita de un ejercito de abogados.

La recreación abarca desde el ascensor hasta el balcón, donde veremos objetos fielmente diseñados con los que incluso podremos interactuar, como por ejemplo la ESPER machine. También hay que aclarar que Lengele se toma algunas libertades al tratar de rellenar huecos para los que no existe información, por lo que nos llegaremos a encontrar, por ejemplo, con seis latas de desodorante Axe en el baño.

Lengele dice que planea ir añadiendo elementos nuevos, algunos ocultos, así como objetos con los que interactuar, incluso se habla de la incorporación de Rachel, quien nos estaría esperando en el apartamento para charlar. Ahora mismo parte de la música y los sonidos incidentales son extraídos de la película, pero el objetivo es meter música original para ampliar la experiencia.

Como mencionaba, 'Blade Runner 9732' no es una experiencia oficial, por lo que se recomienda descargarla cuanto antes. La buena noticia es que está disponible de forma gratuita en versión beta a través de Google Drive, además de que Lengele ya adelantó que este domingo 7 de enero llegará a Steam la versión 1.0.

'Blade Runner 9732' está diseñado por el momento para Windows 7, 8 o 10, además de contar con soporte para las gafas HTC Vive, lo que significa que nada de Mac ni Oculus por el momento.

Más información | Blade Runner 9732 En Xataka | La alucinante estética de 'Blade Runner 2049' al desnudo: tres vídeos detrás de sus efectos visuales