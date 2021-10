El Parlamento Europeo contra el reconocimiento facial: pide que se prohiba su uso en espacios públicos de los países miembros

El Parlamento Europeo ha pedido a los legisladores de la Unión Europea que prohiban el reconocimiento facial automático en espacios públicos. Así mismo, piden que se apliquen estrictas reglas para el uso policial de la inteligencia artificial. Las peticiones surgen tras una votación a favor de una resolución no vinculante al respecto.

Con 377-248 y 62 abstenciones la resolución no vinculante ha salido adelante. Ahora bien, depende de los legisladores de la UE hacer estas normas ley o no. En abril de este año la Comisión Europea presentó su legislación sobre Inteligencia Artificial, una legislación que ahora recibe el apoyo del Parlamento Europeo para seguir adelante.

Sin reconocimiento por IA ni bases de datos privadas

Según los eurodiputados, los ciudadanos no deben ser monitoreados en espacios públicos. Esto se debe a las preocupaciones con respecto los errores que puede tener la inteligencia artificial a la hora de reconocer personas. Señalan los eurodiputados que hay evidencias de que identifican con mayor tasa de error a grupos étnicos minoritarios, a personas mayores o a mujeres.

Aconsejan que los algoritmos utilizados por inteligencia artificial por parte de las organizaciones públicas deben ser "transparentes, rastreables y suficientemente documentados". Y, si es posible, utilizar software de código abierto.

Otro aspecto en el que han reincidido es en el de las bases de datos privadas (por muy "privadas" que sean). Las bases de datos privadas para el reconocimiento facial son utilizadas por algunos organismos públicos para reconocer a ciudadanos por inteligencia artificial. Una de las más populares y polémicas es la de Clearview AI.

Finalmente, proponen que las autoridades cesen en el uso de sistemas automatizados para identificar a individuos o predecir crímenes. Eso sí, alegando que puede ser de utilidad y necesario en casos extremos y delitos graves como terrorismo o secuestros.

La resolución del Parlamento Europeo, en todo caso, no es vinculante. Esto significa que no tiene un efecto directo para aplicar la ley, sino que sirve más bien como un apoyo a lo que decidan los legisladores de la Comisión Europea. Margrethe Vestager lleva un tiempo indicando que estas prácticas no cumplen con RGPD. Tres años después de que comenzara a aplicarse, ya hay que renovarlo.

Vía | Politico

Más información | European Parliament