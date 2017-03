El increíble traje termo-óptico de 'Ghost in the Shell' es real, existe, y no gracias a los efectos visuales

Siempre es bueno saber cuando una película de ciencia ficción se apoya en elementos reales, es decir, que no abusa de los efectos creados por ordenador. 'Ghost in the Shell' es uno de esos ejemplos que nadie esperaba, ya que hace unos días descubrimos la asombrosa tecnología que hay detrás de las Geishas robóticas, y hoy nos enteramos que el icónico traje termo-óptico también existe en la vida real.

Nuestro geek favorito, Adam Savage, nos está presentando un nuevo vídeo de su serial 'Tested', donde ahora nos presenta qué hay detrás del Thermoptic Suit de la Mayor Motoko Kusanagi, líder de la Sección 9, interpretada por Scarlett Johansson.

El primer traje hecho de silicona

Al igual que las Geishas robóticas, el Thermoptic Suit es obra de Weta Workshop, la compañía neozelandesa responsable de los efectos en 'Lord of The Rings', quienes se han vuelto famosos por dar un giro a la idea de 'efectos visuales' al usar la menor cantidad posible de CGI, esto con el objetivo de dar un mayor realismo a la película.

Al ver los primeros avances de 'Ghost in the Shell' muchos pensamos que el traje termo-óptico de Scarlett era parte de los efectos de ordenador, pero no, sorpresivamente es real y ha sido fabricado en silicona, siendo el primero en su tipo en todo el mundo. Esto significó todo un reto, ya que necesitaron hacer modelos en 3D del cuerpo de Scarlett para que el traje fuera una extension de la piel, vamos, que no se percibieran dobleces o arrugas.

Flo Foxworthy, líder del departamento de vestuario en Weta, explica que fabricar este traje ha sido el trabajo más complejo de su vida, ya que tuvieron que unir varias piezas con broches y cremalleras que fueran invisibles a los ojos del espectador. También se usaron una gran cantidad de imanes para que, por ejemplo, las hombreras se movieran al mismo tiempo que el traje, y que no se percibiera como una pieza adicional.

En total se fabricaron ocho trajes, cuatro para Scarlett y cuatro para sus stunts, donde la parte más complicada fue la colocación, ya que a pesar de que consta de varias partes individuales, mencionan que es extremadamente incomodo y el proceso de poner y quitar requiere varias horas, además de varios kilos de talco en polvo.

En el siguiente vídeo lo podemos ver a detalle.

La decision de haber fabricado el traje en silicona obedece a que se trata de un elemento que al ser tratado brinda una gran variedad de texturas y colores, algo que no se puede encontrar por ejemplo en el látex u otro material. Su aspecto hace que luzca futurista y a la vez real, algo que se buscaba transmitir en la película.

Foxworthy menciona que usaron varios tipos de silicona en el traje, donde una de sus desventajas es que puede perder su forma si no se cuida adecuadamente, por lo que tuvieron que usar maniquíes para mantener los trajes siempre en su forma prevista. 'Ghost in the Shell' se estrena en todo el mundo el próximo 31 de marzo.

