Zuckerberg no quiere problemas en Instagram y permitirá que descarguemos una copia de nuestros datos como en Facebook

Podríamos decir que Zuck aprendió de sus errores, pero no, es más bien una forma de blindar sus otros negocios, como en este caso Instagram. La red social centrada en las fotografías ha crecido de forma demencial en los últimos meses, así que lo más lógico es que las miradas se dirijan a Instagram ante el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, por lo que es buen momento para tomar medidas y tratar de ofrecer "transparencia".

Hoy durante su comparecencia ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara en el Congreso de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook y actual dueño de Instagram, confirmó que ambas redes sociales se ajustarían al próxima normativa europea de protección de datos, GDPR, lo que incluirá una herramienta para que el usuario pueda descargar toda su información que ha compartido en Instagram.

Después de las críticas, llega el momento de ajustarse

Después de las declaraciones de Zuck, la misma Instagram ha salido a confirmar que en los próximos días lanzarán su propia herramienta de portabilidad de datos, con la que podremos descargar una copia de todo lo que hemos compartido en la plataforma, como fotos, vídeos y mensajes.

Hoy día, Instagram no permite de ninguna manera (oficial) el poder descargar nuestras imágenes, ni ningún otro dato, aunque hay que destacar que Instagram no ha confirmado cómo funcionará y cuándo estará disponible, sólo se sabe que deberá estar lista antes del 25 de mayo, para así cumplir con la GDPR.

Instagram sólo habló de fotos, vídeos y mensajes, por lo que aún nos faltaría confirmación acerca de nuestros seguidores, 'Me Gusta', comentarios, Stories y el texto de nuestras imágenes. Sólo mencionaron que en los próximos días compartirán más detalles.

Resulta curioso que tras casi ocho años en el mercado y más de 800 millones de usuarios, Instagram no permite de ninguna manera exportar nuestros datos, mientras que Facebook implementó esta medida en 2010, seis años después de haberse lanzado.

Otro punto interesante, es Zuck confirmó que las nuevas medidas de privacidad que exige la GDPR no sólo estarán disponibles en Europa, como lo dicta la ley, sino también en Estados Unidos, donde aún no es obligatorio. Eso sí, no mencionó nada acerca de implementarlo en otras regiones del mundo, por lo que tendremos que esperar mayor información.

