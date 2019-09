Facebook ya no necesita tantos 'likes': después de Instagram, también planea ocultar su número en la red social que los vio crecer

El número de 'likes' suele ser (por desgracia) un buen reflejo de la 'calidad' aparente de las publicaciones. Si una foto, un vídeo o publicación recibe centenares de 'me gusta' es que ha tenido éxito, pero si la cantidad recibida es baja la sensación es justo la opuesta. Y no tiene por qué ser necesariamente así. Para evitar que los usuarios se sientan juzgados casi constantemente, la empresa de Mark Zuckerberg está experimentando con otras soluciones. Entre ellas la de eliminar el número de 'likes'.

Uno de los primeros movimientos en esta dirección fue la incorporación de las reacciones. Y recientemente hemos visto que en Instagram ya se está empezando a ocultar los 'likes' en distintos países. Ahora es la propia Facebook quien está experimentando con ocultar la cantidad de 'me gusta' del feed de publicaciones.

El cambio ha sido descubierto por la ingeniera Jane Manchun Wong y confirmado posteriormente por Facebook en respuesta a Techcrunch. En vez de mostrar el número de 'me gusta', simplemente aparecerá información sobre las personas que han reaccionado ante una publicación, pero no aparecerá el número de veces que lo han hecho.

El objetivo sería el equivalente al de Instagram, donde se quiere evitar la comparación entre los que consiguen muchos 'likes' y los que no.

Facebook is working to hide like counts, too! https://t.co/WnUrM12aZg Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

A través de la aplicación de Facebook para Android, la ingeniera ha detectado estos cambios donde algunos usuarios están viendo como ya no aparecen el número de 'me gusta'. Si bien sí siguen haciéndolo el número de comentarios y el de veces que se ha compartido la publicación.

Por parte de Facebook no se ha informado de estos tests ni en qué países está siendo probado. Sí conocemos que los tests se han activado oficialmente en Instagram, sin embargo no sabemos si se expandirá a más países ni qué tipo de resultados han obtenido de estas pruebas.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka