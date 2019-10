Instagram presenta sus Threads, mensajería para tus contactos de confianza con "Auto Status": sabrán qué haces según tu ubicación

Facebook no parece tener suficiente con Messages en su aplicación y con el papel absolutamente protagonista de WhatsApp en buena parte del planeta: ahora quieren potenciar ese apartado en Instagram, donde lanzan una nueva herramienta de mensajería llamada Threads.

Esta nueva aplicación ligada a Instagram -necesitas una cuenta allí, no una de Facebook- hace uso de nuestra cuenta allí para permitirnos un contacto directo y privado con nuestros amigos y contactos de confianza, los más cercanos. Además llega con una opción singular, la llamada "Auto Status", que permite que nuestros amigos sepan qué estamos haciendo en base a la monitorización de nuestra ubicación e incluso nuestro nivel de batería.

Mensajería para tus amigos más amigos (o esa es la idea)

La herramienta está comenzando a estar disponible en todo el mundo tanto en iOS como en Android, y parece el próximo gran ataque contra Snapchat en un ámbito muy concreto: Threads está pensada para poder compartir fotos y conversaciones de texto con nuestros amigos y contactos más cercanos.

Al contrario de lo que ocurre en Instagram con mensajes aleatorios que aparecen de personas con las que no tenemos una relación cercana, en Threads solo aparecerán los mensajes de la lista de amigos cercanos de Instagram, lo que teóricamente hará que esas notificaciones que lleguen a Threads sean relevantes para ti.

Quizás se cree algo de confusión puesto que Instagram ya tenía integrada la herramienta de mensajería Direct para poder chatear con tus amigos, pero podremos usar tanto este apartado que forma parte de Instagram como Threads de forma independiente y separada. Por supuesto, podremos usar ambas opciones en paralelo.

Threads comparte lo que haces sin compartir (del todo) dónde estás

Una de las opciones más llamativas de Threads es el lanzamiento de la característica de estado que Facebook comenzó a desarrollar como prototipo hace más de un año con el nombre de "Your Emoji".

Aquí Threads plantea dos opciones: Status (Estado), que necesita que nosotros vayamos seleccionando en cada momento el estado en el que nos encontramos ("en movimiento", "en el campo", "en el gimnasio", "en casa" e incluso "con poca batería") y Auto Status (Estado Automático), que elige entre esos estados disponibles basándose en varias cosas.

Por ejemplo en nuestra ubicación -si dejamos a Facebook y a Threads que la conozcan en todo momento-, en el estado de nuestra batería o en el acelerómetro, que permite detectar si estamos montando en bici o conduciendo.

Ese estado que mostramos en la aplicación quiere ser una señal inequívoca de si estamos disponibles para una conversación o nuestros contactos deberían no esperar respuesta rápida porque por ejemplo nos encontremos en movimiento en un trayecto cualquiera. La idea no es tanto la de compartir la ubicación exacta como la de indicar si estamos o no disponibles.

En Threads la ambición de Facebook es la de conquistar a aquellos usuarios cuya preferencia es la de comunicarse con sus contactos de confianza, los más cercanos, sin todo ese "ruido" exterior que puede generarse en redes sociales como la suya propia o en aplicaciones de mensajería en la que también nos pueden llegar mensajes de contactos que no son "tan" cercanos.

Facebook quiere aprender de sus errores, no usará nuestra ubicación con fines publicitarios

La nueva herramienta ligada a Instagram es el último intento de usar la ubicación como parte integral de nuestra relación con personas de nuestro entorno. Foursquare ya lo intentó y acabó abandonando ese ámbito para transformarse en otra cosa, y la propia Facebook también lo intentó con Nearby Friends.

En ambos casos importaba más el dónde que el qué. Se compartía nuestra ubicación tal cual, pero eso podía no implicar que queríamos iniciar una conversación con alguien porque esa ubicación no estaba ligada necesariamente a lo que estábamos haciendo. Con Threads esa ubicación no es el fin, sino un medio para que la gente sepa que estamos (o no) disponibles para conversar.

En este caso además el sacrificio de nuestra privacidad no es tan claro: no compartimos nuestra ubicación de forma específica, sino que compartimos nuestro estado dependiendo de esa ubicación. Lo hacemos además no con toda una red social, sino solo con nuestros amigos más cercanos, aquellos en los que tenemos la confianza de que podemos compartir esa información porque queremos hacerlo.

En Facebook aseguran que no usarán esa localización que compartimos en Threads para impulsar la publicidad en la aplicación: de hecho no hay planes de monetizar Threads de forma directa o de mostrar anuncios en ella. Las coordenadas de nuestra ubicación solo se usan para comprobar si en ellas hay un cine, un gimnasio o una oficina que puedan usarse para indicar en Auto Status qué estamos haciendo (ver una peli, hacer ejercicio, trabajar).

Si queréis probar Threads, podréis hacerlo muy pronto. En el momento de redactar este artículo no aparecía aún en la tienda de aplicaciones de Google Play, pero su despliegue es global tanto allí como en la App Store. Si tenéis prisa y contáis con un móvil basado en Android, podéis acudir al APK que está disponible de forma independiente.