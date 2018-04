Mark Zuckerberg: "recolectamos datos de personas que no se han registrado en Facebook por propósitos de seguridad"

Mark Zuckerberg ha admitido públicamente que Facebook recolecta información de personas que no están registradas en la red social. Lo ha hecho durante la segunda audiencia ante el Congreso de EEUU por el escándalo de Cambridge Analytica, donde el congresista Ben R. Luján de Nuevo México le ha preguntado por los denominados perfiles en la sombra.

La pregunta ha sido frontal y sin rodeos, y el congresista le ha pedido saber si Facebook tiene perfiles detallados de personas que nunca han estado registradas en Facebook. La respuesta de Zuckerberg ha sido que sí, pero que lo hacen por seguridad.

Lujan: "¿Facebook tiene perfiles detallados de personas que nunca se han registrado en Facebook, sí o no?" Zuckerberg: "Congresista, en general... recolectamos datos de personas que no se han registrado en Facebook por propósitos de seguridad, para evitar ese tipo de scraping al que se estaba refiriendo". El scraping es una técnica informática con la que se extrae información de páginas web, algo que en 2013 y 2015 se denunció que estaba pasando con la herramienta de búsqueda de Facebook. Esta no se limitó hasta la semana pasada, cuando Zuckerberg admitió también que la mayoría de usuarios de Facebook deberían asumir que sus datos se han visto comprometidos.

Un secreto a voces que por fin es confirmado

La primera vez que se habló de esos problemas del buscador, en el 2013, también se habló por primera vez de que Facebook obtenía datos de quienes no estaban registrados en la red social. En 2015 se volvió a hablar de ello, hablando de esos perfiles de no registrados como "perfiles en la sombra".

De hecho, quien confirmó su existencia en 2015 fue un estudio encargado por la comisión de privacidad belga, donde se apuntó a que la red social ha estado recopilando toda esta información mediante plugins sociales como el botón Like. Esto lo hacía aunque te hubieras deslogueado, y también incluso si no tenías cuenta en la red social. Y por la respuesta de Zuckerberg, parece que siguen haciéndolo.

El propio congresista de Nuevo México le ha preguntado a Zuckerberg si esos perfiles son denominados así, a lo que el creador de la red social contestó que no estaba familiarizado con ello. Después, el congresista Lujan le preguntó cuántos puntos de datos tenían sobre los usuarios no registrados, a lo que Zuckerberg respondió que se lo preguntaría a su equipo para informar después de ello.

Entonces llegó otra de las preguntas del millón, la de si los usuarios que no tienen cuenta en Facebook podían deshabilitar la recogida involuntaria de datos de Facebook. La respuesta de Zuckerberg fue que sí, aunque dejó la puerta abierta a que siguieran recolectando algunos datos diciendo que por seguridad necesitaban saber quién intenta entrar a Facebook.

Lujan: ¿Puede alguien que no tenga cuenta de Facebook deshabilitar la recogida de datos involuntaria de Facebook? Zuckerberg: Congresista, cualquiera puede deshabilitar cualquier recopilación de anuncios para publicidad, usen nuestros servicios o no. Pero para evitar que la gente haga scraping de información pública, necesitamos saber cuándo alguien está intentando acceder repetidamente a nuestros servicios.

Para terminar, Lujan también aseguró que hay muchas cosas que mejorar en cuanto a los usuarios no registrados. Por ejemplo, le recalcó a Zuckerberg que cuando alguien sin cuenta en Facebook busca en la ayuda de la red social cómo bajarse sus datos personales, la guía a la que le lleva la web empieza pidiéndole que vaya a su perfil. Vamos, que si no estás registrado no tienes manera de saber qué datos tiene Facebook sobre ti.

