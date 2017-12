La alucinante estética de 'Blade Runner 2049' al desnudo: tres vídeos detrás de sus efectos visuales

A pesar de que 'Blade Runner 2049' fue un fracaso en taquilla todos podemos estar de acuerdo en que es una salvajada visual, donde lo más impresionante es que, contrario a lo que muchos pensaban, crear esa maravillosa estética no requirió muchos efectos creados por ordenador, de ahí su magia.

Ahora podemos darnos una idea de lo que hubo detrás de 'Blade Runner 2049' gracias a que se han publicado tres vídeos, pertenecientes a las compañías de efectos que colaboraron en la producción, donde se muestra parte de trabajo de edición y montaje de cada uno de los efectos visuales de la película.

Cuando la magia esta en usar el ordenador sólo para los detalles

Desde un inicio Denis Villeneuve adelantó que había un debate al interior del estudio acerca de la filmación y el trabajo de post-producción de 'Blade Runner 2049', donde el problema era que quería replicar la estética de la película de 1982, donde aún no había tantos avances tecnológicos y se echo mano de efectos "artesanales". Algo con lo que el estudio no estaba de acuerdo debido al incremento en los costes, ya que hoy día es más barato usar efectos generados por ordenador.

Al final Villeneuve logró convencer al estudio y muchas de las escenas fueron rodadas en escenarios reales, usando miniaturas, tomas a escala y detalles que eran imposibles de plasmar en pantalla sin usar un ordenador.

En total intervinieron tres compañías de efectos: Universal Production Partners (UPP), Rodeo FX y Weta Workshop. En cuanto al trabajo de UPP, estos se dedicaron a los efectos en cuerpos humanos y rostros, donde por ejemplo, fueron los responsables de cuidar el rostro de Ryan Gosling durante las escenas de pelea cuerpo a cuerpo.

UPP montó el rostro de Gosling sobre un doble, demostrado que ya no es necesario conseguir un doble que tenga los mismos rasgos físicos que el actor.

Atención: vídeo con escenas NSFW.

En cuanto a Rodeo FX, ellos se encargaron de poner detalles visuales a 75 tomas de la película, detalles que iban desde elementos arquitectónicos hasta eliminar árboles y automóviles de las tomas, además de pulir ciertos escenarios para dar ese toque sucio y decadente, así como algunas tomas abiertas y ficticias de la publicidad en esa ciudad de Los Ángeles del futuro.

Por último tenemos a Weta Workshop, de quienes ya hablamos en Magnet. Para quien no lo recuerde, Weta Workshop son los responsables de los efectos de famosas películas, por ejemplo la trilogía de 'El Señor de los Anillos', 'Ghost in the Shell' y 'Warcraft'. El trabajo de estos genios consistió en fabricar la ciudad futurista de Los Ángeles a escala, usando únicamente madera, pintura, objetos reciclados, basura real y una increíble atención a los detalles. El uso del ordenador sólo fue para crear los modelos 3D.

En total se construyeron 37 edificios, donde el más grande tenía una altura de metro y medio, todo a escala 1/48.

Y esto es apenas una pequeña mirada a una de las producciones visuales más importantes del año, la cual competirá por llevarse el Óscar a los mejores efectos en la próxima entrega de premios de la Academia durante 2018.

