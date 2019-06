Investigación federal contra YouTube por su incapacidad para proteger a los niños y recolectar datos de menores

El contenido para niños es particularmente sensible y desde Youtube han mostrado significativos síntomas de que no son capaces de evitar que se les muestre contenido inapropiado. Tal es así, que según informan fuentes de el New York Times y el Washington Post la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los EE.UU está finalizando una investigación a Youtube por posibles violaciones de la privacidad de los menores.

Según algunos abogados consultados, Youtube estaría incumpliendo la ley COPPA que regula la recolección de datos. En este caso el popular servicio de vídeo habría estado desde 2015 recolectando datos de menores de 13 años, incluyendo a partir de su aplicación especializada para niños Youtube Kids.

Hasta los propios ingenieros de Google tienen dudas sobre Youtube

Esta investigación podría terminar en una multa a Google, pero todavía se desconocen los detalles. Si bien sí existe una referencia previa y es la de TikTok, el servicio de música que el pasado mes de marzo fue multado con 5,7 millones de dólares por recopilar información personal de niños menores de 13 años de forma ilegal sin el consentimiento de sus padres.

Es común que plataformas como TikTok o Youtube establezcan en sus términos que el usuario debe ser mayor de 13 años, pero no esto no evita que muchos niños sigan accediendo a la plataforma pese a no tener la edad suficiente.

TikTok ya fue multada el pasado mes de marzo con 5,7 millones de dólares por recopilar información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de los padres.

La investigación de la FTC llega después de que una coalición formada por 23 organizaciones en defensa de los derechos digitales acusara a Google y Youtube de estar recopilando datos como el número de teléfono, la localización o el tipo de dispositivo. Y es que según esta organización, el 80% de los niños estadounidenses entre 6 y 12 años utilizan YouTube.

Algunos directivos de Google estarían planteando, según el WSJ traspasar todo el contenido para niños existente en Youtube directamente a la aplicación de Youtube Kids para proteger mejor su privacidad. Sin embargo esto sería una tarea titánica que cambiaría por completo el funcionamiento de Youtube, además de plantear muchas dudas sobre hasta qué punto determinado contenido es realmente para niños.

Según el WSJ, Youtube se estaría planteando traspasar todo el contenido para niños a la aplicación de Youtube Kids. Una tarea titánica que plantea muchas dudas.

Susan Wojcicki, CEO de Youtube, habría enviado privadamente un correo interno a sus empleados reconociendo algunos errores de la compañía y calificándolas de "decepcionantes y dolorosas". Un papel difícil para el que habría contado con la ayuda reciente de Sundar Pichai, CEO de Google, y quien según informa el WSJ, estaría "participando constantemente con Susan y su equipo en varios asuntos comerciales y lanzamientos de productos de YouTube complejos y de alto perfil".

Según una encuesta del Pew Research Center: cuatro de cada cinco padres con niños de menos de 11 años habrían dado permiso para ver un vídeo de Youtube y más de un tercio de esos padres permiten que vean vídeos con regularidad.

Unos datos que contrastan con la posición que mantiene la clase alta, cada vez más reacia a dar a sus hijos móvil y tablet. Para reafirmar este asunto, varios ingenieros de Google ya admiten en privado que no dejan que sus hijos vean YouTube sin supervisión y explican que ese sentimiento está generalizado en la propia Google.

Youtube Kids fue creada precisamente para adaptar la propuesta de Youtube a los niños, pero como informa Bloomberg, la propia compañía sabe que muchos niños no la utilizan y apuestan directamente por ir al sitio general.

Una problemática difícil de solucionar teniendo la gran cantidad de vídeos de Youtube y la gran cantidad de datos que recoge Google. Datos que presuntamente también afectan a menores y que ha llevado a la Comisión Federal a abrir una investigación que podría terminar multando a Google. Otra más.