Esta es la impresionante tecnología que hay detrás de las Geishas robóticas de 'Ghost in the Shell'

El próximo 31 de marzo llega a los cines de todo el mundo 'Ghost in the Shell'. Película basada en el exitoso y mítico manga creado por Masamune Shirow, que para esta adaptación cuenta con la participación de Scarlett Johansson como la Mayor Motoko Kusanagi, lo que también ha significado una pequeña dosis de polémica.

Hasta el momento se han lanzado dos tráilers, de donde se destaca, además de Scarlett, el maravilloso ambiente futurista con estética ciberpunk muy a la 'Blade Runner'. Pero en estos adelantos hay un elemento que ha llamado la atención de todos los fans, esto debido a su realismo y especial protagonismo en la saga. Nos referimos a las Geishas robóticas, de quienes ahora podemos conocer nuevos detalles gracias a un fantástico vídeo de Adam Savage.

Basadas en el trabajo de los relojeros del siglo XVII

El gran Adam Savage (Mythbusters) ha publicado un nuevo vídeo de su serial 'Tested', donde ahora nos presenta parte del trabajo que hay detrás de las Geishas robóticas de 'Ghost in the Shell'. Una asombroso labor de Weta Workshop, quienes también estuvieron detrás de los efectos de la trilogía de 'The Lord of the Rings'.

Savage se dirigió a las oficinas de Weta en Wellington, Nueva Zelanda, donde tuvo oportunidad de charlar con Sir Richard Taylor, CEO y co-fundador de la compañía de efectos, esto con el objetivo de tener una mirada detrás de cámaras de la esperada película. Veamos el vídeo, el cual no tiene desperdicio.

Lo relevante de este trabajo es que se optó por no trabajar sobre efectos creador por ordenador, ni ningún tipo de maquillaje o prótesis, todo está dentro de unas máscaras creadas especialmente para la película, la cuales fabricadas en forma individual para darle un mayor realismo.

El objetivo es que se vieran como muñecas de porcelana, y en ellas se encuentra una mezcla de electrónica moderna con mecanismos de relojería del siglo XVII, esto último inspirado en la película 'Hugo' de Martin Scorsese.

Cada máscara fue creada y ensamblada a mano, convirtiéndolas en toda una obra de arte artesanal. Dentro hay todo un mecanismo animatrónico que permite que los actores puedan interactuar con el personaje y, a su vez, puedan ser usadas y operadas por la actriz. Las máscaras se basan en el rostro de la actriz Rila Fukushima, y fueron modificadas de acuerdo a los requisitos de cada una de las actrices que interpretaron el papel de Geishas.

De acuerdo a lo que explica Taylor, este trabajo representó la intervención de un equipo de entre 120 y 150 personas, quienes además tuvieron que estar presentes en todo momento en la filmación, ya que tenían que supervisar que todo saliera bien y apoyaran en caso de algún contratiempo.

