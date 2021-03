"El RGPD no estaba pensado para el reconocimiento facial o la minería de datos": tres años después, desde Europa ya piden renovarlo

Llegó en mayo de 2018 y desde entonces, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha servido para imponer más de 270 millones de euros de multas por su incumplimiento. Pero el mundo va muy rápido. No han pasado ni siquiera tres años que Alex Voss, uno de los padres del RGPD, ya habla abiertamente de que se necesita "algún tipo de cirugía".

En declaraciones a Financial Times, el abogado, político alemán y una importante voz en la Comisión Europea por su papel en el RGPD, Privacy Shield o la reforma del copyright, ha explicado que el reglamento europeo de Protección de Datos necesita ser revisado, no solo por la pandemia y el teletrabajo, sino también por la aparición de una gran cantidad de nuevas tecnologías.

"Debemos ser conscientes de que el RGPD no está hecho para el blockchain, reconocimiento facial o de voz, la minería de texto y datos o la inteligencia artificial", asegura Voss. "No podemos apegarnos a principios establecidos en los años 80 que no reflejan la nueva situación en la que vivimos".

El reconocido politico apunta a las dificultades del RGPD en la protección de particulares en sus casas, principalmente para casos de teletrabajo. Por ello, cree que Europa debería "revisar de manera detallada el reglamento".

El reconocimiento facial se nombra como una de las tecnologías problemáticas. Y no se trata del primer gran cargo europeo en apuntar hacia él. En febrero de 2020, Margrethe Vestager, Comisaria de Competencia de la Comisión Europea, explicaba que "tal y como está ahora mismo", el reconocimiento facial no tenía encaje en el reglamento.

„Reclaim your face“ started a petition on ban of #FacialRecognition. A complete ban is not helpful, ie when it comes to identifying criminals. Of course, such use needs strong safeguards and prevent any form of #masssurveillance. @EU_Commission will propose #AI rules on 21/04.